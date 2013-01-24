Индивидуальный план позволяет справиться с особыми проблемами кожи

Получайте уникальные рекомендации по устранению различных проблем с кожей, будь то покраснение, жжение или вросшие волоски. Разработанный совместно с дерматологами, индивидуальный план позволит вам получать советы по бритью посредством приложения GroomTribe. Во время каждого сеанса приложение отслеживает ваш прогресс и выставляет параметры бритья, которые обеспечат максимальный комфорт кожи.