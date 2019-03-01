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Гладкое бритье даже чувствительной кожи
Бритвы Philips Series 7000 созданы для гладкого бритья чувствительной кожи. Они располагают функцией персонализированных советов, разработанной совместно с дерматологами и помогающей мужчинами бороться с основными проблемами кожи. Ведь каждая кожа уникальна.Узнать обо всех преимуществах
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Ощутите гладкость бритья с современной технологией микросфер от Philips. Вдохновляясь принципом скольжения в аэродинамике, мы создали покрытие для колец бритвенной головки, состоящее из тысяч мельчайших сфер, обеспечивающих максимально комфортное для кожи бритье.
Эта электробритва для чувствительной кожи оснащена лезвиями GentlePrecision, которые предотвращают выдирание волосков и потребность в повторной обработке одного участка кожи. Даже при бритье 3-дневной щетины.
Эта электробритва располагает датчиком BeardAdapt, который определяет густоту вашей бороды. Затем бритва автоматически выбирает необходимый режим интенсивности. Все просто.
Персональный план бритья, разработано совместно с дерматологами, позволяет справиться с рядом проблем, такими как покраснение, жжение или вросшие волоски, с помощью подключаемого приложения GroomTribe. Отслеживайте прогресс после каждого сеанса и отточите максимально эффективную технику бритья.
Аккуратно следуйте контурам вашего лица и шеи с гибкими бритвенными головками, которые легко поворачиваются в любом направлении. Для гладкого бритья больше не нужно сильно давить на кожу, это обеспечит минимум раздражения.
Обычный, чувствительный и сверхчувствительный режимы скорости обеспечат максимальный комфорт при бритье. А в приложении GroomTribe также можно получить персональные рекомендации.
Брейтесь именно так, как вам нужно. С Aquatec для сухого и влажного бритья вы можете выполнять как гладкое сухое, так и освежающее влажное бритье. Вы можете бриться с гелем или пеной даже в душе.
Создайте усы и бакенбарды идеальной формы с высокоточным триммером SmartClick, чтобы без труда завершить создание выбранного образа.
До 50 минут бритья в беспроводном режиме без подзарядки аккумулятора.
Полная зарядка бритвы Philips всего за 1 час благодаря мощному и энергоэффективному литий-ионному аккумулятору.
Спешите? Поставьте бритву для лица на зарядку на 5 минут, чтобы заряда аккумулятора хватило на один сеанс бритья.
Аксессуары
Программное обеспечение
Питание
Обслуживание
Качество бритья
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