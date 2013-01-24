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Профессиональная машинка для стрижки волос
Машинка для стрижки волос Philips Pro обеспечивает неизменно качественную стрижку и бритье благодаря прочным стальным лезвиям, надежному мотору с медной обмоткой, удлиненному шнуру, а также множеству съемных гребней. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Профессиональная машинка для стрижки волос
Машинка для стрижки волос Philips Pro обеспечивает неизменно качественную стрижку и бритье благодаря прочным стальным лезвиям, надежному мотору с медной обмоткой, удлиненному шнуру, а также множеству съемных гребней. Узнать обо всех преимуществах
Профессиональная машинка для стрижки волос
Машинка для стрижки волос Philips Pro обеспечивает неизменно качественную стрижку и бритье благодаря прочным стальным лезвиям, надежному мотору с медной обмоткой, удлиненному шнуру, а также множеству съемных гребней. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Профессиональная машинка для стрижки волос
Машинка для стрижки волос Philips Pro обеспечивает неизменно качественную стрижку и бритье благодаря прочным стальным лезвиям, надежному мотору с медной обмоткой, удлиненному шнуру, а также множеству съемных гребней. Узнать обо всех преимуществах
Машинка для стрижки волос Philips Pro обеспечивает неизменно качественную стрижку благодаря надежному линейному мотору; работает до 4 раз дольше.*
Заточенные лезвия из нержавеющей стали аккуратно срезают волоски у самого основания.
Прочные стальные лезвия Philips Pro устойчивы к повреждениям и трещинам, обеспечивая срок службы до 4 раз дольше.*
Все наши приборы для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, а также они поддерживают напряжение разных стандартов.
Положение лезвий машинки можно отрегулировать с помощью удобного рычажка, чтобы без использования гребней создавать идеальную стрижку и подравнивать щетину. Дополнительные гребни позволяют создавать самые разнообразные стрижки.
Корпус с эргономичным дизайном и текстурированным покрытием обеспечивает удобство.
Более длинный шнур обеспечивает широкий диапазон передвижения во время стрижки.
Лезвия Philips с особыми закругленными кончиками предотвращают порезы в процессе стрижки волос или подравнивания бороды.
Создайте свой неповторимый стиль с помощью машинки для стрижки волос Philips Pro: идеальные результаты для абсолютной уверенности в своем внешнем виде.
В комплект машинки для стрижки волос входят 7 съемных гребней для стрижки разной длины. Так вы сможете создавать неизменно качественные стрижки раз за разом.
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