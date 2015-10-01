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  • Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу
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    Saeco Exprelia Автоматическая кофемашина

    HD8858/01

    Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу

    Благодаря Exprelia ценители вкусного кофе смогут испытать настоящее наслаждение и выработать профессиональные навыки, приготовив чашечку кофе самостоятельно. Прибор позволяет отрегулировать до 7 установок для каждого напитка и гарантирует максимальное качество гигиеничной очистки, сертифицированное институтом VDE.

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    Saeco Exprelia Автоматическая кофемашина

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    Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу

    Высокая гигиеничность без труда благодаря системе очистки паром

    • Приготовление 7 видов кофе
    • Встроен. кувшин д/молока, капучинатор
    • Стальной/серебристый
    • Регулируемая кофемолка, 15 степеней
    Превосходный горячий капучино и латте макиато одним нажатием кнопки

    Превосходный горячий капучино и латте макиато одним нажатием кнопки

    Встроенный кувшин для молока дважды взбивает молоко, удаляет пузырьки и примеси для приготовления превосходной плотной пены, от которой невозможно отказаться. Одним нажатием кнопки вы включаете подачу бархатистой молочной пены прямо в чашку без разбрызгивания и при оптимальной температуре. Благодаря мощному двойному бойлеру вы можете взбить молочную пену, а сразу после этого сварить эспрессо — идеальные горячие напитки и ни минуты ожидания.

    Кофемашина запоминает выбранную вами крепость кофе

    Кофемашина запоминает выбранную вами крепость кофе

    Выберите один из 5 уровней крепости, подходящие объем и температуру для каждого напитка и сохраните эти данные с помощью функции памяти. Кофемашина запомнит выбранные настройки, и вы всегда будете наслаждаться напитком нужного объема, приготовленным так, как нравится именно вам.

    Чистота и надежность с запатентованной системой очистки паром

    Чистота и надежность с запатентованной системой очистки паром

    Поддерживайте чистоту без особых хлопот. Функция очистки паром обеспечивает автоматическое очищение взбивающего механизма: остатки молока удаляются, и нет необходимости опустошать кувшин. Качество гигиеничной очистки сертифицировано независимым немецким институтом тестирования VDE.

    5000 чашек кофе* без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

    5000 чашек кофе* без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

    Инновационное запатентованное решение Saeco — фильтр для воды AquaClean — гарантирует максимально эффективное использование вашей автоматической кофемашины. Заменяя фильтр после отображения напоминания, вы сможете готовить до 5000 чашек кофе* без очистки от накипи и использовать чистую воду без примесей. Кроме того, при установке фильтра AquaClean в вашу любимую кофемашину Saeco уведомления об очистке от накипи автоматически отключаются.

    Современный дизайн с отделкой из нержавеющей стали

    Современный дизайн с отделкой из нержавеющей стали

    Элегантный дизайн этой кофемашины не оставит вас равнодушными, как и кофе, приготовленный с ее помощью. Передняя панель из нержавеющей стали, на создание которой нас вдохновили итальянский дизайн и мастерство исполнения, выдержит испытание временем и прекрасно дополнит интерьер любой кухни — в классическом или современном стилях. Благодаря интуитивно понятным функциям вы сможете каждый день готовить любимые напитки превосходного качества.

    Различные кофейные напитки одним нажатием кнопки

    Различные кофейные напитки одним нажатием кнопки

    Благодаря широкому выбору — от эспрессо до вспененного молока — каждый ценитель кофе найдет напиток, который придется ему по вкусу. Чашка бодрящего кофе утром или после обеда — вы сможете легко приготовить кофе для любого случая.

    Экспериментируйте со вкусом кофе, настроив время предварительного заваривания

    Экспериментируйте со вкусом кофе, настроив время предварительного заваривания

    Создайте свой неповторимый вкус, настроив время предварительного заваривания. Перед началом приготовления молотые зерна смачиваются водой, поэтому аромат раскрывается эффективнее. В отличие от обычных эспрессо-кофемашин с функцией предварительного заваривания, Saeco позволяет регулировать время заваривания, что делает каждый приготовленный напиток идеальным для вас.

