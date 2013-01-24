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PerfectCare Elite Plus

Парогенератор

GC9670/50
Общая оценка / 5
1 награда
  • Самый быстрый и мощный утюг* — теперь еще удобнее Самый быстрый и мощный утюг* — теперь еще удобнее Самый быстрый и мощный утюг* — теперь еще удобнее
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    PerfectCare Elite Plus Парогенератор

    GC9670/50
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Самый быстрый и мощный утюг* — теперь еще удобнее

    PerfectCare Elite Plus — самый мощный и быстрый парогенератор в мире, он оснащен сверхлегким утюгом и функцией интеллектуальной автоматической подачи пара для максимально комфортного процесса. Температурные настройки не требуются; отсутствует риск прожечь ткань. Узнать обо всех преимуществах

    PerfectCare Elite Plus Парогенератор

    Самый быстрый и мощный утюг* — теперь еще удобнее

    PerfectCare Elite Plus — самый мощный и быстрый парогенератор в мире, он оснащен сверхлегким утюгом и функцией интеллектуальной автоматической подачи пара для максимально комфортного процесса. Температурные настройки не требуются; отсутствует риск прожечь ткань. Узнать обо всех преимуществах

    Самый быстрый и мощный утюг* — теперь еще удобнее

    PerfectCare Elite Plus — самый мощный и быстрый парогенератор в мире, он оснащен сверхлегким утюгом и функцией интеллектуальной автоматической подачи пара для максимально комфортного процесса. Температурные настройки не требуются; отсутствует риск прожечь ткань. Узнать обо всех преимуществах

    PerfectCare Elite Plus Парогенератор

    Самый быстрый и мощный утюг* — теперь еще удобнее

    PerfectCare Elite Plus — самый мощный и быстрый парогенератор в мире, он оснащен сверхлегким утюгом и функцией интеллектуальной автоматической подачи пара для максимально комфортного процесса. Температурные настройки не требуются; отсутствует риск прожечь ткань. Узнать обо всех преимуществах

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      Самый быстрый и мощный утюг* — теперь еще удобнее

      С интеллектуальной автоматической подачей пара

      • Паровой удар до 550 г
      • Съемный резервуар для воды 1,8 л
      • Технология OptimalTEMP
      • Автоматическая бесшумная подача пара
      Технология OptimalTEMP: настройка температуры не требуется

      Технология OptimalTEMP: настройка температуры не требуется

      Гладьте одежду из любой ткани, от джинсовой до шелковой, без регулировки температуры. Технология OptimalTEMP позволяет отказаться от использования регулятора и различных настроек. Вам больше не придется предварительно сортировать белье или ждать, пока утюг нагреется или остынет, — гладьте вещи из любых тканей в любом порядке.

      Никакого риска прожечь ткань

      Никакого риска прожечь ткань

      Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Утюг можно оставлять на одежде или гладильной доске — подошва не оставит следов и блеска.

      Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

      Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

      Мощная, постоянная подача пара легко справляется со складками даже на самой плотной ткани. Жесткие складки будут разглажены прямо у вас на глазах благодаря функции парового удара. Такой дополнительный поток пара идеально подходит для вертикального отпаривания — вы сможете освежить одежду или шторы.

      Интеллектуальная автоматическая подача пара для быстрого и простого глажения

      Интеллектуальная автоматическая подача пара для быстрого и простого глажения

      Наш интеллектуальный датчик DynamiQ с высокой точностью отслеживает перемещение утюга — пар подается только при необходимости, что обеспечивает удобство при глажении и быстрые результаты.

      Легкий и удобный в обращении утюг

      Легкий и удобный в обращении утюг

      Этот утюг невероятно легкий, и его удобно держать в руке — при этом он легко скользит по ткани, а ваше запястье меньше устает. Благодаря маленькому весу утюг также эффективен для вертикального глажения штор или одежды.

      Подошва T-ionicGlide: долговечность и превосходное скольжение

      Подошва T-ionicGlide: долговечность и превосходное скольжение

      T-ionicGlide — наша премиальная устойчивая к царапинам подошва, которая обеспечивает превосходное скольжение. Она выполнена из нержавеющей стали, которая вдвое прочнее обычного алюминия, и оснащена запатентованным 6-слойным покрытием с улучшенным слоем из титана для гладкого скольжения и быстрых результатов.

