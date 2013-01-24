Автоматически удаляет накипь

Функция Calc Clean автоматически очищает парогенератор от накипи. 2-минутный цикл удаления накипи активизируется автоматически, когда возникает необходимость очистки системы. Все, что нужно сделать, — это слить воду из резервуара. Эта функция сохраняет систему такой же новой и мощной, как в день покупки.