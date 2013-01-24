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Hairclipper series 5000

Машинка для стрижки волос Pro

HC5100/15
Общая оценка / 5
  • Профессиональная машинка для стрижки волос Профессиональная машинка для стрижки волос Профессиональная машинка для стрижки волос
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    Hairclipper series 5000 Машинка для стрижки волос Pro

    HC5100/15
    Общая оценка / 5

    Профессиональная машинка для стрижки волос

    Машинка для стрижки волос Philips Pro обеспечивает неизменно качественную стрижку и бритье благодаря прочным стальным лезвиям, надежному мотору с медной обмоткой, удлиненному шнуру, а также множеству съемных гребней. Узнать обо всех преимуществах

    Hairclipper series 5000 Машинка для стрижки волос Pro

    Профессиональная машинка для стрижки волос

    Машинка для стрижки волос Philips Pro обеспечивает неизменно качественную стрижку и бритье благодаря прочным стальным лезвиям, надежному мотору с медной обмоткой, удлиненному шнуру, а также множеству съемных гребней. Узнать обо всех преимуществах

    Профессиональная машинка для стрижки волос

    Машинка для стрижки волос Philips Pro обеспечивает неизменно качественную стрижку и бритье благодаря прочным стальным лезвиям, надежному мотору с медной обмоткой, удлиненному шнуру, а также множеству съемных гребней. Узнать обо всех преимуществах

    Hairclipper series 5000 Машинка для стрижки волос Pro

    Профессиональная машинка для стрижки волос

    Машинка для стрижки волос Philips Pro обеспечивает неизменно качественную стрижку и бритье благодаря прочным стальным лезвиям, надежному мотору с медной обмоткой, удлиненному шнуру, а также множеству съемных гребней. Узнать обо всех преимуществах

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      Профессиональная машинка для стрижки волос

      Улучшенная функциональность. Безупречная стрижка.

      • Мотор с медной обмоткой
      • Прочные стальные лезвия
      • Шнур 2,8 м
      • 7 съемных гребней
      Надежный линейный мотор работает до 4 раз дольше*

      Надежный линейный мотор работает до 4 раз дольше*

      Машинка для стрижки волос Philips Pro обеспечивает неизменно качественную стрижку благодаря надежному линейному мотору; работает до 4 раз дольше.*

      Острые лезвия гарантируют более точную и качественную стрижку

      Острые лезвия гарантируют более точную и качественную стрижку

      Заточенные лезвия из нержавеющей стали аккуратно срезают волоски у самого основания.

      Прочные стальные лезвия служат до 4 раз дольше*

      Прочные стальные лезвия служат до 4 раз дольше*

      Прочные стальные лезвия Philips Pro устойчивы к повреждениям и трещинам, обеспечивая срок службы до 4 раз дольше.*

      Гарантия 2 года

      Гарантия 2 года

      Все наши приборы для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, а также они поддерживают напряжение разных стандартов.

      Благодаря высокоточным лезвиям можно отрегулировать длину стрижки: от 0,5 мм до 3 мм

      Благодаря высокоточным лезвиям можно отрегулировать длину стрижки: от 0,5 мм до 3 мм

      Положение лезвий машинки можно отрегулировать с помощью удобного рычажка, чтобы без использования гребней создавать идеальную стрижку и подравнивать щетину. Дополнительные гребни позволяют создавать самые разнообразные стрижки.

      Нескользящий текстурированный корпус для удобства

      Нескользящий текстурированный корпус для удобства

      Корпус с эргономичным дизайном и текстурированным покрытием обеспечивает удобство.

      Удлиненный шнур 2,8 м

      Удлиненный шнур 2,8 м

      Более длинный шнур обеспечивает широкий диапазон передвижения во время стрижки.

      Лезвия с особыми закругленными кончиками предотвращают порезы

      Лезвия с особыми закругленными кончиками предотвращают порезы

      Лезвия Philips с особыми закругленными кончиками предотвращают порезы в процессе стрижки волос или подравнивания бороды.

      Специальные лезвия для защиты кожи

      Специальные лезвия для защиты кожи

      Создайте свой неповторимый стиль с помощью машинки для стрижки волос Philips Pro: идеальные результаты для абсолютной уверенности в своем внешнем виде.

      Съемные гребни для превосходных результатов

      Съемные гребни для превосходных результатов

      В комплект машинки для стрижки волос входят 7 съемных гребней для стрижки разной длины. Так вы сможете создавать неизменно качественные стрижки раз за разом.

      Технические характеристики

      • Режущая система

        Ширина ножа
        41 мм
        Режущий блок
        Лезвия из нержавеющей стали
        Выбор длины
        Рычаг на корпусе

      • Аксессуары

        Аксессуары
        7 гребней для волос
        Парикмахерские инструменты
        Щетка для укладки и ножницы
        Обслуживание
        • Щеточка для чистки
        • Масло
        Шнур питания
        Удлиненный, 2,8 м

      • Система питания

        Мотор
        Мотор с медной обмоткой
        При работе
        Питание только от сети

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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          • Лезвия служат до 4 раз дольше по сравнению с продукцией другого ведущего бренда