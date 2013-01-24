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Подарочный набор Avent Royal

SCD683
Общая оценка / 5
  • Полноценное кормление — залог хорошего сна Полноценное кормление — залог хорошего сна Полноценное кормление — залог хорошего сна
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    Подарочный набор Avent Royal

    SCD683
    Общая оценка / 5

    Полноценное кормление — залог хорошего сна

    В "королевскую" коллекцию Philips AVENT SCD683/31 входят: 1 бутылочка для кормления серии Classic 260 мл и две белые пустышки серии Classic 6—18 мес. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Подарочный набор Avent Royal

    Полноценное кормление — залог хорошего сна

    В "королевскую" коллекцию Philips AVENT SCD683/31 входят: 1 бутылочка для кормления серии Classic 260 мл и две белые пустышки серии Classic 6—18 мес. Узнать обо всех преимуществах

    Полноценное кормление — залог хорошего сна

    В "королевскую" коллекцию Philips AVENT SCD683/31 входят: 1 бутылочка для кормления серии Classic 260 мл и две белые пустышки серии Classic 6—18 мес. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Подарочный набор Avent Royal

    Полноценное кормление — залог хорошего сна

    В "королевскую" коллекцию Philips AVENT SCD683/31 входят: 1 бутылочка для кормления серии Classic 260 мл и две белые пустышки серии Classic 6—18 мес. Узнать обо всех преимуществах

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      Полноценное кормление — залог хорошего сна

      ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ

      • Классика
      Не содержит бисфенола-A

      Не содержит бисфенола-A

      Это изделие не содержит бисфенола-A

      Доказанная эффективность антиколиковой системы

      Доказанная эффективность антиколиковой системы

      В процессе кормления уникальный клапан соски сгибается, пропуская воздух в бутылочку, а не в животик малыша.*

      Легкий захват благодаря уникальному клапану соски

      Легкий захват благодаря уникальному клапану соски

      Уникальный клапан соски сгибается в соответствии с естественным ритмом кормления малыша. Молоко поступает с той скоростью, которую выбирает малыш, что помогает сократить риск переедания, заглатывания воздуха и срыгивания пищи

      Клинически доказано, что ребенок становится значительно более спокойным

      Клинически доказано, что ребенок становится значительно более спокойным

      Полноценный сон и правильное питание крайне важны для здоровья и хорошего самочувствия малыша. В ходе рандомизированного клинического исследования, целью которого было выяснить, влияет ли дизайн бутылочки для кормления грудных детей на их поведение, специалисты установили, что при использовании бутылочки Philips Avent серии Classic дети ведут себя спокойно значительно дольше — приблизительно на 28 минут в день — чем при использовании бутылочки производства компании-конкурента (46 мин против 74 мин, p = 0,05). Это особенно заметно в ночное время.**

      В продаже имеются соски с 5 различными скоростями потока

      В продаже имеются соски с 5 различными скоростями потока

      В продаже имеются соски с 5 различными скоростями потока.

      Технические характеристики

      • Материал

        Не содержит бисфенол-А*
        Да

      • В комплект входят:

        Силиконовая соска
        2  шт.

      • Бутылочка

        Материал
        Не содержит бисфенол-А

      • Дизайн

        Дизайн бутылочки
        • Широкое горлышко
        • Эргономичная форма

      • Удобство использования

        Использование бутылочки
        • Легко чистится
        • Легко держать

      • Этапы взросления

        Возраст
        6 месяцев +

      • Функции

        Антиколиковый клапан
        Система предотвращения колик из двух компонентов
        Захват соски
        • Легкий захват соски
        • Упрощает захват соски
        Соска
        Сгибается в соответствии с ритмом кормления

      • Особенности

        Можно стерилизовать
        Да

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