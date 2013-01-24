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Потрясающе нежная молочная пенка
С помощью вспенивателя молока Philips вы можете готовить разнообразные горячие и холодные кофейные напитки дома. Благодаря нежнейшей молочной пенке, получаемой с помощью инновационного венчика, ваши кофе и молочные напитки станут еще вкуснее. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Потрясающе нежная молочная пенка
С помощью вспенивателя молока Philips вы можете готовить разнообразные горячие и холодные кофейные напитки дома. Благодаря нежнейшей молочной пенке, получаемой с помощью инновационного венчика, ваши кофе и молочные напитки станут еще вкуснее. Узнать обо всех преимуществах
Потрясающе нежная молочная пенка
С помощью вспенивателя молока Philips вы можете готовить разнообразные горячие и холодные кофейные напитки дома. Благодаря нежнейшей молочной пенке, получаемой с помощью инновационного венчика, ваши кофе и молочные напитки станут еще вкуснее. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Потрясающе нежная молочная пенка
С помощью вспенивателя молока Philips вы можете готовить разнообразные горячие и холодные кофейные напитки дома. Благодаря нежнейшей молочной пенке, получаемой с помощью инновационного венчика, ваши кофе и молочные напитки станут еще вкуснее. Узнать обо всех преимуществах
Позволяет приготовить не только множество восхитительных горячих и холодных кофейных напитков, таких как капучино и латте, но и такие изысканные молочные напитки, как чай с молоком.
С помощью вспенивателя вы можете готовить разнообразные горячие и холодные кофейные напитки дома, например латте маккиато, капучино и безупречный холодный кофе.
Благодаря антипригарному покрытию вспениватель молока Philips легко очищается: его просто нужно ополоснуть водой и протереть полотенцем.
Венчик и крышку вспенивателя Philips можно мыть в посудомоечной машине.
Вспениватель молока Philips Milk Twister позволяет приготовить из 120 мл молока пенку на 2 напитка.
Для удобного наполнения вспениватель можно снять с подставки; он также легко устанавливается обратно благодаря круглому соединительному элементу.
Этот капучинатор оснащен одной кнопкой для удобного управления одним касанием.
Дизайн
Отделка
Страна изготовления
Общие характеристики
Обслуживание
Забота об окружающей среде
Технические характеристики
Вес и габариты