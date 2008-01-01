HR7774/90
Безупречное качество без усилий
При создании этого современного кухонного комбайна использовались самые передовые технологии. Его многофункциональность обеспечивается с помощью 7 насадок для легкого выполнения более 30 функций.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Аксессуары можн омыть в посудомоечной машине: насадки для замешивания жидкого и густого теста, нож из нержавеющей стали для обработки мяса и овощей, два металлических шинковочных диска для средней или мелкой шинковки или измельчения, ударопрочный кувшин блендера объемом 1,5 л для измельчения, дробления и смешивания различных ингредиентов, соковыжималка для цитрусовых, насадка для взбивания и вымешивания воздушного теста.
Широкая камера подачи ингредиентов вмещает фрукты и овощи целиком, поэтому Вам больше не надо предварительно их нарезать.
Большая чаша XL позволяет за раз вместить следующие максимальные объемы: вмещает 2 л супа; 1,7 кг теста; 7 яичных белков.
Компактный прибор, сочетающий в себе чашу комбайна и блендер, экономит место на кухонном столе
При помощи мощного мотора в 1000 Вт на комбайне Philips можно регулировать скорость, чтобы с точностью достичь желаемых результатов.
Регулируемое лезвие для нарезки ломтиками позволяет нарезать продукты толщиной от 1 до 7 мм.
Характеристики дизайна
Страна изготовления
Аксессуары
Технические характеристики
Общие характеристики
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