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Wardrobecare

GC9920
Общая оценка / 5
  • Вдохнет новую жизнь в старую одежду Вдохнет новую жизнь в старую одежду Вдохнет новую жизнь в старую одежду
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    Wardrobecare

    GC9920
    Общая оценка / 5

    Вдохнет новую жизнь в старую одежду

    Решение по уходу за одеждой от Philips — это уникальное сочетание утюга, отпаривателя и освежителя с новейшей гладильной доской. Вы сможете поддерживать свою одежду и одежду членов семьи в прекрасном состоянии, а также сэкономить время и деньги!

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Wardrobecare

    Вдохнет новую жизнь в старую одежду

    Решение по уходу за одеждой от Philips — это уникальное сочетание утюга, отпаривателя и освежителя с новейшей гладильной доской. Вы сможете поддерживать свою одежду и одежду членов семьи в прекрасном состоянии, а также сэкономить время и деньги!

    Вдохнет новую жизнь в старую одежду

    Решение по уходу за одеждой от Philips — это уникальное сочетание утюга, отпаривателя и освежителя с новейшей гладильной доской. Вы сможете поддерживать свою одежду и одежду членов семьи в прекрасном состоянии, а также сэкономить время и деньги!

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Wardrobecare

    Вдохнет новую жизнь в старую одежду

    Решение по уходу за одеждой от Philips — это уникальное сочетание утюга, отпаривателя и освежителя с новейшей гладильной доской. Вы сможете поддерживать свою одежду и одежду членов семьи в прекрасном состоянии, а также сэкономить время и деньги!

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      Вдохнет новую жизнь в старую одежду

      В конструкцию входит утюг, отпариватель и освежитель

      Автоматически удаляет накипь

      Автоматически удаляет накипь

      Функция Calc Clean автоматически очищает парогенератор от накипи. 2-минутный цикл удаления накипи активизируется автоматически, когда возникает необходимость очистки системы. Все, что нужно сделать, — это слить воду из резервуара. Эта функция сохраняет систему такой же новой и мощной, как в день покупки.

      Паровой утюг с высоким давлением пара

      Паровой утюг с высоким давлением пара

      Паровой утюг с высоким давлением пара обеспечивает глубокое проникновение пара в одежду, чтобы быстро и идеально разгладить складки.

      Уникальная гладильная доска со специальным приспособлением для рубашек

      Уникальная гладильная доска со специальным приспособлением для рубашек

      Один конец доски специально создан для быстрого и простого глажения рубашек.

      Отпариватель с подачей пара под высоким давлением и вертикальная гладильная доска

      Отпариватель с подачей пара под высоким давлением и вертикальная гладильная доска

      Мощный отпариватель и вертикальная гладильная доска позволяют удалять складки на деликатных тканях, не опасаясь их повредить.

      В автоматическом режиме одежду обдувает поток свежего воздуха

      В автоматическом режиме одежду обдувает поток свежего воздуха

      Нагретый воздух от доски освежает одежду и снижает необходимость химчистки.

      Доска с подогревом, покрытие NeverBurn

      Широкая нагревающаяся гладильная доска обеспечивает более простое и удобное глажение. На термостойкое покрытие доски NeverBurn можно ставить горячий утюг. Покрытие не загорится, и на нем не останется следа от утюга. Вам также не придется постоянно напрягать запястье, чтобы ставить утюг вертикально.

      Настройка выдувания позволяет избежать следов от утюга

      Настройка выдувания на гладильной доске создает воздушную подушку под одеждой, благодаря чему при глажении легко избежать следов кнопок и карманов, и одежда не будет лосниться.

      Настройка всасывания позволяет закрепить ткань, избегая замятий

      Настройка всасывания позволяет закрепить одежду при глажении, чтобы случайно не загладить складки.

      Технические характеристики

      • Комфортное глажение

        Дополнительный комфорт
        • Удобная настройка высоты
        • Позволяет гладить стоя или сидя
        Управляемая очистка от накипи
        Функция автоматической очиcтки от накипи Calc-Clean
        Безопасен в использовании
        Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг
        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Объем резервуара для воды
        2500  мл

      • Разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        Да
        Подача пара под давлением
        До 4,5  бар
        Эффективное глажение труднодоступных мест
        Заостренный носик

      • Легко использовать

        Управление
        • Настройки выдувания
        • Управление уровнем конденсации
        • Индикатор очистки резервуара
        • Настройки всасывания
        • Индикатор нагрева
        • Индикатор заполненности резервуара
        Простота установки и хранения
        • Автоматическое сматывание шнура
        • Отделения для удобного хранения
        • Ручка и колеса
        Эргономика
        Легкий утюг и отпариватель
        Эффективное глажение труднодоступных мест
        Паровой носик
        Безопасен в использовании
        Система автоматического отключения
        Емкость для воды
        • Кристально чистый
        • Съемный

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Технические характеристики

        Частота
        50–60
        Питание
        2400
        напряжение
        220–240

      • Вес и габариты

        Вес продукта
        20

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