HD7446/00
Прекрасный вкус и простое приготовление кофе в фильтр-пакетах
Насладитесь превосходным вкусом кофе! Эта кофеварка Philips отличается надежностью, продуманным дизайном и компактностью.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удобное и точное наполнение резервуара благодаря индикатору уровня воды.
Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.
Неиспользуемую часть кабеля можно хранить в отделении под кофеваркой, благодаря чему прибор очень удобно размещать на кухне.
Кувшин и держатель фильтра можно мыть в посудомоечной машине.
При открывании держатель фильтра поворачивается в сторону, что облегчает процесс добавления кофе. Для удобной очистки держатель фильтра можно снимать.
Кувшин кофеварки рассчитан на 1,3 л кофе — около 10–15 чашек (в зависимости от размера чашки).
Характеристики конструкции
Аксессуары
Технические характеристики
Дизайн
Вес и габариты
Общие характеристики
Хороший кофе, который легко сварить
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