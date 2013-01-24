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Полноценное кормление — залог хорошего сна
В "королевскую" коллекцию Philips AVENT SCD683/31 входят: 1 бутылочка для кормления серии Classic 260 мл и две белые пустышки серии Classic 6—18 мес. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полноценное кормление — залог хорошего сна
В "королевскую" коллекцию Philips AVENT SCD683/31 входят: 1 бутылочка для кормления серии Classic 260 мл и две белые пустышки серии Classic 6—18 мес. Узнать обо всех преимуществах
Полноценное кормление — залог хорошего сна
В "королевскую" коллекцию Philips AVENT SCD683/31 входят: 1 бутылочка для кормления серии Classic 260 мл и две белые пустышки серии Classic 6—18 мес. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полноценное кормление — залог хорошего сна
В "королевскую" коллекцию Philips AVENT SCD683/31 входят: 1 бутылочка для кормления серии Classic 260 мл и две белые пустышки серии Classic 6—18 мес. Узнать обо всех преимуществах
Это изделие не содержит бисфенола-A
В процессе кормления уникальный клапан соски сгибается, пропуская воздух в бутылочку, а не в животик малыша.*
Уникальный клапан соски сгибается в соответствии с естественным ритмом кормления малыша. Молоко поступает с той скоростью, которую выбирает малыш, что помогает сократить риск переедания, заглатывания воздуха и срыгивания пищи
Полноценный сон и правильное питание крайне важны для здоровья и хорошего самочувствия малыша. В ходе рандомизированного клинического исследования, целью которого было выяснить, влияет ли дизайн бутылочки для кормления грудных детей на их поведение, специалисты установили, что при использовании бутылочки Philips Avent серии Classic дети ведут себя спокойно значительно дольше — приблизительно на 28 минут в день — чем при использовании бутылочки производства компании-конкурента (46 мин против 74 мин, p = 0,05). Это особенно заметно в ночное время.**
В продаже имеются соски с 5 различными скоростями потока.
Материал
В комплект входят:
Бутылочка
Дизайн
Удобство использования
Этапы взросления
Функции
Особенности