Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Milk Twister

Вспениватель молока

CA6500/63
Общая оценка / 5
  • Потрясающе нежная молочная пенка Потрясающе нежная молочная пенка Потрясающе нежная молочная пенка
    -{discount-value}

    Milk Twister Вспениватель молока

    CA6500/63
    Общая оценка / 5

    Потрясающе нежная молочная пенка

    С помощью вспенивателя молока Philips вы можете готовить разнообразные горячие и холодные кофейные напитки дома. Благодаря нежнейшей молочной пенке, получаемой с помощью инновационного венчика, ваши кофе и молочные напитки станут еще вкуснее. Узнать обо всех преимуществах

    Milk Twister Вспениватель молока

    Потрясающе нежная молочная пенка

    С помощью вспенивателя молока Philips вы можете готовить разнообразные горячие и холодные кофейные напитки дома. Благодаря нежнейшей молочной пенке, получаемой с помощью инновационного венчика, ваши кофе и молочные напитки станут еще вкуснее. Узнать обо всех преимуществах

    Потрясающе нежная молочная пенка

    С помощью вспенивателя молока Philips вы можете готовить разнообразные горячие и холодные кофейные напитки дома. Благодаря нежнейшей молочной пенке, получаемой с помощью инновационного венчика, ваши кофе и молочные напитки станут еще вкуснее. Узнать обо всех преимуществах

    Milk Twister Вспениватель молока

    Потрясающе нежная молочная пенка

    С помощью вспенивателя молока Philips вы можете готовить разнообразные горячие и холодные кофейные напитки дома. Благодаря нежнейшей молочной пенке, получаемой с помощью инновационного венчика, ваши кофе и молочные напитки станут еще вкуснее. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все coffee-maker-accessories-and-parts

      Потрясающе нежная молочная пенка

      Сделайте вашу чашку кофе интересней

      • Антипригарное покрытие
      • Для 120 мл молока
      • Для 2 порций капучино
      • Вспенивание холодного и горячего молока
      Многофункциональный: подходит для разнообразных кофейных и молочных напитков

      Многофункциональный: подходит для разнообразных кофейных и молочных напитков

      Позволяет приготовить не только множество восхитительных горячих и холодных кофейных напитков, таких как капучино и латте, но и такие изысканные молочные напитки, как чай с молоком.

      Взбивание холодного и горячего молока для создания разнообразных напитков

      Взбивание холодного и горячего молока для создания разнообразных напитков

      С помощью вспенивателя вы можете готовить разнообразные горячие и холодные кофейные напитки дома, например латте маккиато, капучино и безупречный холодный кофе.

      Антипригарное покрытие для удобной очистки

      Антипригарное покрытие для удобной очистки

      Благодаря антипригарному покрытию вспениватель молока Philips легко очищается: его просто нужно ополоснуть водой и протереть полотенцем.

      Прост в использовании, части можно мыть в посудомоечной машине

      Прост в использовании, части можно мыть в посудомоечной машине

      Венчик и крышку вспенивателя Philips можно мыть в посудомоечной машине.

      Пена рассчитана на 2 напитка

      Пена рассчитана на 2 напитка

      Вспениватель молока Philips Milk Twister позволяет приготовить из 120 мл молока пенку на 2 напитка.

      Беспроводная подставка с поворотом на 360  для удобства использования

      Беспроводная подставка с поворотом на 360  для удобства использования

      Для удобного наполнения вспениватель можно снять с подставки; он также легко устанавливается обратно благодаря круглому соединительному элементу.

      Удобное управление одним касанием

      Этот капучинатор оснащен одной кнопкой для удобного управления одним касанием.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Черный

      • Отделка

        Материал основного корпуса
        Пластик

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Китае

      • Общие характеристики

        Удобное и простое использование
        Автоматическое отключение

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Забота об окружающей среде

        Потребляемая мощность при заваривании
        420—500  Вт

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        0,75  м
        Частота
        50  Гц
        Время вспенивания
        130  с
        напряжение
        220–240  В
        Емкость
        120  мл

      • Вес и габариты

        Размеры упаковки (Д x Ш x В)
        151 x 151 x 217  миллиметра
        Размеры изделия (Ш x Г x В)
        130 x 130 x 200  миллиметра
        Вес изделия
        0,6  кг

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии