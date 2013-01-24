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Чаша для кухонного комбайна

HR3916
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  • Обязательная деталь кухонного комбайна Обязательная деталь кухонного комбайна Обязательная деталь кухонного комбайна
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    Чаша для кухонного комбайна

    HR3916
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Обязательная деталь кухонного комбайна

    Чаша кухонного комбайна Philips позволяет за один прием обработать больший объем, например супа. Удобно иметь две чаши на тот случай, если одна находится в посудомоечной машине! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Чаша для кухонного комбайна

    Обязательная деталь кухонного комбайна

    Чаша кухонного комбайна Philips позволяет за один прием обработать больший объем, например супа. Удобно иметь две чаши на тот случай, если одна находится в посудомоечной машине! Узнать обо всех преимуществах

    Обязательная деталь кухонного комбайна

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    • 3,4 л
    • черная ручка

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для
      HR7774/90
      Подходит для
      HR7775/00

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