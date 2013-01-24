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Grind & Brew

Кофемашина

HD7761/00
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    Grind & Brew Кофемашина

    HD7761/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Идеальный кофе только из свежемолотых зерен

    Компактная кофемашина Grind & Brew с кофемолкой отличается стильным дизайном и оснащена уникальным регулятором для приготовления идеального кофе в соответствии с вашими предпочтениями. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Grind & Brew Кофемашина

    Идеальный кофе только из свежемолотых зерен

    Компактная кофемашина Grind & Brew с кофемолкой отличается стильным дизайном и оснащена уникальным регулятором для приготовления идеального кофе в соответствии с вашими предпочтениями. Узнать обо всех преимуществах

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      Идеальный кофе только из свежемолотых зерен

      Легко приготовляемого благодаря встроенной кофемолке

      • Встроенная кофемолка
      • Со стеклянным кувшином
      • Черный и металлик
      Функция Aroma twister перемешивает кофе для достижения оптимальных вкусовых качеств

      Функция Aroma twister перемешивает кофе для достижения оптимальных вкусовых качеств

      Специальная насадка внутри кувшина перемешивает поступающий кофе, обеспечивая оптимальную крепость напитка — от первой до последней чашки.

      Встроенная кофемолка для свежемолотого кофе

      Встроенная кофемолка для свежемолотого кофе

      Великолепный вкус кофе раскрывается только при приготовлении напитка из свежемолотых зерен. Эта кофемашина оснащена кофемолкой с коническими жерновами, обеспечивающими идеальную степень помола и безупречный вкус.

      Регулятор помола для приготовления напитка по вашему вкусу

      Регулятор помола для приготовления напитка по вашему вкусу

      Приготовьте кофе по своему вкусу, выбрав одну из 9 степеней помола. Для более крепкого кофе установите мелкий помол, а для более легкого, мягкого вкуса классического американо выберите грубый помол.

      Подходит для приготовления напитков из молотых зёрен кофе

      Подходит для приготовления напитков из молотых зёрен кофе

      Вы можете использовать молотый кофе вместо кофейных зерен. Специальная функция отключает кофемолку и позволяет просто добавить молотый кофе в фильтр.

      Система выбора крепости позволяет установить нужную крепость кофе

      Система выбора крепости позволяет установить нужную крепость кофе

      Устанавливайте нужную крепость напитка (мягкий, средний или крепкий кофе).

      Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

      Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

      Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.

      Поворотный держатель фильтра для удобного добавления кофе

      Поворотный держатель фильтра для удобного добавления кофе

      При открывании держатель фильтра поворачивается в сторону, что облегчает процесс добавления кофе. Для удобной очистки держатель фильтра можно снимать.

      Регулятор приготовления кофе для удобства настройки

      Регулятор приготовления кофе для удобства настройки

      Удобный регулятор приготовления кофе позволяет с легкостью выбирать нужные настройки, например количество чашек и крепость.

      Индикатор уровня воды для удобного наполнения

      Индикатор уровня воды для удобного наполнения

      Удобное и точное наполнение резервуара благодаря индикатору уровня воды.

      Регулируемое время поддержания температуры: от 10 минут до 2 часов

      Регулируемое время поддержания температуры: от 10 минут до 2 часов

      Выберите период, в течение которого кофе будет оставаться горячим. Время до автоматического отключения может варьироваться от 10 минут до 2 часов.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        В комплекте
        Стеклянный кувшин

      • Забота об окружающей среде

        Потребляемая мощность при заваривании
        1000  Вт

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (Ш x Г x В)
        212 x 277 x 440  миллиметра
        Вес, включая упаковку
        6,2  кг
        Вес изделия
        4,6  кг

      • Дизайн

        цвет
        Черный и металлик

      • Технические характеристики

        Бойлеры
        0
        Частота
        50  Гц
        напряжение
        220–240 В  В
        Время приготовления для кувшина
        10  мин
        Вместительный резервуар для воды
        8–12  чашек
        Вместительный резервуар для воды
        1,2  л
        Температура кофе
        80–85  градусов
        Длина шнура
        0,85  м
        Давление помпы
        Без насоса  бар

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Китае

      • Отделка

        Материал резервуара для воды
        Пластик
        Материал основного корпуса
        Нержавеющая сталь и пластик

      • Общие характеристики

        Кофейные напитки
        Кофе американо
        Подходит для
        Цельные кофейные зерна, молотый кофе
        Настраиваемые характеристики для каждого вида кофе
        Регулировка уровня крепости кофе
        Простая очистка и обслуживание
        • Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине
        • Съемный держатель фильтра
        Удобное и простое использование
        • Автоматическое отключение
        • Дисплей
        • Система "капля-стоп"
        • Индикатор уровня воды
        Настройки помола
        3
        Тип дисплея
        ЖК

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