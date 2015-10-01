HD8858/01
Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу
Благодаря Exprelia ценители вкусного кофе смогут испытать настоящее наслаждение и выработать профессиональные навыки, приготовив чашечку кофе самостоятельно. Прибор позволяет отрегулировать до 7 установок для каждого напитка и гарантирует максимальное качество гигиеничной очистки, сертифицированное институтом VDE.Узнать обо всех преимуществах
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Встроенный кувшин для молока дважды взбивает молоко, удаляет пузырьки и примеси для приготовления превосходной плотной пены, от которой невозможно отказаться. Одним нажатием кнопки вы включаете подачу бархатистой молочной пены прямо в чашку без разбрызгивания и при оптимальной температуре. Благодаря мощному двойному бойлеру вы можете взбить молочную пену, а сразу после этого сварить эспрессо — идеальные горячие напитки и ни минуты ожидания.
Выберите один из 5 уровней крепости, подходящие объем и температуру для каждого напитка и сохраните эти данные с помощью функции памяти. Кофемашина запомнит выбранные настройки, и вы всегда будете наслаждаться напитком нужного объема, приготовленным так, как нравится именно вам.
Поддерживайте чистоту без особых хлопот. Функция очистки паром обеспечивает автоматическое очищение взбивающего механизма: остатки молока удаляются, и нет необходимости опустошать кувшин. Качество гигиеничной очистки сертифицировано независимым немецким институтом тестирования VDE.
Инновационное запатентованное решение Saeco — фильтр для воды AquaClean — гарантирует максимально эффективное использование вашей автоматической кофемашины. Заменяя фильтр после отображения напоминания, вы сможете готовить до 5000 чашек кофе* без очистки от накипи и использовать чистую воду без примесей. Кроме того, при установке фильтра AquaClean в вашу любимую кофемашину Saeco уведомления об очистке от накипи автоматически отключаются.
Элегантный дизайн этой кофемашины не оставит вас равнодушными, как и кофе, приготовленный с ее помощью. Передняя панель из нержавеющей стали, на создание которой нас вдохновили итальянский дизайн и мастерство исполнения, выдержит испытание временем и прекрасно дополнит интерьер любой кухни — в классическом или современном стилях. Благодаря интуитивно понятным функциям вы сможете каждый день готовить любимые напитки превосходного качества.
Благодаря широкому выбору — от эспрессо до вспененного молока — каждый ценитель кофе найдет напиток, который придется ему по вкусу. Чашка бодрящего кофе утром или после обеда — вы сможете легко приготовить кофе для любого случая.
Создайте свой неповторимый вкус, настроив время предварительного заваривания. Перед началом приготовления молотые зерна смачиваются водой, поэтому аромат раскрывается эффективнее. В отличие от обычных эспрессо-кофемашин с функцией предварительного заваривания, Saeco позволяет регулировать время заваривания, что делает каждый приготовленный напиток идеальным для вас.
Выберите идеальные настройки для пены и оцените самые разнообразные вкусы с помощью одного поворота регулятора! Контролируйте поток кофе и давление при варке для получения пены различного объема и плотности одним простым движением. Поворот влево — роскошная плотная пена для крепкого и насыщенного эспрессо, поворот вправо — уменьшение объема пены для более легкого кофе.
Эта кофемашина удовлетворит даже самые взыскательные требования к помолу кофе. Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. Выберите одну из восьми регулируемых настроек помола: от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до более грубого для кофе с более мягким вкусом.
Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.
Эффективность и простота использования были основными критериями при разработке первой варочной группы Saeco 30 лет. Созданная нами технология оправдывает эти принципы и сегодня. Наша варочная группа невероятно удобна в очистке: просто извлеките ее, промойте под струей воды в течение нескольких секунд и снова установите в кофемашину.
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