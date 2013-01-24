Ключевые слова для поиска
Обязательная деталь кухонного комбайна
Чаша кухонного комбайна Philips позволяет за один прием обработать больший объем, например супа. Удобно иметь две чаши на тот случай, если одна находится в посудомоечной машине! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Обязательная деталь кухонного комбайна
Чаша кухонного комбайна Philips позволяет за один прием обработать больший объем, например супа. Удобно иметь две чаши на тот случай, если одна находится в посудомоечной машине! Узнать обо всех преимуществах
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь