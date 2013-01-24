Простая и эффективная система очистки от накипи

Регулярная очистка от накипи защищает утюг и обеспечивает качественную подачу пара. Уникальная, тщательно продуманная функция Easy De-Calc Plus эффективно очищает от накипи и продлевает срок службы парогенератора. Звуковой и световой индикаторы утюга сообщают о необходимости проведения очистки. Просто дайте прибору остыть, снимите клапан Easy De-Calc и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.