      Простая и эффективная система очистки от накипи обеспечивает долгий срок службы

      Простая и эффективная система очистки от накипи обеспечивает долгий срок службы

      Регулярная очистка от накипи защищает утюг, продлевает срок его службы и обеспечивает эффективную подачу пара. Уникальная система Easy De-Calc Plus постоянно собирает накипь, а звуковой и световой индикаторы сообщают, когда необходимо опустошить контейнер. Просто снимите клапан и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.

      Эффективное глажение с минимальным уровнем шума

      Эффективное глажение с минимальным уровнем шума

      Прибор оснащен шумоподавляющими фильтрами для сокращения уровня шума при подаче пара, а также звукопоглощающей платформой для снижения уровня вибрации базовой станции. Таким образом, мощная подача пара не будет заглушать звуки телевизора, музыку или голоса членов вашей семьи.

      Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

      Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

      Благодаря функции автоотключения парогенератор отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.

      Фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски

      Фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски

      Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.

      Экономия энергии в режиме ECO

      Экономия энергии в режиме ECO

      Экономьте электроэнергию, при этом получая отличные результаты. В режиме ECO можно сократить энергопотребление, когда для каких-либо вещей требуется менее мощная подача пара.

      Большой съемный резервуар для воды обеспечивает простоту наполнения

      Большой съемный резервуар для воды обеспечивает простоту наполнения

      Прозрачный резервуар 1,8 л обеспечивает до 2 часов непрерывного использования. Когда в резервуаре закончится вода, световой индикатор загорится, чтобы сообщить вам об этом. Благодаря широкому отверстию резервуар можно легко наполнить под краном в любой момент.

      Технические характеристики

      • Технология

        Циклоническая камера
        Да
        Для всех тканей, допускающих глажение
        Да
        Без риска прожечь ткань
        Да
        Без необходимости регулировки температуры
        Да
        Технология OptimalTEMP
        Да
        Технология Silent Steam
        Да
        Процессор Smart Control
        Да
        DynamiQ
        Да

      • Быстрое разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        До 160  г/мин
        Мощность
        Макс. 2700  Вт
        Давление
        Макс. 7,7 бар
        Готовность к использованию
        2  мин
        Паровой удар
        До 550  г
        Контролируемая подача пара
        Да
        Вертикальное отпаривание
        Да
        напряжение
        220–240  В

      • Легко использовать

        Безопасно для любых тканей, допускающих глажение
        Даже для шелка
        Превосходное скольжение подошвы
        5  звезд
        Название подошвы
        T-ionicGlide
        Объем резервуара для воды
        1800  мл
        Съемный резервуар для воды
        Да
        Длина шланга
        1,7  м
        Оповещение о низком уровне воды
        Да
        Длина шнура питания
        1,8  м
        Заостренный паровой носик
        Да
        Готовность к использованию
        Звуковой сигнал
        Долив воды в любой момент использования
        Да
        Система автоотключения
        Да
        Устойчивость подошвы к царапинам
        5  звезд
        Возможность использования водопроводной воды
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Easy De-calc Plus
        Напоминания о проведении очистки от накипи
        Индикатор

      • Хранение

        Фиксация Carry-lock
        Для удобного и безопасного перемещения
        Хранение шланга
        Отделение для хранения шланга

      • Размер и вес

        Размеры упаковки (Ш x В x Д)
        31 x 35 x 51  см
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        23,3 x 28,5 x 45,3  см
        Вес (с упаковкой)
        7,3  кг
        Вес утюга
        0,8  кг
        Вес утюга + подставка
        5,1  кг

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

      • Экологичность

        Режим энергосбережения
        Да
        Экономия энергии*
        50  %
        Упаковка изделия
        Полностью перерабатываемое сырье
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

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            • по показателю подачи пара (норматив IEC60311), проведено сравнение 10 моделей парогенераторов наиболее популярных марок; апрель 2017 г.