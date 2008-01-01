7 насадок для легкого выполнения более 30 функций

Аксессуары можн омыть в посудомоечной машине: насадки для замешивания жидкого и густого теста, нож из нержавеющей стали для обработки мяса и овощей, два металлических шинковочных диска для средней или мелкой шинковки или измельчения, ударопрочный кувшин блендера объемом 1,5 л для измельчения, дробления и смешивания различных ингредиентов, соковыжималка для цитрусовых, насадка для взбивания и вымешивания воздушного теста.