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  • Секрет превосходного кофе — свежемолотые кофейные зерна Секрет превосходного кофе — свежемолотые кофейные зерна Секрет превосходного кофе — свежемолотые кофейные зерна
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    Grind & Brew Кофемашина

    HD7751/00

    Секрет превосходного кофе — свежемолотые кофейные зерна

    Эта кофемашина Philips из нержавеющей стали обеспечивает безупречный вкус кофе для всей семьи. Крепость кофе и степень помола кофейных зерен можно отрегулировать по своему вкусу. Насладитесь незабываемым вкусом напитка превосходного качества.

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    Grind & Brew Кофемашина

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    Секрет превосходного кофе — свежемолотые кофейные зерна

    Легко приготовляемого благодаря встроенной кофемолке

    • Встроенная кофемолка
    • Со стеклянным кувшином
    • Нержавеющая сталь
    Встроенная кофемолка для свежемолотого кофе

    Встроенная кофемолка для свежемолотого кофе

    Великолепный вкус кофе раскрывается только при приготовлении напитка из свежемолотых зерен. Эта кофемашина оснащена кофемолкой с коническими жерновами, обеспечивающими идеальную степень помола и безупречный вкус.

    Подходит для приготовления напитков из молотых зёрен кофе

    Подходит для приготовления напитков из молотых зёрен кофе

    Вы можете использовать молотый кофе вместо кофейных зерен. Специальная функция отключает кофемолку и позволяет просто добавить молотый кофе в фильтр.

    Система выбора крепости позволяет установить нужную крепость кофе

    Система выбора крепости позволяет установить нужную крепость кофе

    Устанавливайте нужную крепость напитка (мягкий, средний или крепкий кофе).

    Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

    Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

    Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.

    Удобный постоянный фильтр для кофе

    Удобный постоянный фильтр для кофе

    Эта кофемашина оснащена постоянным фильтром для кофе, поэтому вам не придется покупать бумажные фильтры. Постоянный фильтр можно мыть в посудомоечной машине.

    Функция автоматического отключения через 2 часа для безопасности и экономии энергии

    Функция автоматического отключения через 2 часа для безопасности и экономии энергии

    Наслаждайтесь горячим кофе, не беспокоясь об энергопотреблении и безопасности. Кофемашина автоматически отключается через 2 часа после приготовления напитка.

    Интуитивно понятный ЖК-дисплей для удобного управления

    Интуитивно понятный ЖК-дисплей для удобного управления

    Удобный ЖК-дисплей с подсветкой позволяет легко выбрать нужные настройки для приготовления идеальной чашки кофе.

    • Страна изготовления

      Сделано:
      Китае

    • Аксессуары

      В комплекте
      Стеклянный кувшин

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      0,85  m
      Напряжение
      220  V
      Частота
      50  Hz
      Вместительный резервуар для воды
      1,2  l
      Вместительный резервуар для воды
      Up to 10  cups
      Время приготовления для кувшина
      <10  minute(s)

    • Дизайн

      Цвет
      Металлик

    • Вес и габариты

      Вес изделия
      5,165  kg
      Вес, включая упаковку
      6,6  kg
      Размеры изделия (Ш x Г x В)
      220 x 323 x 420  mm

    • Общие характеристики

      Подходит для
      Цельные кофейные зерна, молотый кофе
      Простая очистка и обслуживание
      • Индикатор очистки от накипи
      • Можно мыть в посудомоечной машине
      • Съемный держатель фильтра
      Настраиваемые характеристики для каждого вида кофе
      Регулировка уровня крепости кофе
      Удобное и простое использование
      • Автоматическое отключение
      • Система "капля-стоп"
      • Индикатор уровня воды
      Кофейные напитки
      Кофе американо

    • Отделка

      Материал основного корпуса
      Нержавеющая сталь

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Экологическая безопасность

      Потребляемая мощность при заваривании
      1000  W

    Badge-D2C

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