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  • Интеллектуальная автоподача пара для быстрого и простого глажения Интеллектуальная автоподача пара для быстрого и простого глажения Интеллектуальная автоподача пара для быстрого и простого глажения

    PerfectCare Elite Plus Утюг с парогенератором

    GC9690/80

    Интеллектуальная автоподача пара для быстрого и простого глажения

    Интеллектуальная автоподача пара для простого и быстрого глажения

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    PerfectCare Elite Plus Утюг с парогенератором

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    Интеллектуальная автоподача пара для быстрого и простого глажения

    С интеллектуальной автоматической подачей пара

    • Паровой удар до 700 г
    • Съемный резервуар для воды 1,8 л
    • Технология OptimalTEMP
    • Тихая автоподача пара
    Никакого риска прожечь ткань

    Никакого риска прожечь ткань

    Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Утюг можно оставлять на одежде или гладильной доске — подошва не оставит следов и блеска.

    Технология OptimalTEMP: настройка температуры не требуется

    Технология OptimalTEMP: настройка температуры не требуется

    Гладьте одежду из любой ткани, от шелковой до джинсовой, без регулировки температуры. Технология OptimalTEMP позволяет отказаться от настроек. Вам больше не придется предварительно сортировать белье или ждать, пока утюг нагреется или остынет, — гладьте вещи из любых тканей в любом порядке

    Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

    Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

    Мощная, постоянная подача пара позволит легко справиться со складками даже на самой плотной ткани. Жесткие складки будут разглажены прямо у вас на глазах благодаря функции парового удара. Такой дополнительный поток пара идеально подходит для вертикального отпаривания — вы сможете освежить одежду или шторы.

    Интеллектуальная автоподача пара для быстрого и простого глажения

    Интеллектуальная автоподача пара для быстрого и простого глажения

    Умный датчик DynamiQ точно распознает, когда и как движется утюг, в нужный момент обеспечивая мощную подачу пара для простого глажения и быстрого результата.

    Простая и эффективная система очистки от накипи для долгого срока службы

    Простая и эффективная система очистки от накипи для долгого срока службы

    Регулярная очистка от накипи защищает утюг, продлевает срок его службы и обеспечивает эффективную подачу пара. Уникальная система Easy De-Calc Plus постоянно собирает накипь, а звуковой и световой индикаторы сообщают, когда необходимо опустошить контейнер. Просто снимите клапан и вылейте воду с частицами известкового налета.

    Подошва SteamGlide Elite: долговечность и превосходное скольжение

    Подошва SteamGlide Elite: долговечность и превосходное скольжение

    Наша превосходная подошва SteamGlide Elite обеспечивает идеальное скольжение по любой ткани и отличается высокой устойчивостью к царапинам.

    Эффективное глажение с минимальным уровнем шума

    Эффективное глажение с минимальным уровнем шума

    Прибор оснащен звукоподавляющими фильтрами для снижения уровня шума. Так мощная подача пара не будет заглушать звуки телевизора, музыку или голоса членов вашей семьи.

    Легкий и удобный в обращении утюг

    Легкий и удобный в обращении утюг

    Этот утюг невероятно легкий, и его удобно держать в руке — при этом он легко скользит по ткани, а ваше запястье меньше устает. Благодаря маленькому весу утюг также эффективен для вертикального глажения штор или одежды.

    Большой съемный резервуар для воды 1,8 л для удобного наполнения

    Большой съемный резервуар для воды 1,8 л для удобного наполнения

    Прозрачный резервуар 1,8 л обеспечивает до 2 часов непрерывного использования. Когда в резервуаре закончится вода, световой индикатор загорится, чтобы сообщить вам об этом. Благодаря широкому отверстию резервуар можно легко наполнить под краном в любой момент.

    Крепление для удобной и безопасной переноски

    Крепление для удобной и безопасной переноски

    Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.

    • Хранение

      Крепление для переноски
      Для удобного и безопасного перемещения
      Хранение шланга
      Отделение для хранения шланга

    • Удобство использования

      Безопасно для тканей под глажение
      Даже для шелка
      Объем резервуара для воды
      1800  ml
      Превосходное скольжение подошвы
      5  stars
      Название подошвы
      Подошва SteamGlide Elite
      Система автоотключения
      Да
      Съемный резервуар для воды
      Да
      Оповещение о низком уровне воды
      Да
      Долив воды в любой момент использования
      Да
      Возможность использования водопроводной воды
      Да
      Длина сетевого шнура
      2  m
      Длина шланга
      1.9  m
      Заостренный паровой носик
      Да
      Готовность к использованию
      Звуковой сигнал
      Устойчивость подошвы к царапинам
      5  stars

    • Аксессуары в комплекте

      Рукавица для дополнительной защиты
      Да

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Технология

      Технология OptimalTEMP
      Да
      DynamiQ
      Да
      Циклоническая камера
      Да
      Без риска прожечь ткань
      Да
      Без необходимости регулировки температуры
      Да
      Технология Silent Steam
      Да
      Процессор Smart Control
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Давление
      Максимум 8 бар
      Мощность
      Макс. 2700  W
      Паровой удар
      До 700  g
      Постоянная подача пара
      До 170  g/min
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Напряжение
      220–240  V
      Готовность к использованию
      2  minute(s)

    • Экологичность

      Режим энергосбережения
      Да
      Экономия энергии*
      50  %
      Упаковка изделия
      На 100 % подлежит переработке
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Очистка от накипи

      Очистка от накипи и загрязнений
      Easy De-calc Plus
      Напоминание об очистке от накипи
      Индикатор

    • Размер и вес

      Вес утюга
      0,8  kg
      Размеры упаковки (Ш x В x Д)
      31 x 35 x 51  cm
      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      23,3 x 28,5 x 45,3  cm
      Вес (с упаковкой)
      7,4  kg
      Вес утюга + подставки
      5,1  kg

    Badge-D2C

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