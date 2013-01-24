Вдохнет новую жизнь в старую одежду

Решение по уходу за одеждой от Philips — это уникальное сочетание утюга, отпаривателя и освежителя с новейшей гладильной доской. Вы сможете поддерживать свою одежду и одежду членов семьи в прекрасном состоянии, а также сэкономить время и деньги!