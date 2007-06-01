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    Pure Essentials Кофемашина

    HD7690/30

    Готовьте по-своему, в точности так, как хотите

    Эта изысканная кофеварка Philips идеально подойдет для тех, кто одинаково ценит как превосходный аромат кофе, так и дизайн устройства. Функция контроля крепости и таймер позволяют в любое время приготовить именно такой кофе, который вы любите.

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    Pure Essentials Кофемашина

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    Готовьте по-своему, в точности так, как хотите

    Функция My Aroma Control для выбора нужной крепости кофе

    • Со стеклянным кувшином
    • Сделано в Германии
    • Белый
    1400 ватт

    1400 ватт

    Высокоскоростной насос в кофемашине Philips гарантирует быстрое приготовление и насыщенный аромат напитка.

    Система выбора крепости позволяет установить нужную крепость кофе

    Система выбора крепости позволяет установить нужную крепость кофе

    Устанавливайте нужную крепость напитка (мягкий, средний или крепкий кофе).

    Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

    Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

    Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.

    Автоматическое выключение через 2 часа

    Автоматическое выключение через 2 часа

    Забыли отключить кофемашину? Ничего страшного! Через 2 часа после приготовления кофе кофемашина отключится автоматически для экономии энергии.

    Съемный резервуар для воды удобно наполнять

    Съемный резервуар для воды удобно наполнять

    Резервуар для воды отсоединяется, поэтому его удобно наполнять и очищать.

    Поворотный держатель фильтра для удобного добавления кофе

    Поворотный держатель фильтра для удобного добавления кофе

    При открывании держатель фильтра поворачивается в сторону, что облегчает процесс добавления кофе. Для удобной очистки держатель фильтра можно снимать.

    Отделение для хранения кабеля: удобная организация на кухне

    Отделение для хранения кабеля: удобная организация на кухне

    Неиспользуемую часть кабеля можно хранить в отделении под кофеваркой, благодаря чему прибор очень удобно размещать на кухне.

    Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

    Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

    Кувшин и держатель фильтра можно мыть в посудомоечной машине.

    Наслаждайтесь ароматом свежесваренного кофе по утрам благодаря таймеру

    Наслаждайтесь ароматом свежесваренного кофе по утрам благодаря таймеру

    Таймер позволит вам наслаждаться ароматом свежесваренного кофе по утрам. Подготовьте кофемашину, и кувшин свежего кофе будет приготовлен к установленному времени.

    Световой индикатор, напоминающий о необходимости очистки от накипи

    Кофемашина Philips своевременно напомнит вам о необходимости очистки от накипи. Регулярная очистка от накипи гарантирует превосходный вкус кофе и препятствует образованию известкового налета.

    • Характеристики конструкции

      Цвет
      HD 7690/30 Белый/нержавеющая сталь/ красные вставки

    • Аксессуары

      Кувшин
      HD7985 (белый), HD7986 (черный)

    • Технические характеристики

      Мощность
      1400  W
      Напряжение
      220–240  V
      Длина шнура
      0,88  cm
      Поддерживаемые виды кофе
      Молотый кофе
      Частота
      50/60  Hz
      Страна изготовления
      • Разработано в Нидерландах
      • Сделано в Китае
      Время приготовления
      < 10  minute(s)
      Емкость
      1,2 л/10–15 чашек
      Тип кувшина для кофе
      Стеклянный кувшин, сохраняющий аромат
      Отделение для хранения шнура
      Да

    • Конструкция

      Цвет
      Белый

    • Вес и размеры

      Размеры изделия (Д х Г х В)
      382 x 196 x 395  mm
      Вес изделия
      2  kg
      Объем резервуара для воды
      1,2  l
      Вес упаковки
      2.7  kg

    • Общие характеристики

      Простая очистка и обслуживание
      Можно мыть в посудомоечной машине

    • Любимый кофе, сваренный по вашему вкусу

      Автоматическое выключение
      Да

    • Хороший кофе, который легко сварить

      Индикатор уровня воды
      Да
      Съемный держатель фильтра
      Да
      Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине
      Да
      Система "капля-стоп"
      Да

    Badge-D2C

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