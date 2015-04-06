HD7431/00
Превосходный вкус кофе
Наслаждайтесь вкусом и ароматом свежего кофе из компактной кофеварки Philips, которая идеально подходит для приготовления от 2 до 7 чашек. Функция Aroma twister обеспечивает оптимальный вкус каждой порции.Узнать обо всех преимуществах
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Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.
Красный индикатор на переключателе питания будет гореть, если кофемашина включена.
Специальная насадка внутри кувшина перемешивает поступающий кофе, обеспечивая оптимальную крепость напитка — от первой до последней чашки.
Кувшин и держатель фильтра можно мыть в посудомоечной машине.
Эта кофемашина предназначена для приготовления от 2 до 7 чашек кофе (макс. 0,6 л). Благодаря очень компактному дизайну она займет минимум места на вашей кухне.
Удобное и точное наполнение резервуара благодаря индикатору уровня воды.
Аксессуары
Технические характеристики
Дизайн
Вес и габариты
Общие характеристики
Отделка
Экологическая безопасность
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