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    Aluminium Collection Соковыжималка

    HR1861/00

    Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

    Соковыжималка Philips HR1861/00 из анодированного алюминия оснащена уникальным мелкоячеистым фильтром, мотором мощностью 700 Вт, широкой камерой подачи плодов, 2-литровым контейнером для мякоти и стильным кувшином для сока емкостью 1,25 л.

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    Aluminium Collection Соковыжималка

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    Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

    Уникальный мелкоячеистый фильтр и широкая камера подачи плодов

    • 700 Вт
    • 2 л
    • Широкая камера подачи плодов
    Широкая камера для подачи принимает фрукты и овощи еще больших размеров

    Широкая камера для подачи принимает фрукты и овощи еще больших размеров

    Широкая камера подачи плодов позволяет загружать фрукты и овощи целиком, их больше не надо предварительно нарезать.

    Непрерывное приготовление сока благодаря большой вместимости

    Непрерывное приготовление сока благодаря большой вместимости

    Контейнер для мякоти емкостью 2 л и кувшин для сока емкостью 1,5 л позволяют приготовить больше сока за один прием.

    Различные скорости для мягких и твердых фруктов

    Различные скорости для мягких и твердых фруктов

    Благодаря переключению режимов скоростей соковыжималки Philips можно легко выжимать сок из мягких и твердых фруктов и овощей.

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.

    Уникальный стальной мелкоячеистый фильтр

    Уникальный стальной мелкоячеистый фильтр

    Благодаря мощному мотору в 700 Вт можно быстро приготовить сок

    Благодаря мощному мотору в 700 Вт можно быстро приготовить сок.

    • Характеристики дизайна

      Материал корпуса
      Матовый алюминий
      Цвет
      Матовый алюминий
      Материал, из которого изготовлен кувшин
      Кувшин из пластика SAN и крышка из полипропилена
      Материал крышки
      SAN
      Материал контейнера для мякоти и толкателя
      PP
      Материал носика
      Нержавеющая сталь

    • Легко чистится

      Все насадки можно мыть в посудомоечной машине
      Да

    • Аксессуары

      Щеточка для чистки
      Да
      Кувшин для сока
      Да

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,2  m
      Мощность
      700  W
      Напряжение
      220–240  V
      Частота
      50/60  Hz
      Контейнер для мякоти
      2  l
      Диаметр загрузочного отверстия
      75  mm
      Емкость кувшина для сока
      1500  ml

    • Общие характеристики

      Нескользящие ножки
      Да
      Буклет с рецептами
      Да
      Отделение для хранения шнура
      Да
      Режим скорости
      2
      Фиксаторы
      Да

    Badge-D2C

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