SCF076/12
Успокаивает новорожденных уже с первых дней
Полное спокойствие с самого начала. Philips Avent ultra start Nighttime создана под размер рта новорожденных, и ее можно безопасно использовать до возраста в 6 месяцев. Светится в темноте, поэтому вы легко найдете ее в кроватке даже ночью, не включая лишний раз яркий свет. Теперь на 80 % состоит из растительных материалов.*Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наша пустышка для новорожденных предназначена специально для самых маленьких детей. Благодаря легкому корпусу без кольца она станет идеальной первой пустышкой и подойдет малышам в возрасте до 6 месяцев. Форма и размер соски помогут легко перевести малыша на пустышки Philips Avent серий ultra air и ultra soft, чтобы ему всегда было комфортно.
Наши ортодонтические соски изготовлены из мягкого силикона, обеспечивающего правильную работу мышц рта, что снижает риск формирования патологического прикуса. Зауженная форма соски позволяет снизить давление между языком и небом. Пустышки Philips Avent ultra были одобрены независимым Фондом здоровья полости рта (Oral Health Foundation). Они на 100 % состоят из пищевого силикона, прочнее и долговечнее резиновых (латексных) аналогов и не содержат бисфенол-А, бисфенол-С, фталаты, ПВХ и полициклические ароматические углеводороды.
Наши бархатистые силиконовые соски имитируют форму материнской груди. Когда мы узнали у родителей, как малыши реагируют на них, в среднем 98 % опрошенных сказали, что ребенок легко принимает пустышки Philips Avent ultra.
8 из 10 родителей говорят, что пустышки Philips Avent ultra помогают их малышу заснуть.***
Флуоресцентный корпус пустышки светится в темноте, чтобы вам было проще найти пустышку, если малыш выронит ее в темное время суток.
Более экологичные товары позволяют полноценно заботиться о малыше, не нанося лишнего вреда планете. Все пустышки и футляры для стерилизации из линейки Philips Avent ultra на 80 % состоят из растительных материалов.*
Футляр для хранения также выполняет функцию стерилизатора, поэтому пустышки всегда будут готовы к использованию. Просто налейте в футляр немного воды и поставьте в микроволновую печь на три минуты. Наслаждайтесь удобством стерилизации и обеспечьте снижение выбросов углекислого газа до 50 %.***
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Материал
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