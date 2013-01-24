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Крышка для чаши кухонного комбайна
Большая чаша кухонного комбайна Philips позволяет за мгновение обрабатывать большие порции продуктов. Эта крышка для чаши предотвращает расплескивание содержимого во время использования прибора.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Крышка для чаши кухонного комбайна
Большая чаша кухонного комбайна Philips позволяет за мгновение обрабатывать большие порции продуктов. Эта крышка для чаши предотвращает расплескивание содержимого во время использования прибора.
Крышка для чаши кухонного комбайна
Большая чаша кухонного комбайна Philips позволяет за мгновение обрабатывать большие порции продуктов. Эта крышка для чаши предотвращает расплескивание содержимого во время использования прибора.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Крышка для чаши кухонного комбайна
Большая чаша кухонного комбайна Philips позволяет за мгновение обрабатывать большие порции продуктов. Эта крышка для чаши предотвращает расплескивание содержимого во время использования прибора.
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь