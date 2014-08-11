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  • Поддерживайте бритву в идеальном состоянии Поддерживайте бритву в идеальном состоянии Поддерживайте бритву в идеальном состоянии
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    Картридж для очистки

    JC302/50

    Поддерживайте бритву в идеальном состоянии

    Картридж системы SmartClean — это удобное решение для очистки, смазки и ухода за бритвой. Ваша бритва всегда будет как новая!

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    Картридж для очистки

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    Поддерживайте бритву в идеальном состоянии

    Для всех систем SmartClean

    • 2 шт. в упаковке
    • Очистка
    • Смазка
    • Свежесть
    Активное смазывающее вещество уменьшает трение и износ лезвий

    Активное смазывающее вещество уменьшает трение и износ лезвий

    Активная система смазки уменьшает трение и износ лезвий и бритвенных головок, поэтому в течение долгого времени бритва будет работать как новая.

    Очищает до 10 раз лучше, чем вода

    Очищает до 10 раз лучше, чем вода

    Система DualFiltration и активное смазывающее вещество очищают бритву в 10 раз лучше, чем вода.

    Безопасная для кожи формула для освежающего гигиеничного бритья

    Безопасная для кожи формула для освежающего гигиеничного бритья

    Формула не содержит спирта и полностью безопасна для кожи. Освежающее гигиеничное бритье без раздражения.

    Свежий аромат бритвенных головок

    Свежий аромат бритвенных головок

    Жидкость в новом картридже системы SmartClean имеет уникальную формулу. Она эффективно очищает бритву, оставляя на бритвенных головках приятный свежий аромат.

    Эффективно очищает бритвы, используемые с пеной и гелем

    Эффективно очищает бритвы, используемые с пеной и гелем

    Только система Philips SmartClean с картриджами так эффективно очищает бритву от пены и геля.

    Удобная очистка в течение 6 месяцев

    Удобная очистка в течение 6 месяцев

    Срок службы картриджа для очистки Philips обычно составляет 3 месяца при еженедельном использовании. Набора из 2 штук хватает на полгода.

    Для всех систем SmartClean

    Для всех систем SmartClean

    Картридж подходит для всех моделей бритв с системой SmartClean.

    Система с двумя фильтрами очищает от волос, пены и геля

    Уникальная система с двумя фильтрами эффективно очищает бритву от волос, пены и геля и предотвращает засорение бритвенных головок, поддерживая прибор в идеальном состоянии.

    • В комплекте

      Картридж для очистки
      2  шт.

    • Емкость

      Картридж для очистки
      2 шт. по 170 мл
    Badge-D2C

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