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Крышка для комбайна

HR3925
  • Крышка для чаши кухонного комбайна Крышка для чаши кухонного комбайна Крышка для чаши кухонного комбайна
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    Крышка для комбайна

    HR3925

    Крышка для чаши кухонного комбайна

    Большая чаша кухонного комбайна Philips позволяет за мгновение обрабатывать большие порции продуктов. Эта крышка для чаши предотвращает расплескивание содержимого во время использования прибора.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Крышка для комбайна

    Крышка для чаши кухонного комбайна

    Большая чаша кухонного комбайна Philips позволяет за мгновение обрабатывать большие порции продуктов. Эта крышка для чаши предотвращает расплескивание содержимого во время использования прибора.

    Крышка для чаши кухонного комбайна

    Большая чаша кухонного комбайна Philips позволяет за мгновение обрабатывать большие порции продуктов. Эта крышка для чаши предотвращает расплескивание содержимого во время использования прибора.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Крышка для комбайна

    Крышка для чаши кухонного комбайна

    Большая чаша кухонного комбайна Philips позволяет за мгновение обрабатывать большие порции продуктов. Эта крышка для чаши предотвращает расплескивание содержимого во время использования прибора.

    Крышка для чаши кухонного комбайна

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    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для
      • HR7735/55
      • HR7735/80
      • HR7745/55
      • HR7745/80
      • HR7745/81
      Подходит для:
      • HR7735
      • HR7745

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