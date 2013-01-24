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Превосходный вкус кофе
Наслаждайтесь вкусом и ароматом свежего кофе из компактной кофеварки Philips, которая идеально подходит для приготовления от 2 до 7 чашек. Функция Aroma twister обеспечивает оптимальный вкус каждой порции. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходный вкус кофе
Наслаждайтесь вкусом и ароматом свежего кофе из компактной кофеварки Philips, которая идеально подходит для приготовления от 2 до 7 чашек. Функция Aroma twister обеспечивает оптимальный вкус каждой порции. Узнать обо всех преимуществах
Превосходный вкус кофе
Наслаждайтесь вкусом и ароматом свежего кофе из компактной кофеварки Philips, которая идеально подходит для приготовления от 2 до 7 чашек. Функция Aroma twister обеспечивает оптимальный вкус каждой порции. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходный вкус кофе
Наслаждайтесь вкусом и ароматом свежего кофе из компактной кофеварки Philips, которая идеально подходит для приготовления от 2 до 7 чашек. Функция Aroma twister обеспечивает оптимальный вкус каждой порции. Узнать обо всех преимуществах
Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.
Красный индикатор на кнопке включения загорается при включении кофеварки.
Специальная насадка внутри кувшина перемешивает поступающий кофе, обеспечивая оптимальную крепость напитка — от первой до последней чашки.
Кувшин и держатель фильтра можно мыть в посудомоечной машине.
Эта кофеварка рассчитана на приготовление 2–7 чашек кофе (максимальный объем — 0,6 л). Чрезвычайно компактный дизайн прибора позволяет сэкономить место на кухне.
Удобное и точное наполнение резервуара благодаря индикатору уровня воды.
Аксессуары
Дизайн
Отделка
Общие характеристики
Забота об окружающей среде
Технические характеристики
Вес и габариты
CP0141/01
CP0140/01
CP0142/01
CA6500/63