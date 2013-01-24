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Ножевой блок

HR3952
Общая оценка / 5
  • Для замены текущего ножевого блока Для замены текущего ножевого блока Для замены текущего ножевого блока
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    Ножевой блок

    HR3952
    Общая оценка / 5

    Для замены текущего ножевого блока

    Этот нож является компонентом мясорубки Philips и измельчает мясо перед его превращением в фарш. Легко снимать и очищать! Узнать обо всех преимуществах

    Ножевой блок

    Для замены текущего ножевого блока

    Этот нож является компонентом мясорубки Philips и измельчает мясо перед его превращением в фарш. Легко снимать и очищать! Узнать обо всех преимуществах

    Для замены текущего ножевого блока

    Этот нож является компонентом мясорубки Philips и измельчает мясо перед его превращением в фарш. Легко снимать и очищать! Узнать обо всех преимуществах

    Ножевой блок

    Для замены текущего ножевого блока

    Этот нож является компонентом мясорубки Philips и измельчает мясо перед его превращением в фарш. Легко снимать и очищать! Узнать обо всех преимуществах

    Для замены текущего ножевого блока

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    • Нож с 4 лезвиями
    • для мясорубки

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для
      HR2725/00

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