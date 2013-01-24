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Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома
идеальное сочетание компактного и стильного дизайна, прекрасных характеристик и высококачественных материалов Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома
идеальное сочетание компактного и стильного дизайна, прекрасных характеристик и высококачественных материалов Узнать обо всех преимуществах
Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома
идеальное сочетание компактного и стильного дизайна, прекрасных характеристик и высококачественных материалов Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома
идеальное сочетание компактного и стильного дизайна, прекрасных характеристик и высококачественных материалов Узнать обо всех преимуществах
В этой кофемашине Saeco используются 100%-но керамические жернова — они обеспечивают однородный помол и не перегревают зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.
Благодаря технологии быстрого нагрева бойлера ваша кофемашина Saeco всегда готова к работе. Не нужно ждать перед приготовлением каждого эспрессо, ведь теперь вы сможете готовить свой любимый кофе чашка за чашкой.
Эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена классическим капучинатором, который бариста называют "панарелло". Для приготовления великолепной молочной пенки нужно просто погрузить его в молоко. Почувствуйте себя бариста — готовьте вкусный кофе традиционным способом!
Благодаря функции памяти вы можете запрограммировать нужные объем и крепость кофе, чтобы всегда готовить эспрессо по вашему вкусу. Всего одно нажатие кнопки, и ваш любимый великолепный эспрессо в вашей чашке.
Регулируемый носик наших эспрессо-кофемашин подходит для любых чашек, к тому же он исключает разливание и охлаждение напитка. Подавайте кофе идеальной температуры и поддерживайте чистоту кофемашины.
Капучинатор и кувшин для молока кофемашин Saeco можно мыть в посудомоечной машине, а значит, вы можете поддерживать чистоту без лишних хлопот.
Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой кофемашины есть 5 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.
Основа автоматической эспрессо-машины — варочная группа (изобретение компании Saeco). Обычно варочная группа удобно расположена в передней части прибора (расположение зависит от модели). Ее можно легко снять и промыть под краном.
Эспрессо-кофемашина Saeco оснащена технологией автоматической очистки водой перед включением и выключением кофемашины, поэтому кофе всегда будет вкусным и ароматным. Регулярная очистка от накипи продлит срок службы. Кофемашина не только сообщит вам о необходимости провести очистку, но и начнет ее автоматически. Просто следуйте указаниям на экране. Удаляйте накипь без лишних хлопот!
Обслуживание
Идеальный эспрессо
Для различных напитков
Технические характеристики
HD5083/01
HD5063/01
HD5061/01