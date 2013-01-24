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Парогенератор

GC9040
Общая оценка / 5
  • Мощное глажение без лишних проблем Мощное глажение без лишних проблем Мощное глажение без лишних проблем
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    Парогенератор

    GC9040
    Общая оценка / 5

    Мощное глажение без лишних проблем

    Уникальная функция автоматического удаления накипи Calc Clean избавит вас от проблем. Вам больше не придется очищать систему от накипи самостоятельно — теперь это делается за вас. Этот мощный и быстрый парогенератор обеспечивает высококачественное глажение без лишних проблем Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Парогенератор

    Мощное глажение без лишних проблем

    Уникальная функция автоматического удаления накипи Calc Clean избавит вас от проблем. Вам больше не придется очищать систему от накипи самостоятельно — теперь это делается за вас. Этот мощный и быстрый парогенератор обеспечивает высококачественное глажение без лишних проблем Узнать обо всех преимуществах

    Мощное глажение без лишних проблем

    Уникальная функция автоматического удаления накипи Calc Clean избавит вас от проблем. Вам больше не придется очищать систему от накипи самостоятельно — теперь это делается за вас. Этот мощный и быстрый парогенератор обеспечивает высококачественное глажение без лишних проблем Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Парогенератор

    Мощное глажение без лишних проблем

    Уникальная функция автоматического удаления накипи Calc Clean избавит вас от проблем. Вам больше не придется очищать систему от накипи самостоятельно — теперь это делается за вас. Этот мощный и быстрый парогенератор обеспечивает высококачественное глажение без лишних проблем Узнать обо всех преимуществах

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      Мощное глажение без лишних проблем

      Уникальная функция автоматического удаления накипи Calc Clean

      • Автоочистка от накипи Calc Clean
      Эргономичный и легкий утюг 1,2 кг

      Эргономичный и легкий утюг 1,2 кг

      Эргономичный дизайн утюга обеспечивает комфортное глажение, снимая лишнее напряжение с запястья. Изогнутая вверх ручка поддерживает руку в естественном положении, что снимает лишнее напряжение во время глажения. Конструкция утюга позволяет избежать повторяющихся движений. Сам утюг легкий (1,2 кг) и удобен при глажении.

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

      Автоматически удаляет накипь

      Автоматически удаляет накипь

      Функция Calc Clean автоматически очищает парогенератор от накипи. 2-минутный цикл удаления накипи активизируется автоматически, когда возникает необходимость очистки системы. Все, что нужно сделать, — это слить воду из резервуара. Эта функция сохраняет систему такой же новой и мощной, как в день покупки.

      Давление до 5 бар

      Давление до 5 бар

      Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.

      Постоянная подача пара до 120 г/мин

      Постоянная подача пара до 120 г/мин

      Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Благодаря уникальной технологии парогенератор Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.

      Надежная фиксация утюга на базовой станции

      Надежная фиксация утюга на базовой станции

      Парогенератор поставляется в комплекте с замком для безопасной переноски. Фиксация парогенератора на базе обеспечивает безопасность и снижает риск прикосновения к горячей подошве. Вы также сможете легко переносить прибор.

      Сетевой шнур убирается одним нажатием кнопки

      Сетевой шнур убирается одним нажатием кнопки

      Благодаря функции автоматического сматывания шнура, достаточно просто нажать кнопку, чтобы убрать сетевой шнур.

      Система автоматического отключения сработает, если утюг оставлен без присмотра

      Система автоматического отключения сработает, если утюг оставлен без присмотра

      Для безопасности, система автоматического отключения срабатывает, если утюг оставлен без присмотра. Для повторного включения нажмите любую кнопку.

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Подошва
        Подошва SteamGlide
        Подача пара
        Да
        Постоянная подача пара
        120  г/мин
        Паровой удар
        170  г
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Давление
        До 5
        Настройка подачи пара
        Да
        Паровой носик
        Да
        Мощность
        1800–2200  Вт

      • Легко использовать

        Объем резервуара для воды
        1000 мл + резервуар 500  мл
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        • Съемный резервуар для воды
        • Большое отверстие для залива воды
        Долив в любое время
        Да
        Время нагрева
        2  мин
        Мягкая ручка
        Да
        Система автоотключения
        Да
        Метод хранения
        Фиксация Carry-lock
        Отделение для хранения шнура
        Автоматическое сматывание шнура
        Длина шнура питания
        1,8  м
        Длина шланга
        1,9  м

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Напоминание о необходимости очистки от накипи
        Да

      • Технические характеристики

        напряжение
        220–240  В
        Габариты изделия
        44,5 x 24,5 x 32,6  см
        Вес утюга
        1,1  кг
        Вес утюга + подставка
        6,6  кг

      • Аксессуары

        Термостойкий коврик для утюга
        Да

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