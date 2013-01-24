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PerfectCare Aqua

Парогенератор

GC8638/20
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  • Ультрабыстрое глажение Ультрабыстрое глажение Ультрабыстрое глажение
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    PerfectCare Aqua Парогенератор

    GC8638/20
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    Ультрабыстрое глажение

    Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. Утюг PerfectCare от Philips обеспечивает быстрый результат без риска прожечь ткань или оставить блестящий след. Глажение без лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах

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    PerfectCare Aqua Парогенератор

    Ультрабыстрое глажение

    Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. Утюг PerfectCare от Philips обеспечивает быстрый результат без риска прожечь ткань или оставить блестящий след. Глажение без лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах

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      Ультрабыстрое глажение

      без необходимости регулировки температуры

      • Давление пара до 5,3 бар
      • Паровой удар 280 г
      • Фиксация Carry-lock
      • Встроенный резервуар для воды 2,5 л
      Глажение любых тканей — от джинсовых до шелковых — без регулировки температуры

      Глажение любых тканей — от джинсовых до шелковых — без регулировки температуры

      Теперь можно гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек и без риска прожечь ткань. Прибор оснащен революционной технологией: 1) улучшенный процессор Smart Control точно регулирует температуру подошвы, поэтому нет необходимости вручную настраивать температуру; 2) мощная циклоническая камера обеспечивает более мощную и постоянную подачу пара для быстрого и простого глажения.

      Экономия энергии при помощи ЭКОРЕЖИМА

      Экономия энергии при помощи ЭКОРЕЖИМА

      Используя ЭКОРЕЖИМ с уменьшенным количеством пара, можно сэкономить энергию и сохранить отличные результаты глажения.

      Новая подошва SteamGlide — лучшая подошва от Philips

      Новая подошва SteamGlide — лучшая подошва от Philips

      Новая подошва SteamGlide — это лучшая подошва от Philips. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

      Возможность использования водопроводной воды; долив воды в любой момент глажения

      Возможность использования водопроводной воды; долив воды в любой момент глажения

      Парогенератор предназначен для использования с водопроводной водой. Если во время глажения вода в резервуаре закончилась, вы можете легко и быстро долить воду, не выключая прибор.

      Надежная фиксация утюга на базовой станции

      Надежная фиксация утюга на базовой станции

      Парогенератор поставляется в комплекте с замком для безопасной переноски. Фиксация парогенератора на базе обеспечивает безопасность и снижает риск прикосновения к горячей подошве. Вы также сможете легко переносить прибор.

      Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

      Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

      Инновационная технология OptimalTEMP от Philips гарантирует безопасное глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань. Во время глажения нет необходимости возвращать утюг на базу — нагретую подошву можно спокойно оставлять на одежде или хлопковом покрытии гладильной доски. Технология защищает гладильную доску и допускающие глажение ткани от повреждений, а также обеспечивает удобство и уменьшение нагрузки на запястье.

      Выключается автоматически для энергосбережения и вашего спокойствия

      Выключается автоматически для энергосбережения и вашего спокойствия

      Функция автоотключения обеспечивает автоматическое отключение прибора в целях энергосбережения, если он не используется в течение нескольких минут.

      Готов к работе через 2 минуты с возможностью добавления воды в любое время

      Готов к работе через 2 минуты с возможностью добавления воды в любое время

      Готовность к работе за 2 минуты, возможность долива воды в любой момент глажения.

      Большой полностью прозрачный резервуар для воды емкостью 2,5 литра

      Большой полностью прозрачный резервуар для воды емкостью 2,5 литра

      Благодаря большому резервуару для воды 2,5 л процесс глажения станет намного проще и быстрее — гладьте до 3 часов без необходимости долива воды. Прозрачный резервуар просматривается со всех сторон, поэтому вы сможете следить за количеством воды во время глажения и поддерживать достаточный уровень для оптимальной подачи пара.

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Технология OptimalTEMP
        Да
        Давление
        Давление пара до 5,3 бар
        Паровой удар
        280  г
        Подошва
        Подошва SteamGlide
        Безопасность и удобство использования
        Да
        Настройка подачи пара
        Да
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Паровой носик
        Да
        Питание
        2400  Вт

      • Легко использовать

        Время нагрева
        2  мин
        Долив в любое время
        Да
        Система автоотключения
        Да
        Метод хранения
        Фиксация Carry-lock
        Безопасен для всех видов тканей
        Подходит даже для шелка
        Объем резервуара для воды
        2500  мл
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        Большое отверстие для залива воды
        Длина шнура питания
        1,8  м
        Отделение для хранения шнура
        Фиксатор шнура
        Длина шланга
        1,7  м
        Хранение шланга
        Отделение для хранения шланга
        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 180 градусов

      • Забота об окружающей среде

        Режим энергосбережения
        Да

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Напоминание о необходимости очистки от накипи
        Да
        Очистка от накипи
        Easy De-calc

      • Технические характеристики

        напряжение
        220—240  В

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