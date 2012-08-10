GC8635/02
Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. Утюг PerfectCare от Philips обеспечивает быстрый результат без риска прожечь ткань или оставить блестящий след. Глажение без лишних хлопот!Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Одна оптимальная настройка для всех типов тканей. Всегда идеальное соотношение объема пара и температуры благодаря: 1) усовершенствованному процессору Smart Control для поддержания необходимого уровня парообразования и температурного режима; 2) сверхмощной циклонической камере для постоянной мощной подачи пара при глажении любых типов тканей.
Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.
PerfectCare Aqua с уникальным большим резервуаром для воды, который позволяет долго гладить без необходимости долива воды. Это ускоряет и упрощает процесс глажения. Превосходный дизайн полностью прозрачного резервуара для воды позволяет видеть уровень воды со всех сторон.
Инновационная технология OptimalTEMP от Philips гарантирует безопасное глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань. Во время глажения нет необходимости возвращать утюг на базу — нагретую подошву можно спокойно оставлять на одежде или хлопковом покрытии гладильной доски. Технология защищает гладильную доску и допускающие глажение ткани от повреждений, а также обеспечивает удобство и уменьшение нагрузки на запястье.
Оптимальная подача пара надолго: уникальная функция Philips Easy De-Calc эффективно очищает от накипи и продлевает срок службы парогенератора. Звуковой и световой индикаторы сообщают о необходимости проведения очистки. Просто дайте прибору остыть, откройте клапан Easy De-Calc и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.
Новая подошва SteamGlide — это лучшая подошва от Philips. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Зафиксируйте утюг Philips и с легкостью переносите парогенератор в нужное место.
100% удобство в использовании, регулировка не требуется. Теперь можно поочередно гладить вещи из любых тканей (глажение которых допускается) без необходимости ждать или регулировать температурную настройку.
100% бережное глажение всех типов тканей, даже таких, как шелк, кашемир, шерсть и полиэстер. Ряд независимых институтов тестирования использовали PerfectCare для глажения самых деликатных тканей (глажение которых допускается) и подтвердили получение превосходных результатов.
100 % быстрое глажение даже самых сложных тканей — ни один парогенератор не справится с работой быстрее.
Очистка от известкового налета
Технические характеристики
Удобство использования
Быстрое и мощное разглаживание складок
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.