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Картридж для очистки

JC302/50
  • Поддерживайте бритву в идеальном состоянии Поддерживайте бритву в идеальном состоянии Поддерживайте бритву в идеальном состоянии
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    Картридж для очистки

    JC302/50

    Поддерживайте бритву в идеальном состоянии

    Картридж системы SmartClean — это удобное решение для очистки, смазки и ухода за бритвой. Ваша бритва всегда будет как новая! Узнать обо всех преимуществах

    Картридж для очистки

    Поддерживайте бритву в идеальном состоянии

    Картридж системы SmartClean — это удобное решение для очистки, смазки и ухода за бритвой. Ваша бритва всегда будет как новая! Узнать обо всех преимуществах

    Поддерживайте бритву в идеальном состоянии

    Картридж системы SmartClean — это удобное решение для очистки, смазки и ухода за бритвой. Ваша бритва всегда будет как новая! Узнать обо всех преимуществах

    Картридж для очистки

    Поддерживайте бритву в идеальном состоянии

    Картридж системы SmartClean — это удобное решение для очистки, смазки и ухода за бритвой. Ваша бритва всегда будет как новая! Узнать обо всех преимуществах

    Совместимые продукты

    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите в руководстве
    Посмотрите в руководстве

      Поддерживайте бритву в идеальном состоянии

      Для всех систем SmartClean

      • 2 шт. в упаковке
      • Очистка
      • Смазка
      • Свежесть
      Активное смазывающее вещество уменьшает трение и износ лезвий

      Активное смазывающее вещество уменьшает трение и износ лезвий

      Активная система смазки уменьшает трение и износ лезвий и бритвенных головок, поэтому в течение долгого времени бритва будет работать как новая.

      Очищает до 10 раз лучше, чем вода

      Очищает до 10 раз лучше, чем вода

      Система DualFiltration и активное смазывающее вещество очищают бритву в 10 раз лучше, чем вода.

      Безопасная для кожи формула для освежающего гигиеничного бритья

      Безопасная для кожи формула для освежающего гигиеничного бритья

      Формула не содержит спирта и полностью безопасна для кожи. Освежающее гигиеничное бритье без раздражения.

      Свежий аромат бритвенных головок

      Свежий аромат бритвенных головок

      Жидкость в новом картридже системы SmartClean имеет уникальную формулу. Она эффективно очищает бритву, оставляя на бритвенных головках приятный свежий аромат.

      Эффективно очищает бритвы, используемые с пеной и гелем

      Эффективно очищает бритвы, используемые с пеной и гелем

      Только система Philips SmartClean с картриджами так эффективно очищает бритву от пены и геля.

      Удобная очистка в течение 6 месяцев

      Удобная очистка в течение 6 месяцев

      Срок службы картриджа для очистки Philips обычно составляет 3 месяца при еженедельном использовании. Набора из 2 штук хватает на полгода.

      Для всех систем SmartClean

      Для всех систем SmartClean

      Картридж подходит для всех моделей бритв с системой SmartClean.

      Система с двумя фильтрами очищает от волос, пены и геля

      Уникальная система с двумя фильтрами эффективно очищает бритву от волос, пены и геля и предотвращает засорение бритвенных головок, поддерживая прибор в идеальном состоянии.

      • Емкость

        Картридж для очистки
        2 шт. по 170 мл

      • В комплекте

        Картридж для очистки
        2 шт.

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