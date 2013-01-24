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Гладкое бритье даже чувствительной кожи
Бритвы Philips Series 7000 созданы для гладкого бритья чувствительной кожи. Они располагают функцией персонализированных советов, разработанной совместно с дерматологами и помогающей мужчинами бороться с основными проблемами кожи. Ведь каждая кожа уникальна. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гладкое бритье даже чувствительной кожи
Бритвы Philips Series 7000 созданы для гладкого бритья чувствительной кожи. Они располагают функцией персонализированных советов, разработанной совместно с дерматологами и помогающей мужчинами бороться с основными проблемами кожи. Ведь каждая кожа уникальна. Узнать обо всех преимуществах
Гладкое бритье даже чувствительной кожи
Бритвы Philips Series 7000 созданы для гладкого бритья чувствительной кожи. Они располагают функцией персонализированных советов, разработанной совместно с дерматологами и помогающей мужчинами бороться с основными проблемами кожи. Ведь каждая кожа уникальна. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гладкое бритье даже чувствительной кожи
Бритвы Philips Series 7000 созданы для гладкого бритья чувствительной кожи. Они располагают функцией персонализированных советов, разработанной совместно с дерматологами и помогающей мужчинами бороться с основными проблемами кожи. Ведь каждая кожа уникальна. Узнать обо всех преимуществах
Ощутите гладкость бритья с современной технологией микросфер от Philips. Вдохновляясь принципом скольжения в аэродинамике, мы создали покрытие для колец бритвенной головки, состоящее из тысяч мельчайших сфер, обеспечивающих максимально комфортное для кожи бритье.
Гладкое бритье даже чувствительной кожи с закаленными высокоточными лезвиями. Края лезвий имеют специальный дизайн для точного сбривания волосков, а также устранения их выдергивания и потребности в повторных проходах — даже при бритье трехдневной щетины.
Эффективное бритье даже густых участков. Бритва определяет густоту бороды и автоматически изменяет параметр мощности.
Получайте уникальные рекомендации по устранению различных проблем с кожей, будь то покраснение, жжение или вросшие волоски. Разработанный совместно с дерматологами, индивидуальный план позволит вам получать советы по бритью посредством приложения GroomTribe. Во время каждого сеанса приложение отслеживает ваш прогресс и выставляет параметры бритья, которые обеспечат максимальный комфорт кожи.
Аккуратно следуйте контурам вашего лица и шеи с гибкими бритвенными головками, которые легко поворачиваются в любом направлении. Для гладкого бритья больше не нужно сильно давить на кожу, это обеспечит комфорт и минимум раздражения.
Брейтесь в рекомендуемом для вашей кожи режиме скорости или выберите желаемый режим в приложении GroomTribe. Доступные режимы — обычный, чувствительный и очень чувствительный.
Брейтесь именно так, как вам нужно. С Aquatec для сухого и влажного бритья вы можете выполнять как гладкое сухое, так и освежающее влажное бритье. Вы можете бриться с гелем или пеной даже в душе.
Добавьте финальные штрихи к своему образу со съемным высокоточным триммером. Он идеально подойдет для ухода за усами и подравнивания бакенбард.
50 минут автономной работы всего за одну полную зарядку устройства.
Полная зарядка бритвы всего за 1 час благодаря мощному и энергоэффективному литий-ионному аккумулятору.
Спешите? Поставьте бритву на зарядку на 5 минут, чтобы заряда аккумулятора хватило на один сеанс бритья.
Качество бритья
Программное обеспечение
Удобство использования
Питание
Обслуживание
Аксессуары
CP0480/01