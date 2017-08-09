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  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта* Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта* Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

    Philips Avent Подарочный набор Classic+

    SCD374/01

    Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

    В подарочный набор Philips Avent Classic+ входит прозрачная бутылочка серии Classic+ 125 мл, бутылочка с рисунком серии Classic+ 260 мл и две сочетающиеся пустышки с изображениями животных.

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    Philips Avent Подарочный набор Classic+

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    Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

    Разработано для беспрерывного кормления

    • бутылочка для кормления 125 мл, 0 мес.+
    • бутылочка для кормления 260 мл, 1 мес.+
    • пустышки 2 шт, 0 мес.+
    • физиологичная соска
    Эффективность антиколикового клапана доказана*

    Эффективность антиколикового клапана доказана*

    Наша система Anti-colic не позволяет ребенку заглатывать воздух во время кормления, защищая малыша от дискомфорта в животе. Мы встроили в соску бутылочки специальный клапан, который изгибается во время кормления, предотвращает образование вакуума и направляет воздух в нижнюю часть бутылочки. Таким образом, воздух остается в бутылочке и не попадает в животик малыша, что снижает вероятность возникновения колик и неприятных ощущений.

    На 60% меньше беспокойства ночью*

    На 60% меньше беспокойства ночью*

    Благодаря использованию бутылочки Philips Avent Anti-colic сон малыша становится спокойнее. Ночью дети, которых кормят при помощи бутылочек Philips Avent Anti-colic, на 60 % спокойнее малышей, родители которых используют антиколиковые бутылочки других производителей.*

    Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление

    Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление

    Форма соски обеспечивает надежный захват, а ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление.

    Совместимы с бутылочками Anti-colic

    Совместимы с бутылочками Anti-colic

    Cоски Anti-Colic совместыми только с бутылочками той же серии. Полная совместимость с клапаном AirFree. Бутылочку и соску можно использовать с клапаном и без него, в зависимости от ваших потребностей. ​Соски не совместимы с серией Natural и Natural Response.

    Конструкция, препятствующая протеканию​

    Конструкция, препятствующая протеканию​

    Конструкция бутылочки серии Anti-colic препятствует протеканию для еще большего комфорта и удовольствия при кормлении.​

    Легко мыть и собирать благодаря небольшому количеству деталей

    Легко мыть и собирать благодаря небольшому количеству деталей

    Бутылочка Anti-colic имеет небольшое количество деталей для быстрой и удобной сборки.

    Удобно и легко держать

    Удобно и легко держать

    Благодаря специальной форме бутылочку удобно держать в любом положении.

    Широкое горлышко для удобства мытья

    Широкое горлышко для удобства мытья

    Небольшое количество деталей бутылочки и широкое горлышко обеспечивают удобство сборки, а также быструю и тщательную очистку.​

    Ортодонтическая симметричная мягкая соска

    Ортодонтическая симметричная мягкая соска

    Плоские симметричные соски каплевидной формы учитывают естественное расположение неба, зубов и десен младенца, даже если пустышка переворачивается у него во рту.

    В продаже имеются соски с различной скоростью потока

    В продаже имеются соски с различной скоростью потока

    Линейка бутылочек Philips Avent Anti-colic включает в себя соски с различной скоростью потока для малышей разного возраста. Помните, что обозначения возраста даны приблизительно, поскольку дети растут с разной скоростью. Все соски — для кормления новорожденных, с медленным, средним, быстрым и переменным потоком, а также для густых жидкостей — поставляются в упаковках по две штуки. Используйте бутылочки серии Anti-Colic только с сосками серии Anti-Colic.

    Совместимость с изделиями линейки Philips Avent

    Совместимость с изделиями линейки Philips Avent

    Бутылочка Philips Avent серии Classic+ совместима с изделиями линейки Philips Avent, за исключением бутылочек и ручек для чашек серии Natural. Рекомендуется использовать бутылочки Classic+ только с сосками серии Classic+.

    Мамы доверяют нам с 1984 года

    Воплощая идеи, подсказанные самой природой, компания Philips Avent с 1984 года разрабатывает и производит продукты, которые проходят тщательные исследования и клинические испытания.

    • Дизайн

      Дизайн бутылочки
      • Эргономичная форма
      • Широкое горлышко

    • Особенности

      Можно стерилизовать
      Да

    • Материал

      Бутылочка
      • Не содержит бисфенол-А*
      • полипропилен
      Соска
      • Не содержит бисфенол-А*
      • силикон

    • В комплект входят:

      Детская бутылочка
      2  шт.
      Пустышка
      2 шт.

    • Удобство использования

      Использование бутылочки
      • Легко собирать
      • Легко чистится
      • Легко держать

    • Бутылочка

      Материал
      Не содержит бисфенол-А*

    • Функции

      Удобство использования
      • Легко собирать и мыть
      • не протекает
      Соска
      Легкий захват; ребра жесткости предотвращают слипание соски; эффективность антиколиковой системы доказана
      Антиколиковый клапан
      Система вентиляции Airflex уменьшает заглатывание воздуха
      Совместимость
      Полная совместимость с Classic+

    • Этапы взросления

      Этап
      0–6 месяцев

    Badge-D2C

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    • Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011
    • У малышей в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Philips Avent, наблюдалось меньше колик и намного меньше беспокойства по ночам по сравнению с малышами, которых кормили из бутылочки другого производителя.
    • Дизайн соски предотвращает ее слипание, таким образом сокращая паузы при кормлении и количество заглатываемого воздуха.
    • Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач и беспокойство.

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