Чистое бритьё
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистое бритьё
Чистое бритьё
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистое бритьё
Для обеспечения максимально чистого бритья плотнее прижмите бреющий блок бритвы Philips к коже.
Широкий откидной триммер идеален для подравнивания висков и усов.
Уникальная система двойных лезвий бритвы Philips аккуратно приподнимает волоски для максимально чистого бритья.
Качество бритья
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