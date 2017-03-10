CA6500/63
Потрясающе нежная молочная пенка
С помощью вспенивателя молока Philips вы можете готовить разнообразные горячие и холодные кофейные напитки дома. Благодаря нежнейшей молочной пенке, получаемой с помощью инновационного венчика, ваши кофе и молочные напитки станут еще вкуснее.Узнать обо всех преимуществах
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Подойдет не только для различных горячих и освежающих кофейных рецептов, таких как капучино и латте, но также и для других напитков, например чая с молоком.
Очищать Philips Milk Twister очень просто: сполосните его и протрите полотенцем благодаря гладкой текстуре.
Вспениватель молока Philips Milk Twister позволяет приготовить из 120 мл молока пенку на 2 порции капучино.
Устройство Milk Twister с инновационным венчиком позволяет создать исключительную по густоте и качеству пенку. Для этого требуется задать идеальную температуру и скорость работы.
С помощью вспенивателя вы можете готовить разнообразные горячие и холодные кофейные напитки дома, например латте маккиато, капучино и безупречный холодный кофе.
Для удобного наполнения вспениватель можно снять с подставки; он также легко устанавливается обратно благодаря круглому соединительному элементу.
Этим капучинатором удобно управлять с помощью одной сенсорной кнопки.
Общие характеристики
Технические характеристики
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