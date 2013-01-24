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Удобен в поездках
Это изделие позволяет хранить 3 заранее отмеренных порции сухой молочной смеси в отдельных секциях. Чтобы приступить к кормлению, просто откройте носик дозатора и пересыпьте смесь в бутылочку с охлажденной кипяченой водой. Извлеките внутреннее отделение для использования в качестве чаши или контейнера. Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удобен в поездках
Это изделие позволяет хранить 3 заранее отмеренных порции сухой молочной смеси в отдельных секциях. Чтобы приступить к кормлению, просто откройте носик дозатора и пересыпьте смесь в бутылочку с охлажденной кипяченой водой. Извлеките внутреннее отделение для использования в качестве чаши или контейнера. Узнать обо всех преимуществах
Внутреннюю секцию можно удалить для превращения в удобный контейнер для кормления
Дозатор молочной смеси Philips Avent вмещает 3 мерные порции молочной смеси — идеально для поездок
Все детали можно стерилизовать, разогревать в микроволновой печи и мыть в посудомоечной машине
В комплект входят:
Материал
Этапы взросления