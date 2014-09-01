Другие продукты в комплекте
- Роскошный футляр
- Система SmartClean Plus
- Стайлер для бороды SmartClick
- Картридж для очистки
S9521/31
Совершенство в каждом движении
Бритва серии 9000 — наша наиболее совершенная бритва на сегодняшний день. Уникальная технология повторения контуров гарантирует идеальное скольжение, а система лезвий V-Track обеспечивает более удобный захват волосков и максимально чистое бритье.Узнать обо всех преимуществах
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Непревзойденное гладкое бритье. Лезвия V-Track Precision PRO аккуратно захватывают и направляют волоски любой длины, а также волоски, прилегающие к коже, сбривая даже 3-дневную щетину. Система обеспечивает на 30 % более гладкое* и быстрое бритье, чтобы вы всегда выглядели безупречно.
Головки ContourDetect, движущиеся в 8 направлениях, точно повторяют изгибы лица и шеи. При каждом движении они захватывают на 20 % больше волосков, позволяя добиться невероятно чистого и гладкого бритья.
Вы можете выбрать один из 3 режимов: Деликатный для бережного и тщательного бритья чувствительной кожи; Обычный для повседневного тщательного бритья; Быстрый для максимальной экономии времени.
Технология Aquatec позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: быстрое и комфортное сухое бритье или влажное бритье с использованием геля или пены. Вы можете использовать прибор даже в душе.
Система SmartClean PLUS позволяет очищать, смазывать, сушить и заряжать бритву одним нажатием, чтобы поддерживать ее в идеальном состоянии день за днем.
Измените свой образ с помощью насадки-стайлера SmartClick для бороды. 5 установок длины на выбор подходят для создания идеальной щетины или моделирования аккуратной короткой бороды. Закругленные кончики и гребни предотвращают появление раздражения.
5-уровневый светодиодный дисплей позволит легко просматривать оставшийся заряд аккумулятора. Бритва Philips не только уведомит вас о необходимости зарядки, но и отобразит индикаторы блокировки, очистки и замены головки.
Наша усовершенствованная технология зарядки позволяет выбрать один из двух удобных режимов: 50 минут работы после зарядки в течение 1 часа или быстрая зарядка для одного сеанса бритья. Все модели бритв серии 9000 оснащены мощным, энергоэффективным и долговечным литий-ионным аккумулятором. Они предназначены только для беспроводной работы, что обеспечивает безопасность при влажном бритье — даже при использовании прибора в душе.
Просто откройте бритвенную головку и тщательно промойте ее под струей воды.
На данную бритву Philips распространяется 2-летняя гарантия. Наши бритвы серии 9000 обеспечивают непревзойденное качество и надежность, гарантируя потрясающе чистое бритье раз за разом.
Аксессуары
Программное обеспечение
Питание
Дизайн
Обслуживание
Качество бритья
Удобство использования
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