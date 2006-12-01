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  • Прекрасный вкус и простое приготовление кофе в фильтр-пакетах Прекрасный вкус и простое приготовление кофе в фильтр-пакетах Прекрасный вкус и простое приготовление кофе в фильтр-пакетах
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    Daily Collection Кофемашина

    HD7448/70

    Прекрасный вкус и простое приготовление кофе в фильтр-пакетах

    Наслаждайтесь отличным кофе благодаря надежной кофеварке со стильным дизайном и компактной конструкцией, которая обеспечивает удобство хранения. Она прекрасно подойдет для любой кухни.

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    Daily Collection Кофемашина

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    Прекрасный вкус и простое приготовление кофе в фильтр-пакетах

    Компактный дизайн, кофеварка на 10—15 чашек

    • Со стеклянным кувшином
    • Белый/синий
    Индикатор уровня воды для удобного наполнения

    Индикатор уровня воды для удобного наполнения

    Удобное и точное наполнение резервуара благодаря индикатору уровня воды.

    Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

    Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

    Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.

    Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

    Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

    Кувшин и держатель фильтра можно мыть в посудомоечной машине.

    LED-индикатор горит, если кофемашина включена

    LED-индикатор горит, если кофемашина включена

    Красный индикатор на переключателе питания будет гореть, если кофемашина включена.

    Поворотный держатель фильтра для удобного добавления кофе

    Поворотный держатель фильтра для удобного добавления кофе

    При открывании держатель фильтра поворачивается в сторону, что облегчает процесс добавления кофе. Для удобной очистки держатель фильтра можно снимать.

    Объем 1,3 л на 10–15 чашек

    Кувшин кофеварки рассчитан на 1,3 л кофе — около 10–15 чашек (в зависимости от размера чашки).

    • Характеристики конструкции

      Цвет
      Белый/синий
      Чаша, крышка, толкатель
      Пластмасса (полипропилен), стеклянный кувшин

    • Аксессуары

      Кувшин
      HD7983/70 (белый), HD7983/20 (черный)

    • Технические характеристики

      Мощность
      1000  W
      Напряжение
      220–240  V
      Длина шнура
      88  cm
      Поддерживаемые виды кофе
      Молотый кофе
      Частота
      50/60  Hz
      Страна изготовления
      • Сделано в Китае
      • Разработано в Нидерландах
      Время приготовления
      9  minute(s)
      Тип кувшина для кофе
      Стеклянный кувшин, сохраняющий аромат
      Отделение для хранения шнура
      Да

    • Дизайн

      Цвет
      Белый/синий

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (Д х Г х В)
      220 x 220 x 290  mm
      Вес изделия
      1,42  kg
      Объем резервуара для воды
      1,2  l
      Вес упаковки
      1.94  kg
      Максимальная емкость (количество чашек кофе)
      10—15 чашек

    • Общие характеристики

      Простая очистка и обслуживание
      Можно мыть в посудомоечной машине

    • Хороший кофе, который легко сварить

      Индикатор уровня воды
      Да
      Съемный держатель фильтра
      Да
      Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине
      Да
      Система "капля-стоп"
      Да
      Выключатель с подсветкой
      Да

    Badge-D2C

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