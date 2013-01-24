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PerfectCare Aqua Pro

Парогенератор

GC9410/60
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1 награда
  • Невероятно мощное глажение Невероятно мощное глажение Невероятно мощное глажение
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    PerfectCare Aqua Pro Парогенератор

    GC9410/60
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    Невероятно мощное глажение

    Прибор PerfectCare Aqua Pro оснащен сверхлегким утюгом и большим резервуаром для воды (2,5 л), что идеально подходит для долгого глажения и удобного вертикального отпаривания. Узнать обо всех преимуществах

    PerfectCare Aqua Pro Парогенератор

    Невероятно мощное глажение

    Прибор PerfectCare Aqua Pro оснащен сверхлегким утюгом и большим резервуаром для воды (2,5 л), что идеально подходит для долгого глажения и удобного вертикального отпаривания. Узнать обо всех преимуществах

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      Невероятно мощное глажение

      со сверхлегким утюгом

      • Максимальное давление насоса — 6,7 бар
      • Паровой удар до 450 г
      • Резервуар для воды емкостью 2,5 л
      • Сверхлегкий утюг
      Увеличенный резервуар позволяет дольше использовать прибор без перерыва

      Увеличенный резервуар позволяет дольше использовать прибор без перерыва

      Резервуар для воды имеет увеличенный объем 2,5 л, чтобы вы могли непрерывно использовать парогенератор в течение 3 часов, не доливая воду в резервуар. Вы также сможете легко контролировать уровень воды с любой стороны благодаря прозрачному материалу резервуара. Резервуар также оснащен большим удобным отверстием, которое позволяет наполнять его под краном, из кувшина или бутылки в любое время, прямо во время глажения.

      Простая и эффективная система очистки от накипи

      Простая и эффективная система очистки от накипи

      Регулярная очистка от накипи защищает утюг и обеспечивает качественную подачу пара. Уникальная, тщательно продуманная функция Easy De-Calc Plus эффективно очищает от накипи и продлевает срок службы парогенератора. Звуковой и световой индикаторы утюга сообщают о необходимости проведения очистки. Просто дайте прибору остыть, снимите клапан Easy De-Calc и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.

      Экономия энергии в режиме ECO

      Экономия энергии в режиме ECO

      Режим ECO позволяет экономить энергию при одновременном сохранении отличного результата глажения. В режиме ECO сокращается количество подаваемого пара, но его по-прежнему достаточно для глажения любых тканей.

      Гладьте любые ткани — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек

      Гладьте любые ткани — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек

      С технологией OptimalTEMP вам больше не придется тратить время на настройку температуры, ожидание нагрева или остывания утюга и сортировку одежды. Благодаря идеальному сочетанию температуры и мощной постоянной подачи пара можно гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без риска прожечь ткань.

      Фиксация для безопасной переноски Carry Lock

      Фиксация для безопасной переноски Carry Lock

      Парогенератор оснащен фиксацией для безопасной переноски Carry Lock: утюг надежно прикрепляется к подставке, что предотвращает соскальзывание или прикосновение к горячей подошве. Прибор легко и удобно переносить, как убирая на хранение, так и приступая к работе.

      Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

      Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

      Инновационная технология OptimalTEMP гарантирует безопасное глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань. Кроме того, нагретую подошву можно оставлять на хлопковом покрытии гладильной доски, не опасаясь повреждений. Это помогает снять напряжение с рук, так как нет необходимости часто снимать утюг с подставки и возвращать его обратно.

      Автоматическое отключение в целях безопасности и энергосбережения

      Автоматическое отключение в целях безопасности и энергосбережения

      Благодаря функции автоотключения парогенератор отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.

      Мощный парогенератор с минимальным уровнем шума

      Мощный парогенератор с минимальным уровнем шума

      При мощной подаче пара не обязательно должно быть очень шумно. Гладьте с удовольствием в кругу семьи за просмотром телевизора или прослушиванием музыки, не отвлекаясь на шум парогенератора. Прибор оснащен шумоподавляющими фильтрами для снижения уровня шума при подаче пара, а также звукопоглощающей платформой для снижения уровня шума при работе насоса на базовой станции.

      Премиальная устойчивая к повреждениям подошва от Philips

      Премиальная устойчивая к повреждениям подошва от Philips

      T-ionic Glide — высококлассная, устойчивая к царапинам подошва от Philips, которая обеспечивает великолепное скольжение и быстрое глажение без усилий. Она выполнена из нержавеющей стали, которая прочнее и надежнее алюминия, и оснащена внутренним слоем из оксида титана для повышенной устойчивости к царапинам. Кроме того, продуманная форма и специальные отверстия гарантируют равномерное распределение пара для легкого разглаживания складок.

      Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

      Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

      Оцените невероятно быстрое глажение благодаря революционной технологии. Мощная и постоянная подача пара справляется даже с жесткими складками, и плотные ткани разглаживаются легко и быстро. При необходимости можно воспользоваться функцией парового удара — идеально для вертикального отпаривания или трудноудаляемых складок.

      Легкий и удобный в обращении

      Легкий и удобный в обращении

      Утюг этого парогенератора имеет идеальный вес, поэтому его удобно держать в руке. Он легко скользит по ткани, быстро удаляет даже самые жесткие складки и при этом сокращает нагрузку на запястье. Теперь вертикальное отпаривание — это очень просто! Без труда отпаривайте в вертикальном положении вещи из деликатных тканей, например шелковые блузки, платья и пиджаки, или даже из тканей со сложной фактурой: со складками, пуговицами и другими украшениями.

      Технические характеристики

      • Технология

        Для всех тканей, допускающих глажение
        Да
        Без риска прожечь ткань
        Да
        Без необходимости регулировки температуры
        Да
        Технология OptimalTEMP
        Да
        Технология Silent Steam
        Да
        Циклоническая камера
        Да
        Процессор Smart Control
        Да

      • Легко использовать

        Безопасно для любых тканей, допускающих глажение
        Даже для шелка
        Название подошвы
        T-ionicGlide
        Объем резервуара для воды
        2500  мл
        Длина шнура питания
        1,8  м
        Долив воды в любой момент использования
        Да
        Система автоотключения
        Да
        Возможность использования водопроводной воды
        Да
        Устойчивость подошвы к царапинам
        5  звезд
        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 360 градусов
        Большое отверстие для залива воды
        Да
        Время нагрева
        2  мин
        Длина шланга
        1,7  м
        Заостренный паровой носик
        Да
        Готовность к использованию
        Световой индикатор
        Превосходное скольжение подошвы
        5  звезд

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Easy De-calc
        Напоминания о проведении очистки от накипи
        • Индикатор
        • Да

      • Карта памяти

        Фиксация Carry-lock
        Для удобного и безопасного перемещения
        Отделение для хранения шнура
        Velcro Fix
        Хранение шланга
        Отделение для хранения шланга

      • Размер и вес

        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        36,2 x 27 x 26,3  см
        Вес утюга
        0,8  кг
        Вес утюга + подставка
        4.2  кг

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

      • Экологичность

        Упаковка изделия
        Полностью перерабатываемое сырье
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги
        Режим энергосбережения
        Да

      • Быстрое разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        До 120  г/мин
        Питание
        Макс. 2100  Вт
        Давление
        6,7 бар (макс.)
        Готовность к использованию
        2  мин
        Паровой удар
        До 450  г
        Контролируемая подача пара
        Да
        Различные режимы подачи пара
        Да
        Вертикальное отпаривание
        Да
        напряжение
        220–240  В

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