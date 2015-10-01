Современный дизайн с отделкой из нержавеющей стали

Элегантный дизайн этой кофемашины не оставит вас равнодушными, как и кофе, приготовленный с ее помощью. Передняя панель из нержавеющей стали, на создание которой нас вдохновили итальянский дизайн и мастерство исполнения, выдержит испытание временем и прекрасно дополнит интерьер любой кухни — в классическом или современном стилях. Благодаря интуитивно понятным функциям вы сможете каждый день готовить любимые напитки превосходного качества.