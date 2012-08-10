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  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
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    PerfectCare Aqua Парогенератор

    GC8635/02

    Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

    Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. Утюг PerfectCare от Philips обеспечивает быстрый результат без риска прожечь ткань или оставить блестящий след. Глажение без лишних хлопот!

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    PerfectCare Aqua Парогенератор

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    Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

    С технологией OptimalTemp и полностью прозрачным резервуаром для воды 2,2 л

    • 5 бар
    • паровой удар 220 г
    • Встроенный резервуар для воды 2,2 л
    • Фиксация Carry-lock
    OptimalTemp — идеальное сочетание пара и температуры

    OptimalTemp — идеальное сочетание пара и температуры

    Одна оптимальная настройка для всех типов тканей. Всегда идеальное соотношение объема пара и температуры благодаря: 1) усовершенствованному процессору Smart Control для поддержания необходимого уровня парообразования и температурного режима; 2) сверхмощной циклонической камере для постоянной мощной подачи пара при глажении любых типов тканей.

    Давление до 5 бар

    Давление до 5 бар

    Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.

    Большой полностью прозрачный резервуар для воды 2,2 л

    Большой полностью прозрачный резервуар для воды 2,2 л

    PerfectCare Aqua с уникальным большим резервуаром для воды, который позволяет долго гладить без необходимости долива воды. Это ускоряет и упрощает процесс глажения. Превосходный дизайн полностью прозрачного резервуара для воды позволяет видеть уровень воды со всех сторон.

    Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

    Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

    Инновационная технология OptimalTEMP от Philips гарантирует безопасное глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань. Во время глажения нет необходимости возвращать утюг на базу — нагретую подошву можно спокойно оставлять на одежде или хлопковом покрытии гладильной доски. Технология защищает гладильную доску и допускающие глажение ткани от повреждений, а также обеспечивает удобство и уменьшение нагрузки на запястье.

    Простая и эффективная очистка от накипи продлевает срок службы прибора

    Простая и эффективная очистка от накипи продлевает срок службы прибора

    Оптимальная подача пара надолго: уникальная функция Philips Easy De-Calc эффективно очищает от накипи и продлевает срок службы парогенератора. Звуковой и световой индикаторы сообщают о необходимости проведения очистки. Просто дайте прибору остыть, откройте клапан Easy De-Calc и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.

    Новая подошва SteamGlide — лучшая подошва от Philips

    Новая подошва SteamGlide — лучшая подошва от Philips

    Новая подошва SteamGlide — это лучшая подошва от Philips. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

    Надежная фиксация утюга позволяет безопасно его переносить

    Надежная фиксация утюга позволяет безопасно его переносить

    Зафиксируйте утюг Philips и с легкостью переносите парогенератор в нужное место.

    100% удобство в использовании, регулировка не требуется

    100% удобство в использовании, регулировка не требуется

    100% удобство в использовании, регулировка не требуется. Теперь можно поочередно гладить вещи из любых тканей (глажение которых допускается) без необходимости ждать или регулировать температурную настройку.

    100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)

    100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)

    100% бережное глажение всех типов тканей, даже таких, как шелк, кашемир, шерсть и полиэстер. Ряд независимых институтов тестирования использовали PerfectCare для глажения самых деликатных тканей (глажение которых допускается) и подтвердили получение превосходных результатов.

    100% быстрое глажение всех типов тканей — ни один утюг не справится быстрее

    100 % быстрое глажение даже самых сложных тканей — ни один парогенератор не справится с работой быстрее.

    • Очистка от известкового налета

      Можно использовать водопроводную воду
      Да
      Функция Calc Clean
      Easy De-calc
      Напоминание об очистке от накипи
      Да

    • Технические характеристики

      Вес утюга + подставки
      4,5  kg
      Вес утюга
      1  kg
      Габариты изделия
      36,2 x 27 x 26,3  cm

    • Удобство использования

      Долив в любое время
      Да
      Время нагрева
      2  minute(s)
      Заполнение и опустошение резервуара для воды
      Большое отверстие для залива воды
      Безопасен для всех видов тканей
      Подходит даже для шелка
      Объем резервуара для воды
      2200  ml
      Система автоотключения
      Да
      Метод хранения
      Крепление для переноски
      Свободный поворот шнура (шарнир)
      Свободный поворот шнура на 180 градусов
      Длина сетевого шнура
      1,8  m
      Длина шланга
      1,6  m
      Оповещение о низком уровне воды
      Да
      Хранение шланга
      Отделение для хранения шланга

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Технология OptimalTEMP
      Да
      Подошва
      SteamGlide
      Мощность
      2400  W
      Подача пара
      Да
      Давление
      До 5
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Паровой удар
      220  g
      Паровой носик
      Да

    Badge-D2C

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