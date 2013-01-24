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Aluminium Collection

Соковыжималка

HR1861/00
Общая оценка / 5
  • Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей. Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей. Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
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    Aluminium Collection Соковыжималка

    HR1861/00
    Общая оценка / 5

    Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

    Соковыжималка Philips HR1861/00 из анодированного алюминия оснащена уникальным мелкоячеистым фильтром, мотором мощностью 700 Вт, широкой камерой подачи плодов, 2-литровым контейнером для мякоти и стильным кувшином для сока емкостью 1,25 л. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Aluminium Collection Соковыжималка

    Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

    Соковыжималка Philips HR1861/00 из анодированного алюминия оснащена уникальным мелкоячеистым фильтром, мотором мощностью 700 Вт, широкой камерой подачи плодов, 2-литровым контейнером для мякоти и стильным кувшином для сока емкостью 1,25 л. Узнать обо всех преимуществах

    Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

    Соковыжималка Philips HR1861/00 из анодированного алюминия оснащена уникальным мелкоячеистым фильтром, мотором мощностью 700 Вт, широкой камерой подачи плодов, 2-литровым контейнером для мякоти и стильным кувшином для сока емкостью 1,25 л. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Aluminium Collection Соковыжималка

    Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

    Соковыжималка Philips HR1861/00 из анодированного алюминия оснащена уникальным мелкоячеистым фильтром, мотором мощностью 700 Вт, широкой камерой подачи плодов, 2-литровым контейнером для мякоти и стильным кувшином для сока емкостью 1,25 л. Узнать обо всех преимуществах

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      Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

      Уникальный мелкоячеистый фильтр и широкая камера подачи плодов

      • 700 Вт
      • 2 л
      • Широкая камера подачи плодов
      Широкая камера для подачи принимает фрукты и овощи еще больших размеров

      Широкая камера для подачи принимает фрукты и овощи еще больших размеров

      Широкая камера подачи плодов позволяет загружать фрукты и овощи целиком, их больше не надо предварительно нарезать.

      Непрерывное приготовление сока благодаря большой вместимости

      Непрерывное приготовление сока благодаря большой вместимости

      Контейнер для мякоти емкостью 2 л и кувшин для сока емкостью 1,5 л позволяют приготовить больше сока за один прием.

      Различные скорости для мягких и твердых фруктов

      Различные скорости для мягких и твердых фруктов

      Благодаря переключению режимов скоростей соковыжималки Philips можно легко выжимать сок из мягких и твердых фруктов и овощей.

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.

      Уникальный стальной мелкоячеистый фильтр

      Уникальный стальной мелкоячеистый фильтр

      Благодаря мощному мотору в 700 Вт можно быстро приготовить сок

      Благодаря мощному мотору в 700 Вт можно быстро приготовить сок.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Щеточка для чистки
        Да
        Кувшин для сока
        Да

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Матовый алюминий
        Материал крышки
        SAN
        Материал контейнера для мякоти и толкателя
        PP
        Материал носика
        Нержавеющая сталь
        Материал корпуса
        Матовый алюминий
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        Кувшин из пластика SAN и крышка из полипропилена

      • Общие характеристики

        Отделение для хранения шнура
        Да
        Нескользящие ножки
        Да
        Фиксаторы
        Да
        Режим скорости
        2
        Буклет с рецептами
        Да

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        1,2  м
        Диаметр загрузочного отверстия
        75  миллиметра
        Частота
        50/60  Гц
        Питание
        700  Вт
        Контейнер для мякоти
        2  Д
        напряжение
        220—240  В
        Емкость кувшина для сока
        1500  мл

      • Легко чистится

        Все насадки можно мыть в посудомоечной машине
        Да

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