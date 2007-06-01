HD7690/30
Готовьте по-своему, в точности так, как хотите
Эта изысканная кофеварка Philips идеально подойдет для тех, кто одинаково ценит как превосходный аромат кофе, так и дизайн устройства. Функция контроля крепости и таймер позволяют в любое время приготовить именно такой кофе, который вы любите.Узнать обо всех преимуществах
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Высокоскоростной насос в кофемашине Philips гарантирует быстрое приготовление и насыщенный аромат напитка.
Устанавливайте нужную крепость напитка (мягкий, средний или крепкий кофе).
Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.
Забыли отключить кофемашину? Ничего страшного! Через 2 часа после приготовления кофе кофемашина отключится автоматически для экономии энергии.
Резервуар для воды отсоединяется, поэтому его удобно наполнять и очищать.
При открывании держатель фильтра поворачивается в сторону, что облегчает процесс добавления кофе. Для удобной очистки держатель фильтра можно снимать.
Неиспользуемую часть кабеля можно хранить в отделении под кофеваркой, благодаря чему прибор очень удобно размещать на кухне.
Кувшин и держатель фильтра можно мыть в посудомоечной машине.
Таймер позволит вам наслаждаться ароматом свежесваренного кофе по утрам. Подготовьте кофемашину, и кувшин свежего кофе будет приготовлен к установленному времени.
Кофемашина Philips своевременно напомнит вам о необходимости очистки от накипи. Регулярная очистка от накипи гарантирует превосходный вкус кофе и препятствует образованию известкового налета.
Характеристики конструкции
Аксессуары
Технические характеристики
Конструкция
Вес и размеры
Общие характеристики
Любимый кофе, сваренный по вашему вкусу
Хороший кофе, который легко сварить
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