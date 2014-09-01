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  • Совершенство в каждом движении Совершенство в каждом движении Совершенство в каждом движении
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    Shaver series 9000 Электробритва для сухого и влажного бритья

    S9521/31

    Совершенство в каждом движении

    Бритва серии 9000 — наша наиболее совершенная бритва на сегодняшний день. Уникальная технология повторения контуров гарантирует идеальное скольжение, а система лезвий V-Track обеспечивает более удобный захват волосков и максимально чистое бритье.

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    Shaver series 9000 Электробритва для сухого и влажного бритья

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    Совершенство в каждом движении

    Удаляет до 20 % больше волосков* за одно движение

    • Система лезвий V-Track Precision PRO
    • Головки ContourDetect, 8 направлений
    • Система SmartClean Plus
    • Стайлер для бороды SmartClick
    Наша лучшая бритвенная система сбривает даже 3-дневную щетину

    Наша лучшая бритвенная система сбривает даже 3-дневную щетину

    Непревзойденное гладкое бритье. Лезвия V-Track Precision PRO аккуратно захватывают и направляют волоски любой длины, а также волоски, прилегающие к коже, сбривая даже 3-дневную щетину. Система обеспечивает на 30 % более гладкое* и быстрое бритье, чтобы вы всегда выглядели безупречно.

    Головки движутся в 8 направлениях для достижения наилучшего результата

    Головки движутся в 8 направлениях для достижения наилучшего результата

    Головки ContourDetect, движущиеся в 8 направлениях, точно повторяют изгибы лица и шеи. При каждом движении они захватывают на 20 % больше волосков, позволяя добиться невероятно чистого и гладкого бритья.

    Выбирайте любую из трех персональных настроек бритья

    Выбирайте любую из трех персональных настроек бритья

    Вы можете выбрать один из 3 режимов: Деликатный для бережного и тщательного бритья чувствительной кожи; Обычный для повседневного тщательного бритья; Быстрый для максимальной экономии времени.

    Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

    Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

    Технология Aquatec позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: быстрое и комфортное сухое бритье или влажное бритье с использованием геля или пены. Вы можете использовать прибор даже в душе.

    Поддерживайте бритву в идеальном состоянии с помощью системы SmartClean

    Поддерживайте бритву в идеальном состоянии с помощью системы SmartClean

    Система SmartClean PLUS позволяет очищать, смазывать, сушить и заряжать бритву одним нажатием, чтобы поддерживать ее в идеальном состоянии день за днем.

    Насадка-стайлер для бороды с 5 установками длины

    Насадка-стайлер для бороды с 5 установками длины

    Измените свой образ с помощью насадки-стайлера SmartClick для бороды. 5 установок длины на выбор подходят для создания идеальной щетины или моделирования аккуратной короткой бороды. Закругленные кончики и гребни предотвращают появление раздражения.

    Легко просматривайте функции бритья

    Легко просматривайте функции бритья

    5-уровневый светодиодный дисплей позволит легко просматривать оставшийся заряд аккумулятора. Бритва Philips не только уведомит вас о необходимости зарядки, но и отобразит индикаторы блокировки, очистки и замены головки.

    50 минут автономной работы после зарядки в течение 1 часа

    50 минут автономной работы после зарядки в течение 1 часа

    Наша усовершенствованная технология зарядки позволяет выбрать один из двух удобных режимов: 50 минут работы после зарядки в течение 1 часа или быстрая зарядка для одного сеанса бритья. Все модели бритв серии 9000 оснащены мощным, энергоэффективным и долговечным литий-ионным аккумулятором. Они предназначены только для беспроводной работы, что обеспечивает безопасность при влажном бритье — даже при использовании прибора в душе.

    Бритву можно мыть под проточной водой

    Бритву можно мыть под проточной водой

    Просто откройте бритвенную головку и тщательно промойте ее под струей воды.

    Гарантия 2 года

    Гарантия 2 года

    На данную бритву Philips распространяется 2-летняя гарантия. Наши бритвы серии 9000 обеспечивают непревзойденное качество и надежность, гарантируя потрясающе чистое бритье раз за разом.

    • Аксессуары

      Чехол
      Чехол для путешествий
      SmartClick
      Стайлер для бороды
      Система SmartClean PLUS
      • Очистка
      • Сушка
      • Зарядка
      • Смазка
      • Картридж для очистки (в комплекте)

    • Программное обеспечение

      Обновление ПО
      Philips предлагает обновление ПО до актуальной версии в течение 2 лет с даты приобретения

    • Питание

      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Зарядка
      • 1 час для полной зарядки
      • Быстрая зарядка для 1 сеанса бритья
      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Время работы
      50 минут / 17 сеансов бритья
      Энергопотребление в режиме ожидания
      0,1  Вт
      Максимальное энергопотребление
      9  Вт

    • Дизайн

      Ручка
      Эргономичное покрытие и удобная ручка
      Цвет
      Алюминий

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да
      Сменные головки
      Заменяйте каждые 2 года головками SH90

    • Качество бритья

      SkinComfort
      Технология AquaTec для сухого и влажного бритья
      Гибкость головки
      Головки ContourDetect, 8 направлений
      Бритвенная система
      Система лезвий V-Track Precision PRO
      Удобные персональные настройки
      Деликатный, Повседневный и Быстрый режимы

    • Удобство использования

      Очистка
      Можно промывать под водой
      Дисплей
      • Пятиуровневый индикатор заряда
      • Индикатор очистки
      • Индикатор низкого заряда аккумулятора
      • Индикатор необходимости замены бритвенных головок
      • Индикатор дорожной блокировки

    Что входит в комплект?

    Фотография упаковки

    Другие продукты в комплекте

    • Роскошный футляр
    • Система SmartClean Plus
    • Стайлер для бороды SmartClick
    • Картридж для очистки

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    • Срезает до 20 % больше волосков (по сравнению с SensoTouch)
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