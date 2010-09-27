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Пейте итальянский эспрессо, не выходя из дома
Кофеварка Syntia — это идеальное сочетание компактности, качества, дизайна и эксклюзивных материалов. Это все, что вам нужно для наслаждения итальянским эспрессо.Узнать обо всех преимуществах
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Компактная и стильная кофемашина Syntia создана станет не только усладой как для ваших вкусовых рецепторов, так и для глаз — она идеально впишется в интерьер современной кухни.
Хотите ли вы насладиться чашечкой эспрессо или кофе лунго — для приготовления достаточно одного нажатия кнопки
Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой кофемашины есть 5 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.
В Saeco создали эспрессо-кофемашину с автоматической системой очистки, которая промывает каналы водой при запуске и отключении. Чистота кофемашины — залог вкусного кофе.
Основа автоматической эспрессо-машины — варочная группа (изобретение компании Saeco). Обычно варочная группа удобно расположена в передней части прибора (расположение зависит от модели). Ее можно легко снять и промыть под краном.
Легко пользуйтесь кофемашиной благодаря LED-дисплею и кнопкам — на этот интерфейс напрямую выводятся основные сообщения о работе устройства.
Saeco является синонимом удобства: требуется ли добавить зерна или воду, очистить контейнер для использованного кофе или поддон для капель — все отсеки этой автоматической кофемашины легко доступны.
Идеальный эспрессо
Разные рецепты
Технические характеристики
Технические характеристики
Вес и габариты
Удобство использования
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