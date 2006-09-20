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Электробритва

HQ441
Общая оценка / 5
  • Чистое бритьё Чистое бритьё Чистое бритьё
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    Электробритва

    HQ441
    Общая оценка / 5

    Чистое бритьё

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Электробритва

    Чистое бритьё

    Чистое бритьё

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Электробритва

    Чистое бритьё

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      Чистое бритьё

      Система Lift & Cut

      Независимые плавающие бритвенные головки

      Независимые плавающие бритвенные головки

      Для обеспечения максимально чистого бритья плотнее прижмите бреющий блок бритвы Philips к коже.

      Откидной триммер

      Широкий откидной триммер идеален для подравнивания висков и усов.

      Уникальная система Lift & Cut

      Уникальная система двойных лезвий бритвы Philips аккуратно приподнимает волоски для максимально чистого бритья.

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        Технология Super Lift & Cut®
        Повторение контуров лица
        Независимые плавающие бритвенные головки
        Укладка
        Узкий триммер

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