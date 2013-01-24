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Мощное глажение без лишних проблем
Быстрое и удобное глажение благодаря мощному утюгу Philips GC9140/02 с уникальной системой автоматического удаления накипи Calc-Clean. Вам больше не придется очищать прибор от накипи самостоятельно. Великолепные результаты без лишних усилий! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощное глажение без лишних проблем
Быстрое и удобное глажение благодаря мощному утюгу Philips GC9140/02 с уникальной системой автоматического удаления накипи Calc-Clean. Вам больше не придется очищать прибор от накипи самостоятельно. Великолепные результаты без лишних усилий! Узнать обо всех преимуществах
Мощное глажение без лишних проблем
Быстрое и удобное глажение благодаря мощному утюгу Philips GC9140/02 с уникальной системой автоматического удаления накипи Calc-Clean. Вам больше не придется очищать прибор от накипи самостоятельно. Великолепные результаты без лишних усилий! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощное глажение без лишних проблем
Быстрое и удобное глажение благодаря мощному утюгу Philips GC9140/02 с уникальной системой автоматического удаления накипи Calc-Clean. Вам больше не придется очищать прибор от накипи самостоятельно. Великолепные результаты без лишних усилий! Узнать обо всех преимуществах
Функция Calc Clean автоматически очищает парогенератор от накипи. 2-минутный цикл удаления накипи активизируется автоматически, когда возникает необходимость очистки системы. Все, что нужно сделать, — это слить воду из резервуара. Эта функция сохраняет систему такой же новой и мощной, как в день покупки.
Эргономичный дизайн утюга обеспечивает комфортное глажение, снимая лишнее напряжение с запястья. Изогнутая вверх ручка поддерживает руку в естественном положении, что снимает лишнее напряжение во время глажения. Конструкция утюга позволяет избежать повторяющихся движений. Сам утюг легкий (1,2 кг) и удобен при глажении.
В экорежиме вы можете сэкономить 20 % энергии и 40 % воды. Экорежим утюга Philips — самый энергоэффективный способ получения превосходных результатов глажения.
Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.
Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Благодаря уникальной технологии парогенератор Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Благодаря функции автоматического сматывания шнура, достаточно просто нажать кнопку, чтобы убрать сетевой шнур.
Быстрое и мощное разглаживание складок
Легко использовать
Забота об окружающей среде
Очистка от накипи
Технические характеристики
Аксессуары