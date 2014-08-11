JC302/50
Поддерживайте бритву в идеальном состоянии
Картридж системы SmartClean — это удобное решение для очистки, смазки и ухода за бритвой. Ваша бритва всегда будет как новая!Узнать обо всех преимуществах
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Активная система смазки уменьшает трение и износ лезвий и бритвенных головок, поэтому в течение долгого времени бритва будет работать как новая.
Система DualFiltration и активное смазывающее вещество очищают бритву в 10 раз лучше, чем вода.
Формула не содержит спирта и полностью безопасна для кожи. Освежающее гигиеничное бритье без раздражения.
Жидкость в новом картридже системы SmartClean имеет уникальную формулу. Она эффективно очищает бритву, оставляя на бритвенных головках приятный свежий аромат.
Только система Philips SmartClean с картриджами так эффективно очищает бритву от пены и геля.
Срок службы картриджа для очистки Philips обычно составляет 3 месяца при еженедельном использовании. Набора из 2 штук хватает на полгода.
Картридж подходит для всех моделей бритв с системой SmartClean.
Уникальная система с двумя фильтрами эффективно очищает бритву от волос, пены и геля и предотвращает засорение бритвенных головок, поддерживая прибор в идеальном состоянии.
В комплекте
Емкость
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