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более быстрое глажение
этот парогенератор ускоряет процесс глажения и делает его более комфортным. Узнать обо всех преимуществах
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более быстрое глажение
этот парогенератор ускоряет процесс глажения и делает его более комфортным. Узнать обо всех преимуществах
Подошва легко скользит по всем тканям, допускающим глажение, и устойчива к царапинам.
Быстрый результат благодаря постоянной подаче пара. С помощью уникальной технологии парогенератор Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.
Резервуар легко снимается для удобного наполнения водой из-под крана. Большое отверстие обеспечивает быстрое наполнение. Благодаря емкости 1,1 л можно гладить до 2 часов без необходимости долива воды.
Smart Calc Clean — это встроенная функция обычной очистки и очистки от накипи, созданная в целях защиты прибора. Парогенератор напоминает о необходимости очистки от накипи, чтобы обеспечить оптимальную подачу пара, долгий срок службы и предотвратить появление белых хлопьев. Для максимального удобства используйте контейнер Smart Calc Clean, входящий в комплект.
Парогенератор предназначен для использования с водопроводной водой. Если во время глажения вода в резервуаре закончилась, вы можете легко и быстро долить воду, не выключая прибор.
Быстрое разглаживание складок
Легко использовать
Очистка от накипи
Размер и вес
Гарантия
GC026/00
GC026/30
GC026/80