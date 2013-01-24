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Подтверждение в виде цифрового сигнала
Наслаждайтесь полной надежностью благодаря подтверждению в виде цифрового сигнала, который позволяет непрерывно поддерживать связь между детским и родительским блоком. Существовании связи подтверждается зрительно и на слух.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Подтверждение в виде цифрового сигнала
Наслаждайтесь полной надежностью благодаря подтверждению в виде цифрового сигнала, который позволяет непрерывно поддерживать связь между детским и родительским блоком. Существовании связи подтверждается зрительно и на слух.
Подтверждение в виде цифрового сигнала
Наслаждайтесь полной надежностью благодаря подтверждению в виде цифрового сигнала, который позволяет непрерывно поддерживать связь между детским и родительским блоком. Существовании связи подтверждается зрительно и на слух.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Подтверждение в виде цифрового сигнала
Наслаждайтесь полной надежностью благодаря подтверждению в виде цифрового сигнала, который позволяет непрерывно поддерживать связь между детским и родительским блоком. Существовании связи подтверждается зрительно и на слух.
Непрерывное поддержание связи между детским и родительским блоками с аудиовизуальной индикацией.
Минимальные помехи от других устройств
Обеспечивает возможность настройки громкости родительского блока для любой ситуации.
Загорается при необходимости зарядки или замены батарей.
Обеспечивает безопасный прием в доме и рядом с ним.
Отрегулируйте громкость детского блока в зависимости от ситуации.
Тюнер/прием/передача
Комфорт
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Питание
Этапы взросления