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Почувствуйте аромат любимых зерен кофе
Машина Saeco Xsmall перемалывает новую порцию зерен для каждой чашки кофе всего одним нажатием кнопки. А при помощи трубки подачи пара вы без труда сможете приготовить молочную пенку для очередного идеального напитка. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Почувствуйте аромат любимых зерен кофе
Машина Saeco Xsmall перемалывает новую порцию зерен для каждой чашки кофе всего одним нажатием кнопки. А при помощи трубки подачи пара вы без труда сможете приготовить молочную пенку для очередного идеального напитка. Узнать обо всех преимуществах
Почувствуйте аромат любимых зерен кофе
Машина Saeco Xsmall перемалывает новую порцию зерен для каждой чашки кофе всего одним нажатием кнопки. А при помощи трубки подачи пара вы без труда сможете приготовить молочную пенку для очередного идеального напитка. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Почувствуйте аромат любимых зерен кофе
Машина Saeco Xsmall перемалывает новую порцию зерен для каждой чашки кофе всего одним нажатием кнопки. А при помощи трубки подачи пара вы без труда сможете приготовить молочную пенку для очередного идеального напитка. Узнать обо всех преимуществах
В Saeco создали эспрессо-кофемашину с автоматической системой очистки, которая промывает каналы водой при запуске и отключении. Чистота кофемашины — залог вкусного кофе.
В этой кофемашине Saeco используются 100%-но керамические жернова — они обеспечивают однородный помол и не перегревают зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.
Благодаря функции памяти, вы можете запрограммировать предпочтительный объем кофе, чтобы всегда получать идеальный для вас эспрессо. Всего одно нажатие кнопки, и великолепный кофе, сваренный по вашему вкусу, готов.
Эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена классическим капучинатором, который бариста называют "панарелло". Для приготовления великолепной молочной пенки нужно просто погрузить его в молоко. Почувствуйте себя бариста — готовьте вкусный кофе традиционным способом!
Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой кофемашины есть 5 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.
Основа автоматической эспрессо-машины — варочная группа (изобретение компании Saeco). Обычно варочная группа удобно расположена в передней части прибора (расположение зависит от модели). Ее можно легко снять и промыть под краном.
Обслуживание
Идеальный эспрессо
Технические характеристики
HD5063/01
HD5061/01