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PerfectCare Silence

Парогенератор

GC9540/02
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  • Быстрое и бесшумное глажение Быстрое и бесшумное глажение Быстрое и бесшумное глажение
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    PerfectCare Silence Парогенератор

    GC9540/02
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    Быстрое и бесшумное глажение

    Гладьте с удовольствием в кругу семьи за просмотром телевизора, не отвлекаясь на шум. Парогенератор Philips PerfectCare Silence обеспечивает мощную подачу пара и быстрое глажение при низком уровне шума. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    PerfectCare Silence Парогенератор

    Быстрое и бесшумное глажение

    Гладьте с удовольствием в кругу семьи за просмотром телевизора, не отвлекаясь на шум. Парогенератор Philips PerfectCare Silence обеспечивает мощную подачу пара и быстрое глажение при низком уровне шума. Узнать обо всех преимуществах

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      Быстрое и бесшумное глажение

      без необходимости регулировки температуры

      • Максимальное давление насоса — 6 бар
      • Паровой удар до 290 г
      • Резервуар для воды емкостью 1,5 литра
      • со съемным резервуаром для воды
      Большой съемный резервуар для воды обеспечивает простоту наполнения

      Большой съемный резервуар для воды обеспечивает простоту наполнения

      Съемный резервуар для воды обеспечивает удобное наполнение в любое время без отключения прибора. Резервуар оснащен большим отверстием, поэтому его можно наполнять под краном. Объем 1,5 л позволяет непрерывно использовать прибор до 1,5 часов, не доливая воду.

      Простая и эффективная система очистки от накипи

      Простая и эффективная система очистки от накипи

      Регулярная очистка от накипи защищает утюг и обеспечивает качественную подачу пара. Уникальная, тщательно продуманная функция Easy De-Calc Plus эффективно очищает от накипи и продлевает срок службы парогенератора. Звуковой и световой индикаторы утюга сообщают о необходимости проведения очистки. Просто дайте прибору остыть, снимите клапан Easy De-Calc и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.

      Экономия энергии в режиме ECO

      Экономия энергии в режиме ECO

      Режим ECO позволяет экономить энергию при одновременном сохранении отличного результата глажения. В режиме ECO сокращается количество подаваемого пара, но его по-прежнему достаточно для глажения любых тканей.

      Гладьте любые ткани — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек

      Гладьте любые ткани — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек

      С технологией OptimalTEMP вам больше не придется тратить время на настройку температуры, ожидание нагрева или остывания утюга и сортировку одежды. Благодаря идеальному сочетанию температуры и мощной постоянной подачи пара можно гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без риска прожечь ткань.

      Фиксация для безопасной переноски Carry Lock

      Фиксация для безопасной переноски Carry Lock

      Парогенератор оснащен фиксацией для безопасной переноски Carry Lock: утюг надежно прикрепляется к подставке, что предотвращает соскальзывание или прикосновение к горячей подошве. Прибор легко и удобно переносить, как убирая на хранение, так и приступая к работе.

      Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

      Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

      Инновационная технология OptimalTEMP гарантирует безопасное глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань. Кроме того, нагретую подошву можно оставлять на хлопковом покрытии гладильной доски, не опасаясь повреждений. Это помогает снять напряжение с рук, так как нет необходимости часто снимать утюг с подставки и возвращать его обратно.

      Автоматическое отключение в целях безопасности и энергосбережения

      Автоматическое отключение в целях безопасности и энергосбережения

      Благодаря функции автоотключения парогенератор отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.

      Мощный парогенератор с минимальным уровнем шума

      Мощный парогенератор с минимальным уровнем шума

      При мощной подаче пара не обязательно должно быть очень шумно. Гладьте с удовольствием в кругу семьи за просмотром телевизора или прослушиванием музыки, не отвлекаясь на шум парогенератора. Прибор оснащен шумоподавляющими фильтрами для снижения уровня шума при подаче пара, а также звукопоглощающей платформой для снижения уровня шума при работе насоса на базовой станции.

      Устойчивость к царапинам и великолепное скольжение подошвы

      Устойчивость к царапинам и великолепное скольжение подошвы

      Прочная антипригарная подошва SteamGlide устойчива к царапинам и обеспечивает великолепное скольжение по ткани. Кроме того, ее легко очищать, особенно по сравнению с алюминиевыми подошвами.

      Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

      Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

      Оцените невероятно быстрое глажение благодаря революционной технологии. Мощная и постоянная подача пара справляется даже с жесткими складками, и плотные ткани разглаживаются легко и быстро. При необходимости можно воспользоваться функцией парового удара — идеально для вертикального отпаривания или трудноудаляемых складок.

      Технические характеристики

      • Легко использовать

        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 360 градусов
        Съемный резервуар для воды
        Да
        Большое отверстие для залива воды
        Да
        Время нагрева
        2  мин
        Длина шланга
        1,7  м
        Оповещение о низком уровне воды
        Да
        Длина шнура питания
        1,8  м
        Заостренный паровой носик
        Да
        Готовность к использованию
        Световой индикатор
        Долив воды в любой момент использования
        Да
        Безопасно для любых тканей, допускающих глажение
        Даже для шелка
        Система автоотключения
        Да
        Превосходное скольжение подошвы
        4  звезд
        Название подошвы
        Подошва SteamGlide
        Устойчивость подошвы к царапинам
        4  звезд
        Возможность использования водопроводной воды
        Да
        Объем резервуара для воды
        1500  мл

      • Быстрое разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        До 120  г/мин
        Питание
        Макс. 2400  Вт
        Давление
        Максимальное давление насоса — 6 бар
        Готовность к использованию
        2  мин
        Паровой удар
        До 290  г
        Контролируемая подача пара
        Да
        Различные режимы подачи пара
        Да
        Вертикальное отпаривание
        Да
        напряжение
        220–240  В

      • Экологичность

        Режим энергосбережения
        Да
        Упаковка изделия
        Полностью перерабатываемое сырье
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Easy De-calc
        Напоминания о проведении очистки от накипи
        • Индикатор
        • Да

      • Размер и вес

        Размеры упаковки (Ш x В x Д)
        33,5 x 30,5 x 49,1  см
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        28,3 x 26,3 x 42,4  см
        Вес утюга
        1,2  кг
        Вес утюга + подставка
        5,4  кг

      • Карта памяти

        Фиксация Carry-lock
        Для удобного и безопасного перемещения
        Отделение для хранения шнура
        Отделение для хранения шнура
        Хранение шланга
        Отделение для хранения шланга

      • Технология

        Циклоническая камера
        Да
        Для всех тканей, допускающих глажение
        Да
        Без риска прожечь ткань
        Да
        Без необходимости регулировки температуры
        Да
        Технология OptimalTEMP
        Да
        Технология Silent Steam
        Да
        Процессор Smart Control
        Да

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