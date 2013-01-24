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Для замены текущего ножевого блока
Этот нож является компонентом мясорубки Philips и измельчает мясо перед его превращением в фарш. Легко снимать и очищать! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для замены текущего ножевого блока
Этот нож является компонентом мясорубки Philips и измельчает мясо перед его превращением в фарш. Легко снимать и очищать! Узнать обо всех преимуществах
Для замены текущего ножевого блока
Этот нож является компонентом мясорубки Philips и измельчает мясо перед его превращением в фарш. Легко снимать и очищать! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для замены текущего ножевого блока
Этот нож является компонентом мясорубки Philips и измельчает мясо перед его превращением в фарш. Легко снимать и очищать! Узнать обо всех преимуществах