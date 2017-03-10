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  • Потрясающе нежная молочная пенка Потрясающе нежная молочная пенка Потрясающе нежная молочная пенка

    Вспениватель молока Капучинатор

    CA6500/63

    Общая оценка / 5
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    Потрясающе нежная молочная пенка

    С помощью вспенивателя молока Philips вы можете готовить разнообразные горячие и холодные кофейные напитки дома. Благодаря нежнейшей молочной пенке, получаемой с помощью инновационного венчика, ваши кофе и молочные напитки станут еще вкуснее.

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    Вспениватель молока Капучинатор

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    Потрясающе нежная молочная пенка

    Чашка кофе в новом ракурсе

    • Антипригарное покрытие
    • Объем 120 мл молока
    • Достаточно для сразу 2 порций капучино
    • Горячая и холодная пена
    Универсальный: для разных видов кофе и других молочных напитков

    Универсальный: для разных видов кофе и других молочных напитков

    Подойдет не только для различных горячих и освежающих кофейных рецептов, таких как капучино и латте, но также и для других напитков, например чая с молоком.

    Гладкое текстурное покрытие для удобной очистки

    Гладкое текстурное покрытие для удобной очистки

    Очищать Philips Milk Twister очень просто: сполосните его и протрите полотенцем благодаря гладкой текстуре.

    Молочная пена на 2 порции капучино

    Молочная пена на 2 порции капучино

    Вспениватель молока Philips Milk Twister позволяет приготовить из 120 мл молока пенку на 2 порции капучино.

    Магнитное взбивание для создания нежнейшей пенки

    Магнитное взбивание для создания нежнейшей пенки

    Устройство Milk Twister с инновационным венчиком позволяет создать исключительную по густоте и качеству пенку. Для этого требуется задать идеальную температуру и скорость работы.

    Взбивание холодного и горячего молока для создания разнообразных напитков

    Взбивание холодного и горячего молока для создания разнообразных напитков

    С помощью вспенивателя вы можете готовить разнообразные горячие и холодные кофейные напитки дома, например латте маккиато, капучино и безупречный холодный кофе.

    Беспроводная подставка с поворотом на 360° для удобства использования

    Беспроводная подставка с поворотом на 360° для удобства использования

    Для удобного наполнения вспениватель можно снять с подставки; он также легко устанавливается обратно благодаря круглому соединительному элементу.

    Удобное управление одним касанием

    Этим капучинатором удобно управлять с помощью одной сенсорной кнопки.

    • Общие характеристики

      Тип продукта
      Капучинатор
      Основной материал
      Пластик
      Гарантия
      2 года
      Можно мыть в посудомоечной машине
      Нет

    • Технические характеристики

      Мощность
      420–500 Вт
      Напряжение
      220–240 В
      Частота
      49 Гц
      Емкость
      120 мл
      Время вспенивания
      130 с

    • Вес и габариты

      Длина изделия
      128 мм
      Ширина изделия
      128 мм
      Высота изделия
      194 мм
      Вес продукта
      0,79 кг
      Длина упаковки
      151 мм
      Ширина упаковки
      151 мм
      Высота упаковки
      217 мм

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Китай

    Badge-D2C

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