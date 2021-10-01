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PerfectCare 7000 Series

Парогенератор

PSG7050/30
Общая оценка / 5
  • Невероятно легкий и мощный Невероятно легкий и мощный Невероятно легкий и мощный
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    PerfectCare 7000 Series Парогенератор

    PSG7050/30
    Общая оценка / 5

    Невероятно легкий и мощный

    PerfectCare серии 7000 разработан для вашего комфорта и удобства. Сверхлегкий и удобный дизайн дополнен мощной подачей пара для наилучших результатов за меньшее время. Технология OptimalTEMP гарантирует защиту от прожигания любой ткани, допускающей глажение. Узнать обо всех преимуществах

    PerfectCare 7000 Series Парогенератор

    Невероятно легкий и мощный

    PerfectCare серии 7000 разработан для вашего комфорта и удобства. Сверхлегкий и удобный дизайн дополнен мощной подачей пара для наилучших результатов за меньшее время. Технология OptimalTEMP гарантирует защиту от прожигания любой ткани, допускающей глажение. Узнать обо всех преимуществах

    Невероятно легкий и мощный

    PerfectCare серии 7000 разработан для вашего комфорта и удобства. Сверхлегкий и удобный дизайн дополнен мощной подачей пара для наилучших результатов за меньшее время. Технология OptimalTEMP гарантирует защиту от прожигания любой ткани, допускающей глажение. Узнать обо всех преимуществах

    PerfectCare 7000 Series Парогенератор

    Невероятно легкий и мощный

    PerfectCare серии 7000 разработан для вашего комфорта и удобства. Сверхлегкий и удобный дизайн дополнен мощной подачей пара для наилучших результатов за меньшее время. Технология OptimalTEMP гарантирует защиту от прожигания любой ткани, допускающей глажение. Узнать обо всех преимуществах

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      Невероятно легкий и мощный

      Глажение без усилий. Отличный результат.

      • Без риска прожечь ткань*
      • Съемный резервуар для воды 1,8 л
      • Сверхлегкий утюг
      Технология OptimalTEMP, без риска прожечь ткань

      Технология OptimalTEMP, без риска прожечь ткань

      С технологией OptimalTEMP одна оптимальная настройка температуры позволяет достичь прекрасного результата. Мы можем гарантировать, что вы не прожжете любую ткань, допускающую глажение, даже если оставите утюг на долгое время: вы можете не беспокоиться, оставляя утюг прямо на ткани или гладильной доске.

      Мощная подача пара для разглаживания складок

      Мощная подача пара для разглаживания складок

      Сильная и продолжительная подача пара для эффективного разглаживания даже очень мятых складок на самых плотных тканях.

      Одна оптимальная настройка температуры для всех допускающих глажение тканей

      Одна оптимальная настройка температуры для всех допускающих глажение тканей

      Гладьте одежду из любой ткани, от шелковой до джинсовой, без регулировки температуры и риска прожечь ткань. Технология OptimalTEMP позволяет отказаться от использования регулятора и различных настроек. Вам больше не придется предварительно сортировать белье или ждать, пока утюг нагреется или остынет, — гладьте вещи из любых тканей в любом порядке.

      Легкий утюг, идеальный для вертикального отпаривания

      Легкий утюг, идеальный для вертикального отпаривания

      Этот утюг невероятно легкий, и его удобно держать в руке — при этом он легко скользит по ткани, а ваше запястье меньше устает. Благодаря маленькому весу 800 г утюг также подойдет для вертикального отпаривания штор или одежды.

      Съемный резервуар для воды 1,8 л для простого наполнения

      Съемный резервуар для воды 1,8 л для простого наполнения

      Регулярная очистка от накипи защищает утюг, продлевает срок его службы и обеспечивает эффективную подачу пара. Уникальная система Easy De-Calc постоянно собирает накипь, а световой индикатор сообщает, когда необходимо опустошить контейнер. Просто снимите клапан и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.

      Подошва SteamGlide Elite для превосходного скольжения

      Подошва SteamGlide Elite для превосходного скольжения

      SteamGlide Elite — наша премиальная устойчивая к царапинам подошва, которая обеспечивает превосходное скольжение. Она выполнена из нержавеющей стали, которая вдвое прочнее обычного алюминия, и оснащена запатентованным 6-слойным покрытием с улучшенным слоем из титана для гладкого скольжения и быстрых результатов.

      Easy De-Calc продлит срок службы утюга

      Easy De-Calc продлит срок службы утюга

      Регулярная очистка от накипи защищает утюг, продлевает срок его службы и обеспечивает эффективную подачу пара. Уникальная система Easy De-Calc постоянно собирает накипь, а световой индикатор сообщает, когда необходимо опустошить контейнер. Просто снимите клапан и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.

      Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

      Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

      Автоотключение для вашего спокойствия и экономии энергии.

      Безопасная фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски

      Безопасная фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски

      Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.

      • Общие характеристики

        Длина шланга
        1,7 мм
        Объем резервуара для воды
        1800  ml
        Время нагрева
        2  minute(s)
        Безопасно для любых тканей, допускающих глажение
        Да
        Хранение шланга
        В отсеке
        Технология OptimalTEMP
        Да
        Подошва
        SteamGlide Elite
        Длина шнура питания
        1,65 м
        Хранение сетевого шнура
        Velcro Fix
        Съемный резервуар для воды
        Да
        Оповещение о низком уровне воды
        Да
        Гарантия
        Международная гарантия 2 года
        Долив воды в любой момент использования
        Да
        Возможность использования водопроводной воды
        Да

      • Быстрое разглаживание складок

        Скорость постоянной подачи пара
        До 120 г/мин
        Давление
        Максимум 8,0 бар
        Мощность
        Макс. 2100  W
        Паровой удар
        До 600  g
        Напряжение
        220–240  V

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Easy De-calc Plus
        Напоминание о необходимости очистки от накипи
        Свет

      • Размеры и вес

        Вес утюга
        0,8  kg
        Размеры упаковки (Ш x В x Д)
        31,5 x 31,5 x 47,5  cm
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        24 x 27,5 x 42  cm
        Вес (с упаковкой)
        5,3  kg
        Вес утюга + подставка
        3,85  kg

      • Экологичность

        Экономия энергии*
        30  %

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          • Использование со всеми тканями, допускающими глаженье
          • *экономия до 30% электроэнергии на основании данных IEC 603311; режим NORMAL сравнивался с режимом MAX

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