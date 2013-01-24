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Aluminium Collection

Крышка соковыжималки

HR3950
  • Крышка для соковыжималки Крышка для соковыжималки Крышка для соковыжималки
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    Aluminium Collection Крышка соковыжималки

    HR3950

    Крышка для соковыжималки

    Широкая камера подачи в этой крышке для соковыжималки Philips позволяет загружать фрукты и овощи целиком. Готовить смузи и соки теперь проще простого! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Aluminium Collection Крышка соковыжималки

    Крышка для соковыжималки

    Широкая камера подачи в этой крышке для соковыжималки Philips позволяет загружать фрукты и овощи целиком. Готовить смузи и соки теперь проще простого! Узнать обо всех преимуществах

    Крышка для соковыжималки

    Широкая камера подачи в этой крышке для соковыжималки Philips позволяет загружать фрукты и овощи целиком. Готовить смузи и соки теперь проще простого! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Aluminium Collection Крышка соковыжималки

    Крышка для соковыжималки

    Широкая камера подачи в этой крышке для соковыжималки Philips позволяет загружать фрукты и овощи целиком. Готовить смузи и соки теперь проще простого! Узнать обо всех преимуществах

    Крышка для соковыжималки

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    • серое пластиковое кольцо

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для
      • HR1861/20
      • HR1861/00
      • HR1861/01
      • HR1861/03

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