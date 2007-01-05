HR1861/00
Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
Соковыжималка Philips HR1861/00 из анодированного алюминия оснащена уникальным мелкоячеистым фильтром, мотором мощностью 700 Вт, широкой камерой подачи плодов, 2-литровым контейнером для мякоти и стильным кувшином для сока емкостью 1,25 л.Узнать обо всех преимуществах
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Широкая камера подачи плодов позволяет загружать фрукты и овощи целиком, их больше не надо предварительно нарезать.
Контейнер для мякоти емкостью 2 л и кувшин для сока емкостью 1,5 л позволяют приготовить больше сока за один прием.
Благодаря переключению режимов скоростей соковыжималки Philips можно легко выжимать сок из мягких и твердых фруктов и овощей.
Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.
Благодаря мощному мотору в 700 Вт можно быстро приготовить сок.
Характеристики дизайна
Легко чистится
Аксессуары
Технические характеристики
Общие характеристики
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