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Поддон для капель
Этот поддон для капель устанавливается под носиками выхода кофе. Собирает остатки воды в устройстве. Совместим с линейкой кофемашин Exprelia Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Поддон для капель
Этот поддон для капель устанавливается под носиками выхода кофе. Собирает остатки воды в устройстве. Совместим с линейкой кофемашин Exprelia Узнать обо всех преимуществах
Поддон для капель
Этот поддон для капель устанавливается под носиками выхода кофе. Собирает остатки воды в устройстве. Совместим с линейкой кофемашин Exprelia Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Поддон для капель
Этот поддон для капель устанавливается под носиками выхода кофе. Собирает остатки воды в устройстве. Совместим с линейкой кофемашин Exprelia Узнать обо всех преимуществах
Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь