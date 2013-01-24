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Поддон для капель

HD5226
  • Поддон для капель Поддон для капель Поддон для капель
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    Поддон для капель

    HD5226

    Поддон для капель

    Этот поддон для капель устанавливается под носиками выхода кофе. Собирает остатки воды в устройстве. Совместим с линейкой кофемашин Exprelia Узнать обо всех преимуществах

    Поддон для капель

    Поддон для капель

    Этот поддон для капель устанавливается под носиками выхода кофе. Собирает остатки воды в устройстве. Совместим с линейкой кофемашин Exprelia Узнать обо всех преимуществах

    Поддон для капель

    Этот поддон для капель устанавливается под носиками выхода кофе. Собирает остатки воды в устройстве. Совместим с линейкой кофемашин Exprelia Узнать обо всех преимуществах

    Поддон для капель

    Поддон для капель

    Этот поддон для капель устанавливается под носиками выхода кофе. Собирает остатки воды в устройстве. Совместим с линейкой кофемашин Exprelia Узнать обо всех преимуществах

    Поддон для капель

    Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

    • для кофемашин Saeco

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для кофемашин
      • HD8856/01
      • HD8856/02
      • HD8857/01
      • HD8857/09
      • HD8858/01
      • HD8859/01

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