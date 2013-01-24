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Постоянная мощная подача пара для ультрабыстрого глажения
Парогенератор Philips PerfectCare Performer обеспечивает простое, эффективное глажение без риска прожечь ткань. Мощный постоянный пар проникает глубоко в волокна ткани, легко удаляя складки. Узнать обо всех преимуществах
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Постоянная мощная подача пара для ультрабыстрого глажения
Парогенератор Philips PerfectCare Performer обеспечивает простое, эффективное глажение без риска прожечь ткань. Мощный постоянный пар проникает глубоко в волокна ткани, легко удаляя складки. Узнать обо всех преимуществах
Резервуар легко снимается для удобного наполнения водой из-под крана. Большое отверстие для залива воды обеспечивает быстрое наполнение резервуара. Резервуар для воды 1,8 л позволяет гладить до 2 часов без необходимости долива воды.
Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Благодаря уникальной технологии парогенератор Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.
Используя ЭКОРЕЖИМ с уменьшенным количеством пара, можно сэкономить энергию и сохранить отличные результаты глажения.
Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Количество пара можно регулировать.
"Теперь можно гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек и без риска прожечь ткань. Компактный, удобный в хранении парогенератор оснащен революционными технологиями: 1) улучшенный процессор Smart Control с точностью регулирует температуру подошвы. Вам не придется настраивать температуру самостоятельно; 2) компактное паровое устройство ProVelocity генерирует больше пара для более быстрого глажения."
Парогенератор предназначен для использования с водопроводной водой. Если во время глажения вода в резервуаре закончилась, вы можете легко и быстро долить воду, не выключая прибор.
Инновационная технология OptimalTEMP от Philips гарантирует безопасное глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань. Во время глажения нет необходимости возвращать утюг на базу — нагретую подошву можно спокойно оставлять на одежде или хлопковом покрытии гладильной доски. Технология защищает гладильную доску и допускающие глажение ткани от повреждений, а также обеспечивает удобство и уменьшение нагрузки на запястье.
Интеллектуальная система очистки от накипи представляет собой встроенную функцию, которая обеспечивает дополнительную защиту парогенератора, напоминая о необходимости проведения очистки прибора от загрязнений и накипи. Примерно через каждые 10 часов глажения на приборе включаются звуковое и световое напоминания, которые сигнализируют о необходимости проведения очистки от накипи. Контейнер Calc Clean обеспечивает дополнительное удобство при очистке от накипи — нет необходимости держать утюг на весу, достаточно просто установить его на контейнер. После выполнения очистки вся грязная вода попадает в контейнер, а парогенератор готов к использованию.
Готовность к работе за 2 минуты, возможность долива воды в любой момент глажения.
Вода под высоким давлением поступает из резервуара в утюг за счет работы насоса. Внутри паровой камеры на большой скорости курсирует большой объем воды. Таким образом достигается постоянная мощная подача пара из подошвы без конденсации.
Благодаря революционной технологии ProVelocity мы создали наш самый компактный парогенератор. Прибор легко помещается на гладильной доске для еще более удобного глажения и занимает намного меньше места, что гарантирует удобное хранение.
Технология
Быстрое разглаживание складок
Легко использовать
Очистка от накипи
Карта памяти
Размер и вес
Гарантия
Экологичность
GC026/00
GC026/30
GC026/80