Готовьте по-своему, в точности так, как хотите

Эта изысканная кофеварка Philips идеально подойдет для тех, кто одинаково ценит как превосходный аромат кофе, так и дизайн устройства. Функция контроля крепости и таймер позволяют в любое время приготовить именно такой кофе, который вы любите.