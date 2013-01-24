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Daily Collection

Кофемашина

HD7457/20
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Общая оценка / 5
  • Просто насладитесь чашечкой кофе Просто насладитесь чашечкой кофе Просто насладитесь чашечкой кофе
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    Daily Collection Кофемашина

    HD7457/20
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Просто насладитесь чашечкой кофе

    Насладитесь вкусом и ароматом свежесваренного кофе, приготовленного в кофеварке Philips. Функция Aroma twister обеспечивает оптимальный вкус каждой порции. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Daily Collection Кофемашина

    Просто насладитесь чашечкой кофе

    Насладитесь вкусом и ароматом свежесваренного кофе, приготовленного в кофеварке Philips. Функция Aroma twister обеспечивает оптимальный вкус каждой порции. Узнать обо всех преимуществах

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      Просто насладитесь чашечкой кофе

      Функция Aroma twister для насыщенного вкуса и аромата

      • Со стеклянным кувшином
      • Черный и металлик
      Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

      Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

      Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.

      LED-подсветка выключателя загорается при включении кофеварки

      LED-подсветка выключателя загорается при включении кофеварки

      Красный индикатор на кнопке включения загорается при включении кофеварки.

      Объем 1,2 л на 2–15 чашек

      Объем 1,2 л на 2–15 чашек

      Емкость кувшина кофеварки 1,2 л рассчитана на приготовление от 2 до 10 (больших) или даже 15 маленьких чашек кофе. В то же время, компактный дизайн позволяет сэкономить место на кухне.

      Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

      Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

      Кувшин и держатель фильтра можно мыть в посудомоечной машине.

      Индикатор уровня воды для удобного наполнения

      Индикатор уровня воды для удобного наполнения

      Удобное и точное наполнение резервуара благодаря индикатору уровня воды.

      Функция Aroma twister перемешивает кофе для достижения оптимальных вкусовых качеств

      Функция Aroma twister перемешивает кофе для достижения оптимальных вкусовых качеств

      Специальная насадка внутри кувшина перемешивает поступающий кофе, обеспечивая оптимальную крепость напитка — от первой до последней чашки.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        В комплекте
        Стеклянный кувшин

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Китае

      • Забота об окружающей среде

        Потребляемая мощность при заваривании
        1000  Вт

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (Ш x Г x В)
        240 x 210 x 330  миллиметра
        Вес изделия
        1,42  кг
        Вес, включая упаковку
        3,36  кг

      • Отделка

        Материал резервуара для воды
        Пластик
        Материал основного корпуса
        Нержавеющая сталь и пластик

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Дизайн

        цвет
        • Черный
        • Черный и металлик
        • Четный и титановый

      • Общие характеристики

        Кофейные напитки
        Кофе американо
        Подходит для
        Молотый кофе
        Удобное и простое использование
        • Индикатор уровня воды
        • Система "капля-стоп"
        Простая очистка и обслуживание
        • Съемный держатель фильтра;Используйте бумажный фильтр №4 (не входит в комплектацию)
        • Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине
        Особые функции
        Aroma twister

      • Технические характеристики

        Время приготовления для кувшина
        10  мин
        Вместительный резервуар для воды
        1,2  л
        Длина шнура
        0,85  м
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50—60  Гц

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