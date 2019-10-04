GC9690/80
Интеллектуальная автоподача пара для быстрого и простого глажения
Интеллектуальная автоподача пара для простого и быстрого глаженияУзнать обо всех преимуществах
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Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Утюг можно оставлять на одежде или гладильной доске — подошва не оставит следов и блеска.
Гладьте одежду из любой ткани, от шелковой до джинсовой, без регулировки температуры. Технология OptimalTEMP позволяет отказаться от настроек. Вам больше не придется предварительно сортировать белье или ждать, пока утюг нагреется или остынет, — гладьте вещи из любых тканей в любом порядке
Мощная, постоянная подача пара позволит легко справиться со складками даже на самой плотной ткани. Жесткие складки будут разглажены прямо у вас на глазах благодаря функции парового удара. Такой дополнительный поток пара идеально подходит для вертикального отпаривания — вы сможете освежить одежду или шторы.
Умный датчик DynamiQ точно распознает, когда и как движется утюг, в нужный момент обеспечивая мощную подачу пара для простого глажения и быстрого результата.
Регулярная очистка от накипи защищает утюг, продлевает срок его службы и обеспечивает эффективную подачу пара. Уникальная система Easy De-Calc Plus постоянно собирает накипь, а звуковой и световой индикаторы сообщают, когда необходимо опустошить контейнер. Просто снимите клапан и вылейте воду с частицами известкового налета.
Наша превосходная подошва SteamGlide Elite обеспечивает идеальное скольжение по любой ткани и отличается высокой устойчивостью к царапинам.
Прибор оснащен звукоподавляющими фильтрами для снижения уровня шума. Так мощная подача пара не будет заглушать звуки телевизора, музыку или голоса членов вашей семьи.
Этот утюг невероятно легкий, и его удобно держать в руке — при этом он легко скользит по ткани, а ваше запястье меньше устает. Благодаря маленькому весу утюг также эффективен для вертикального глажения штор или одежды.
Прозрачный резервуар 1,8 л обеспечивает до 2 часов непрерывного использования. Когда в резервуаре закончится вода, световой индикатор загорится, чтобы сообщить вам об этом. Благодаря широкому отверстию резервуар можно легко наполнить под краном в любой момент.
Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.
Хранение
Удобство использования
Аксессуары в комплекте
Гарантия
Технология
Быстрое разглаживание складок
Экологичность
Очистка от накипи
Размер и вес
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