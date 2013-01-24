Интеллектуальная система очистки от накипи: звуковые и световые напоминания

Интеллектуальная система очистки от накипи представляет собой встроенную функцию, которая обеспечивает дополнительную защиту парогенератора, напоминая о необходимости проведения очистки прибора от загрязнений и накипи. Примерно через каждые 10 часов глажения на приборе включаются звуковое и световое напоминания, которые сигнализируют о необходимости проведения очистки от накипи. Контейнер Calc Clean обеспечивает дополнительное удобство при очистке от накипи — нет необходимости держать утюг на весу, достаточно просто установить его на контейнер. После выполнения очистки вся грязная вода попадает в контейнер, а парогенератор готов к использованию.