Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

IntelliCare

Парогенератор

GC9140
Общая оценка / 5
  • Мощное глажение без лишних проблем Мощное глажение без лишних проблем Мощное глажение без лишних проблем
    -{discount-value}

    IntelliCare Парогенератор

    GC9140
    Общая оценка / 5

    Мощное глажение без лишних проблем

    Быстрое и удобное глажение благодаря мощному утюгу Philips GC9140/02 с уникальной системой автоматического удаления накипи Calc-Clean. Вам больше не придется очищать прибор от накипи самостоятельно. Великолепные результаты без лишних усилий! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 18 990 руб.
    Найти похожие продукты

    IntelliCare Парогенератор

    Мощное глажение без лишних проблем

    Быстрое и удобное глажение благодаря мощному утюгу Philips GC9140/02 с уникальной системой автоматического удаления накипи Calc-Clean. Вам больше не придется очищать прибор от накипи самостоятельно. Великолепные результаты без лишних усилий! Узнать обо всех преимуществах

    Мощное глажение без лишних проблем

    Быстрое и удобное глажение благодаря мощному утюгу Philips GC9140/02 с уникальной системой автоматического удаления накипи Calc-Clean. Вам больше не придется очищать прибор от накипи самостоятельно. Великолепные результаты без лишних усилий! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 18 990 руб.
    Найти похожие продукты

    IntelliCare Парогенератор

    Мощное глажение без лишних проблем

    Быстрое и удобное глажение благодаря мощному утюгу Philips GC9140/02 с уникальной системой автоматического удаления накипи Calc-Clean. Вам больше не придется очищать прибор от накипи самостоятельно. Великолепные результаты без лишних усилий! Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все steam-generator-iron

      Мощное глажение без лишних проблем

      Утюг с системой автоматического удаления накипи Calc-Clean

      • Автоочистка от накипи Calc Clean
      • Экорежим
      Автоматически удаляет накипь

      Автоматически удаляет накипь

      Функция Calc Clean автоматически очищает парогенератор от накипи. 2-минутный цикл удаления накипи активизируется автоматически, когда возникает необходимость очистки системы. Все, что нужно сделать, — это слить воду из резервуара. Эта функция сохраняет систему такой же новой и мощной, как в день покупки.

      Эргономичный и легкий утюг 1,2 кг

      Эргономичный и легкий утюг 1,2 кг

      Эргономичный дизайн утюга обеспечивает комфортное глажение, снимая лишнее напряжение с запястья. Изогнутая вверх ручка поддерживает руку в естественном положении, что снимает лишнее напряжение во время глажения. Конструкция утюга позволяет избежать повторяющихся движений. Сам утюг легкий (1,2 кг) и удобен при глажении.

      Подошва SteamGlide — лучшая подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — лучшая подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

      Экономия 20 % энергии и 40 % воды

      Экономия 20 % энергии и 40 % воды

      В экорежиме вы можете сэкономить 20 % энергии и 40 % воды. Экорежим утюга Philips — самый энергоэффективный способ получения превосходных результатов глажения.

      Давление до 5 бар

      Давление до 5 бар

      Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.

      Постоянная подача пара до 120 г/мин

      Постоянная подача пара до 120 г/мин

      Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Благодаря уникальной технологии парогенератор Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.

      Паровой удар до 200 г

      Паровой удар до 200 г

      Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

      Сетевой шнур убирается одним нажатием кнопки

      Сетевой шнур убирается одним нажатием кнопки

      Благодаря функции автоматического сматывания шнура, достаточно просто нажать кнопку, чтобы убрать сетевой шнур.

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Подошва
        Подошва SteamGlide
        Подача пара
        Да
        Постоянная подача пара
        120  г/мин
        "Паровой удар"
        200  г
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Давление
        До 5
        Настройка подачи пара
        Да
        Паровой носик
        Да
        Питание
        1800–2200  Вт

      • Легко использовать

        Объем резервуара для воды
        1000 мл + резервуар 500  мл
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        • Съемный резервуар для воды
        • Большое отверстие для залива воды
        Долив в любое время
        Да
        Мягкая ручка
        Да
        Система автоотключения
        Да
        Метод хранения
        Фиксация Carry-lock
        Отделение для хранения шнура
        Автоматическое сматывание шнура
        Длина шнура питания
        1,8  м
        Длина шланга
        1,9  м

      • Забота об окружающей среде

        Экорежим
        20 % экономия энергии

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Очистка от накипи
        Автоматическая очистка от накипи
        Напоминание о необходимости очистки от накипи
        Да

      • Технические характеристики

        напряжение
        220—240  В
        Габариты изделия
        44,5 x 24,5 x 32,6  см
        Масса утюга
        1,1  кг
        Вес утюга + подставка
        6,3  кг

      • Аксессуары

        Термостойкий коврик для утюга
        Да

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии