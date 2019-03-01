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  • Гладкое бритье даже чувствительной кожи Гладкое бритье даже чувствительной кожи Гладкое бритье даже чувствительной кожи

    Shaver series 7000 Электробритва для сухого и влажного бритья

    S7910/16

    Гладкое бритье даже чувствительной кожи

    Бритвы Philips Series 7000 созданы для гладкого бритья чувствительной кожи. Они располагают функцией персонализированных советов, разработанной совместно с дерматологами и помогающей мужчинами бороться с основными проблемами кожи. Ведь каждая кожа уникальна.

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    Shaver series 7000 Электробритва для сухого и влажного бритья

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    Гладкое бритье даже чувствительной кожи

    Номер 1 для чувствительной кожи

    • Кольца SkinGlide
    • Лезвия GentlePrecision
    • Датчик BeardAdapt
    • Индивидуальный план
    Кольца SkinGlide с микросферами для комфортного бритья

    Кольца SkinGlide с микросферами для комфортного бритья

    Ощутите гладкость бритья с современной технологией микросфер от Philips. Вдохновляясь принципом скольжения в аэродинамике, мы создали покрытие для колец бритвенной головки, состоящее из тысяч мельчайших сфер, обеспечивающих максимально комфортное для кожи бритье.

    Бритва для гладкого и бережного бритья лица

    Бритва для гладкого и бережного бритья лица

    Эта электробритва для чувствительной кожи оснащена лезвиями GentlePrecision, которые предотвращают выдирание волосков и потребность в повторной обработке одного участка кожи. Даже при бритье 3-дневной щетины.

    Ни единого шанса для густой бороды

    Ни единого шанса для густой бороды

    Эта электробритва располагает датчиком BeardAdapt, который определяет густоту вашей бороды. Затем бритва автоматически выбирает необходимый режим интенсивности. Все просто.

    Персональные рекомендации согласно вашему типу кожи

    Персональные рекомендации согласно вашему типу кожи

    Персональный план бритья, разработано совместно с дерматологами, позволяет справиться с рядом проблем, такими как покраснение, жжение или вросшие волоски, с помощью подключаемого приложения GroomTribe. Отслеживайте прогресс после каждого сеанса и отточите максимально эффективную технику бритья.

    Гибкие поворотные головки для минимального давления на кожу

    Гибкие поворотные головки для минимального давления на кожу

    Аккуратно следуйте контурам вашего лица и шеи с гибкими бритвенными головками, которые легко поворачиваются в любом направлении. Для гладкого бритья больше не нужно сильно давить на кожу, это обеспечит минимум раздражения.

    Настройки бритья для чувствительной кожи

    Настройки бритья для чувствительной кожи

    Обычный, чувствительный и сверхчувствительный режимы скорости обеспечат максимальный комфорт при бритье. А в приложении GroomTribe также можно получить персональные рекомендации.

    Aquatec обеспечивает комфортное сухое или освежающее влажное бритье

    Aquatec обеспечивает комфортное сухое или освежающее влажное бритье

    Брейтесь именно так, как вам нужно. С Aquatec для сухого и влажного бритья вы можете выполнять как гладкое сухое, так и освежающее влажное бритье. Вы можете бриться с гелем или пеной даже в душе.

    Подравнивание усов и бакенбард

    Подравнивание усов и бакенбард

    Создайте усы и бакенбарды идеальной формы с высокоточным триммером SmartClick, чтобы без труда завершить создание выбранного образа.

    50 минут автономной работы

    50 минут автономной работы

    До 50 минут бритья в беспроводном режиме без подзарядки аккумулятора.

    Полная зарядка всего за 1 час

    Полная зарядка всего за 1 час

    Полная зарядка бритвы Philips всего за 1 час благодаря мощному и энергоэффективному литий-ионному аккумулятору.

    5 минут зарядки хватит на полноценный сеанс бритья

    5 минут зарядки хватит на полноценный сеанс бритья

    Спешите? Поставьте бритву для лица на зарядку на 5 минут, чтобы заряда аккумулятора хватило на один сеанс бритья.

    • Аксессуары

      Чехол
      Чехол для путешествий
      Обслуживание
      Щеточка для чистки
      SmartClick
      • Компактный триммер
      • Триммер для носа
      • Щеточка для очистки
      Высокоточный стайлер для бороды в комплекте
      Да

    • Программное обеспечение

      Приложение
      GroomTribe
      Обновление ПО
      Philips предлагает обновление ПО до актуальной версии в течение 2 лет с даты приобретения
      Совместимость со смартфонами
      Совместимо с различными устройствами iPhone и Android™. Больше информации на сайте philips.com/s7000-support.
      Bluetooth®
      Версия 4.1 (зона покрытия 10 м)

    • Питание

      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Время работы
      50 минут
      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Зарядка
      • 1 час для полной зарядки
      • Быстрая зарядка в течение 5 минут для 1 сеанса бритья
      Энергопотребление в режиме ожидания
      0,15  Вт
      Максимальное энергопотребление
      5.4  Вт

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да
      Сменная головка SH70
      Заменяйте каждые 2 года

    • Качество бритья

      SkinComfort
      • Кольца SkinGlide
      • Индивидуальный план
      • Настройки чувствительности
      Гибкость головки
      Головки ContourDetect движутся в разных направлениях
      Бритвенная система
      Лезвия GentlePrecision

    • Удобство использования

      Сухое и влажное бритье
      Влажное и сухое бритье
      Очистка
      Можно промывать под водой
      Дисплей
      • Индикатор отключения от сети перед использованием
      • 1-уровневый индикатор состояния аккумулятора
      При работе
      Питание только от аккумулятора

    Badge-D2C

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