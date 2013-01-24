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Самый быстрый и мощный утюг* — теперь еще удобнее
PerfectCare Elite Plus — самый мощный и быстрый парогенератор в мире, он оснащен сверхлегким утюгом и функцией интеллектуальной автоматической подачи пара для максимально комфортного процесса. Температурные настройки не требуются; отсутствует риск прожечь ткань. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Самый быстрый и мощный утюг* — теперь еще удобнее
PerfectCare Elite Plus — самый мощный и быстрый парогенератор в мире, он оснащен сверхлегким утюгом и функцией интеллектуальной автоматической подачи пара для максимально комфортного процесса. Температурные настройки не требуются; отсутствует риск прожечь ткань. Узнать обо всех преимуществах
Самый быстрый и мощный утюг* — теперь еще удобнее
PerfectCare Elite Plus — самый мощный и быстрый парогенератор в мире, он оснащен сверхлегким утюгом и функцией интеллектуальной автоматической подачи пара для максимально комфортного процесса. Температурные настройки не требуются; отсутствует риск прожечь ткань. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Самый быстрый и мощный утюг* — теперь еще удобнее
PerfectCare Elite Plus — самый мощный и быстрый парогенератор в мире, он оснащен сверхлегким утюгом и функцией интеллектуальной автоматической подачи пара для максимально комфортного процесса. Температурные настройки не требуются; отсутствует риск прожечь ткань. Узнать обо всех преимуществах
Гладьте одежду из любой ткани, от джинсовой до шелковой, без регулировки температуры. Технология OptimalTEMP позволяет отказаться от использования регулятора и различных настроек. Вам больше не придется предварительно сортировать белье или ждать, пока утюг нагреется или остынет, — гладьте вещи из любых тканей в любом порядке.
Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Утюг можно оставлять на одежде или гладильной доске — подошва не оставит следов и блеска.
Мощная, постоянная подача пара легко справляется со складками даже на самой плотной ткани. Жесткие складки будут разглажены прямо у вас на глазах благодаря функции парового удара. Такой дополнительный поток пара идеально подходит для вертикального отпаривания — вы сможете освежить одежду или шторы.
Наш интеллектуальный датчик DynamiQ с высокой точностью отслеживает перемещение утюга — пар подается только при необходимости, что обеспечивает удобство при глажении и быстрые результаты.
Этот утюг невероятно легкий, и его удобно держать в руке — при этом он легко скользит по ткани, а ваше запястье меньше устает. Благодаря маленькому весу утюг также эффективен для вертикального глажения штор или одежды.
T-ionicGlide — наша премиальная устойчивая к царапинам подошва, которая обеспечивает превосходное скольжение. Она выполнена из нержавеющей стали, которая вдвое прочнее обычного алюминия, и оснащена запатентованным 6-слойным покрытием с улучшенным слоем из титана для гладкого скольжения и быстрых результатов.
Регулярная очистка от накипи защищает утюг, продлевает срок его службы и обеспечивает эффективную подачу пара. Уникальная система Easy De-Calc Plus постоянно собирает накипь, а звуковой и световой индикаторы сообщают, когда необходимо опустошить контейнер. Просто снимите клапан и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.
Прибор оснащен шумоподавляющими фильтрами для сокращения уровня шума при подаче пара, а также звукопоглощающей платформой для снижения уровня вибрации базовой станции. Таким образом, мощная подача пара не будет заглушать звуки телевизора, музыку или голоса членов вашей семьи.
Благодаря функции автоотключения парогенератор отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.
Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.
Экономьте электроэнергию, при этом получая отличные результаты. В режиме ECO можно сократить энергопотребление, когда для каких-либо вещей требуется менее мощная подача пара.
Прозрачный резервуар 1,8 л обеспечивает до 2 часов непрерывного использования. Когда в резервуаре закончится вода, световой индикатор загорится, чтобы сообщить вам об этом. Благодаря широкому отверстию резервуар можно легко наполнить под краном в любой момент.
Технология
Быстрое разглаживание складок
Легко использовать
Очистка от накипи
Хранение
Размер и вес
Гарантия
Экологичность
GC026/00
GC026/30
GC026/80