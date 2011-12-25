HD7751/00
Секрет превосходного кофе — свежемолотые кофейные зерна
Эта кофемашина Philips из нержавеющей стали обеспечивает безупречный вкус кофе для всей семьи. Крепость кофе и степень помола кофейных зерен можно отрегулировать по своему вкусу. Насладитесь незабываемым вкусом напитка превосходного качества.Узнать обо всех преимуществах
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Великолепный вкус кофе раскрывается только при приготовлении напитка из свежемолотых зерен. Эта кофемашина оснащена кофемолкой с коническими жерновами, обеспечивающими идеальную степень помола и безупречный вкус.
Вы можете использовать молотый кофе вместо кофейных зерен. Специальная функция отключает кофемолку и позволяет просто добавить молотый кофе в фильтр.
Устанавливайте нужную крепость напитка (мягкий, средний или крепкий кофе).
Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.
Эта кофемашина оснащена постоянным фильтром для кофе, поэтому вам не придется покупать бумажные фильтры. Постоянный фильтр можно мыть в посудомоечной машине.
Наслаждайтесь горячим кофе, не беспокоясь об энергопотреблении и безопасности. Кофемашина автоматически отключается через 2 часа после приготовления напитка.
Удобный ЖК-дисплей с подсветкой позволяет легко выбрать нужные настройки для приготовления идеальной чашки кофе.
Страна изготовления
Аксессуары
Технические характеристики
Дизайн
Вес и габариты
Общие характеристики
Отделка
Обслуживание
Экологическая безопасность
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