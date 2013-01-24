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Вдохнет новую жизнь в старую одежду
Решение по уходу за одеждой от Philips — это уникальное сочетание утюга, отпаривателя и освежителя с новейшей гладильной доской. Вы сможете поддерживать свою одежду и одежду членов семьи в прекрасном состоянии, а также сэкономить время и деньги!
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Вдохнет новую жизнь в старую одежду
Решение по уходу за одеждой от Philips — это уникальное сочетание утюга, отпаривателя и освежителя с новейшей гладильной доской. Вы сможете поддерживать свою одежду и одежду членов семьи в прекрасном состоянии, а также сэкономить время и деньги!
Вдохнет новую жизнь в старую одежду
Решение по уходу за одеждой от Philips — это уникальное сочетание утюга, отпаривателя и освежителя с новейшей гладильной доской. Вы сможете поддерживать свою одежду и одежду членов семьи в прекрасном состоянии, а также сэкономить время и деньги!
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Вдохнет новую жизнь в старую одежду
Решение по уходу за одеждой от Philips — это уникальное сочетание утюга, отпаривателя и освежителя с новейшей гладильной доской. Вы сможете поддерживать свою одежду и одежду членов семьи в прекрасном состоянии, а также сэкономить время и деньги!
Функция Calc Clean автоматически очищает парогенератор от накипи. 2-минутный цикл удаления накипи активизируется автоматически, когда возникает необходимость очистки системы. Все, что нужно сделать, — это слить воду из резервуара. Эта функция сохраняет систему такой же новой и мощной, как в день покупки.
Паровой утюг с высоким давлением пара обеспечивает глубокое проникновение пара в одежду, чтобы быстро и идеально разгладить складки.
Один конец доски специально создан для быстрого и простого глажения рубашек.
Мощный отпариватель и вертикальная гладильная доска позволяют удалять складки на деликатных тканях, не опасаясь их повредить.
Нагретый воздух от доски освежает одежду и снижает необходимость химчистки.
Широкая нагревающаяся гладильная доска обеспечивает более простое и удобное глажение. На термостойкое покрытие доски NeverBurn можно ставить горячий утюг. Покрытие не загорится, и на нем не останется следа от утюга. Вам также не придется постоянно напрягать запястье, чтобы ставить утюг вертикально.
Настройка выдувания на гладильной доске создает воздушную подушку под одеждой, благодаря чему при глажении легко избежать следов кнопок и карманов, и одежда не будет лосниться.
Настройка всасывания позволяет закрепить одежду при глажении, чтобы случайно не загладить складки.
Комфортное глажение
Разглаживание складок
Легко использовать
Обслуживание
Технические характеристики
Вес и габариты
CRP168/01
GC026/00
GC095/01
GC026/30
GC026/80