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Парогенератор

HI5910/20
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    Парогенератор

    HI5910/20
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    более быстрое глажение

    этот парогенератор ускоряет процесс глажения и делает его более комфортным. Узнать обо всех преимуществах

    Парогенератор

    более быстрое глажение

    этот парогенератор ускоряет процесс глажения и делает его более комфортным. Узнать обо всех преимуществах

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      более быстрое глажение

      с усиленной подачей пара

      • Максимальное давление насоса — 4 бар
      • Съемный резервуар для воды
      Керамическая подошва

      Керамическая подошва

      Подошва легко скользит по всем тканям, допускающим глажение, и устойчива к царапинам.

      Постоянная подача пара до 100 г/мин

      Постоянная подача пара до 100 г/мин

      Быстрый результат благодаря постоянной подаче пара. С помощью уникальной технологии парогенератор Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.

      Съемный резервуар для воды 1,1 л

      Съемный резервуар для воды 1,1 л

      Резервуар легко снимается для удобного наполнения водой из-под крана. Большое отверстие обеспечивает быстрое наполнение. Благодаря емкости 1,1 л можно гладить до 2 часов без необходимости долива воды.

      Интеллектуальное звуковое и визуальное напоминание об очистке от накипи

      Интеллектуальное звуковое и визуальное напоминание об очистке от накипи

      Smart Calc Clean — это встроенная функция обычной очистки и очистки от накипи, созданная в целях защиты прибора. Парогенератор напоминает о необходимости очистки от накипи, чтобы обеспечить оптимальную подачу пара, долгий срок службы и предотвратить появление белых хлопьев. Для максимального удобства используйте контейнер Smart Calc Clean, входящий в комплект.

      Возможность использования водопроводной воды; долив воды в любой момент глажения

      Возможность использования водопроводной воды; долив воды в любой момент глажения

      Парогенератор предназначен для использования с водопроводной водой. Если во время глажения вода в резервуаре закончилась, вы можете легко и быстро долить воду, не выключая прибор.

      Технические характеристики

      • Быстрое разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        до 100  г/мин
        Мощность
        2400  Вт
        Давление
        максимальное давление насоса — 4 бар
        Вертикальное отпаривание
        Да
        напряжение
        220–240  В

      • Легко использовать

        Тип подошвы
        Керамика
        Объем резервуара для воды
        1100  мл
        Длина шланга
        1,6  м
        Длина шнура питания
        1,6  м
        Долив воды в любой момент использования
        Да
        Возможность использования водопроводной воды
        Да
        Время нагрева
        2  мин
        Большое отверстие для залива воды
        Да

      • Очистка от накипи

        Напоминания о проведении очистки от накипи
        Да

      • Размер и вес

        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        36,2 x 27 x 26,3  см
        Масса утюга
        1,2  кг
        Вес утюга + подставка
        3,2  кг

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

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