Успокаивает новорожденных уже с первых дней

Полное спокойствие с самого начала. Philips Avent ultra start Nighttime создана под размер рта новорожденных, и ее можно безопасно использовать до возраста в 6 месяцев. Светится в темноте, поэтому вы легко найдете ее в кроватке даже ночью, не включая лишний раз яркий свет. Теперь на 80 % состоит из растительных материалов.*