    Выберите идеальные настройки для пены по своему вкусу простым поворотом регулятора

    Выберите идеальные настройки для пены по своему вкусу простым поворотом регулятора

    Выберите идеальные настройки для пены и оцените самые разнообразные вкусы с помощью одного поворота регулятора! Контролируйте поток кофе и давление при варке для получения пены различного объема и плотности одним простым движением. Поворот влево — роскошная плотная пена для крепкого и насыщенного эспрессо, поворот вправо — уменьшение объема пены для более легкого кофе.

    15 степеней помола для выбора крепости кофе

    15 степеней помола для выбора крепости кофе

    Эта кофемашина удовлетворит даже самые взыскательные требования к помолу кофе. Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. Выберите одну из восьми регулируемых настроек помола: от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до более грубого для кофе с более мягким вкусом.

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

    Полностью съемная варочная группа для быстрой очистки

    Полностью съемная варочная группа для быстрой очистки

    Эффективность и простота использования были основными критериями при разработке первой варочной группы Saeco 30 лет. Созданная нами технология оправдывает эти принципы и сегодня. Наша варочная группа невероятно удобна в очистке: просто извлеките ее, промойте под струей воды в течение нескольких секунд и снова установите в кофемашину.

    • Страна происхождения

      Сделано:
      Италия

    • Аксессуары

      В комплекте
      • Щеточка для чистки
      • Мерная ложка
      • Тестовая полоска для проверки жесткости воды

    • Технические характеристики

      Емкость контейнера для кофейных зерен
      300  g
      Длина шнура
      0,8  m
      Напряжение
      230  V
      Частота
      50  Hz
      Время приготовления одной порции напитка
      От 45 (эспрессо) до 100 (кофе лунго)  s
      Емкость кувшина для молока
      500  l
      Емкость контейнера для отходов
      до 11  servings
      Вместительный резервуар для воды
      1,5  l
      Макс. высота чашки
      150  mm
      Бойлеры
      2 (instant steam)
      Давление помпы
      15  bar

    • Конструкция

      Цвет
      Нержавеющая сталь

    • Вес и размеры

      Вес изделия
      13  kg
      Размеры изделия (Ш x Г x В)
      245 x 420 x 360  mm

    • Общие характеристики

      Одновременное приготовление чашек кофе
      2
      Подходит для
      Цельные кофейные зерна, молотый кофе
      Настройки крепости кофе
      3
      Простая очистка и обслуживание
      • Автоматический цикл удаления накипи
      • Цикл автоматического ополаскивания
      • Совместимость с фильтром AquaClean
      • Автоматическая очистка кувшина
      • Съемная варочная группа
      • Можно мыть в посудомоечной машине
      • Индикатор очистки от накипи
      • Дополнительно: фильтр для воды Brita
      Настраиваемые характеристики для каждого вида кофе
      • Регулировка уровня крепости кофе
      • Регулировка температуры
      • Регулировка объема кофе
      • Регулировка количества молочной пены
      • Регулятор количества кофейной пены
      • Функция программирования объема напитка
      • Программирование крепости
      • Программирование температуры
      Настройки помола
      8
      Удобное и простое использование
      • Съемный поддон для капель
      • Дисплей
      • Автоматический переход в режим ожидания
      • Съемный резервуар для воды
      • Съемный носик
      • Индикация пустого резервуара
      Запрограммированные напитки
      7
      Настройки температуры
      3
      Тип бойлера
      Двойной бойлер
      Особые функции
      • Предварительное заваривание
      • Кофемолка с керамическими жерновами
      • Встроенный молочный кувшин
      • Приготовление молотого кофе
      • Регулятор количества кофейной пены
      • Опция кипятка
      Тип кувшина
      Стандартный кувшин
      Тип дисплея
      OLED
      Кофейные напитки
      Эспрессо, капучино, горячая вода

    • Обработка

      Материал основного корпуса
      Нержавеющая сталь
      Материал бойлера
      Нержавеющая сталь
      Материал поддона для капель
      Нержавеющая сталь
      Материал резервуара для воды
      Пластик
      Материал носика
      Хромированный пластик
      Материал контейнера для отходов
      Пластик

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Социальная ответственность

      Потребляемая мощность при заваривании
      1400  W

    Badge-D2C

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    • На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
    • На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.

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