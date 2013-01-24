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Крышка для соковыжималки
Широкая камера подачи в этой крышке для соковыжималки Philips позволяет загружать фрукты и овощи целиком. Готовить смузи и соки теперь проще простого! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Крышка для соковыжималки
Широкая камера подачи в этой крышке для соковыжималки Philips позволяет загружать фрукты и овощи целиком. Готовить смузи и соки теперь проще простого! Узнать обо всех преимуществах
Крышка для соковыжималки
Широкая камера подачи в этой крышке для соковыжималки Philips позволяет загружать фрукты и овощи целиком. Готовить смузи и соки теперь проще простого! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Крышка для соковыжималки
Широкая камера подачи в этой крышке для соковыжималки Philips позволяет загружать фрукты и овощи целиком. Готовить смузи и соки теперь проще простого! Узнать обо всех преимуществах
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь