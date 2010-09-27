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  • Пейте итальянский эспрессо, не выходя из дома Пейте итальянский эспрессо, не выходя из дома Пейте итальянский эспрессо, не выходя из дома

    Philips Saeco Syntia Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

    HD8833/39

    Пейте итальянский эспрессо, не выходя из дома

    Кофеварка Syntia — это идеальное сочетание компактности, качества, дизайна и эксклюзивных материалов. Это все, что вам нужно для наслаждения итальянским эспрессо.

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    Philips Saeco Syntia Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

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    Пейте итальянский эспрессо, не выходя из дома

    Компактная и стильная система приготовления кофе из цельных зерен

    • Syntia
    • Фокус
    • Техно
    Компактная и стильная

    Компактная и стильная

    Компактная и стильная кофемашина Syntia создана станет не только усладой как для ваших вкусовых рецепторов, так и для глаз — она идеально впишется в интерьер современной кухни.

    Эспрессо и кофе лунго одним нажатием кнопки

    Эспрессо и кофе лунго одним нажатием кнопки

    Хотите ли вы насладиться чашечкой эспрессо или кофе лунго — для приготовления достаточно одного нажатия кнопки

    Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

    Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

    Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой кофемашины есть 5 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.

    Автоматическая очистка каналов кофемашины

    Автоматическая очистка каналов кофемашины

    В Saeco создали эспрессо-кофемашину с автоматической системой очистки, которая промывает каналы водой при запуске и отключении. Чистота кофемашины — залог вкусного кофе.

    Съемная варочная группа для удобства очистки

    Съемная варочная группа для удобства очистки

    Основа автоматической эспрессо-машины — варочная группа (изобретение компании Saeco). Обычно варочная группа удобно расположена в передней части прибора (расположение зависит от модели). Ее можно легко снять и промыть под краном.

    Понятный цветовой интерфейс

    Понятный цветовой интерфейс

    Легко пользуйтесь кофемашиной благодаря LED-дисплею и кнопкам — на этот интерфейс напрямую выводятся основные сообщения о работе устройства.

    Эргономичная работа день за днем

    Эргономичная работа день за днем

    Saeco является синонимом удобства: требуется ли добавить зерна или воду, очистить контейнер для использованного кофе или поддон для капель — все отсеки этой автоматической кофемашины легко доступны.

    • Идеальный эспрессо

      Технология приготовления эспрессо
      • Адаптируемая система Saeco
      • Система сохранения аромата: предварительное заваривание

    • Разные рецепты

      Вариации с молоком
      Насадка панарелло: взбивание молока

    • Технические характеристики

      Мощность
      1400  W
      Напряжение
      230  V
      Давление помпы
      15  bar
      Частота
      50  Hz

    • Технические характеристики

      Мощность
      1400  W
      Напряжение
      230  V
      Длина шнура
      80  cm
      Материал бойлера
      Нержавеющая сталь
      Частота
      50  Hz

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (Д х Г х В)
      256x315x415  mm
      Емкость отсека для зерен
      250  g
      Емкость контейнера для отходов
      8  servings
      Объем резервуара для воды
      1,2  l

    • Удобство использования

      Использование
      • Регулируемый диспенсер для кофе
      • Специальное отверстие для молотого кофе
      • Фронтальный доступ ко всем элементам
      • Быстрый пар
      • Съемная варочная группа
      • Съемный резервуар для воды
      Очистка и обслуживание
      Автоматическое ополаскивание элементов циркуляции кофе

    Badge-D2C

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