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Philips Avent

Пустышка ultra air

SCF376/11
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Легкая и дышащая пустышка Легкая и дышащая пустышка Легкая и дышащая пустышка
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    Philips Avent Пустышка ultra air

    SCF376/11
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Легкая и дышащая пустышка

    Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать и которую легко найти ночью. Пустышка Philips Avent ultra air night имеет большие вентиляционные отверстия, чтобы кожа оставалась сухой. Кроме того, на пустышке есть светящаяся в темноте кнопка, которая позволяет найти пустышку при выключенном свете. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Пустышка ultra air

    Легкая и дышащая пустышка

    Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать и которую легко найти ночью. Пустышка Philips Avent ultra air night имеет большие вентиляционные отверстия, чтобы кожа оставалась сухой. Кроме того, на пустышке есть светящаяся в темноте кнопка, которая позволяет найти пустышку при выключенном свете. Узнать обо всех преимуществах

    Легкая и дышащая пустышка

    Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать и которую легко найти ночью. Пустышка Philips Avent ultra air night имеет большие вентиляционные отверстия, чтобы кожа оставалась сухой. Кроме того, на пустышке есть светящаяся в темноте кнопка, которая позволяет найти пустышку при выключенном свете. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Пустышка ultra air

    Легкая и дышащая пустышка

    Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать и которую легко найти ночью. Пустышка Philips Avent ultra air night имеет большие вентиляционные отверстия, чтобы кожа оставалась сухой. Кроме того, на пустышке есть светящаяся в темноте кнопка, которая позволяет найти пустышку при выключенном свете. Узнать обо всех преимуществах

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      Легкая и дышащая пустышка

      Легко найти в темноте

      • Со светящейся в темноте кнопкой
      • 0–6 мес.
      • Ортодонтические, без бисфенола-А
      • 2 шт. в упаковке
      Позволяет коже дышать

      Позволяет коже дышать

      Большие отверстия для воздуха бережно проветривают кожу малыша, обеспечивая ее мягкость и сухость.

      Легко найти в темноте

      Легко найти в темноте

      Легко находите пустышку ultra air благодаря светящейся в темноте кнопке без необходимости включать свет.

      Идеальная текстура для полного комфорта

      Идеальная текстура для полного комфорта

      Пустышка ultra air с приятной на ощупь соской создана для легкого и комфортного использования.

      Любят дети по всему миру*

      Любят дети по всему миру*

      Когда мы узнали у мам, как малыши реагируют на наши бархатистые силиконовые соски, в среднем 98 % опрошенных сказали, что ребенок легко принимает пустышки Philips Avent ultra soft и ultra air.

      Создана с учетом формы неба, зубов и десен

      Создана с учетом формы неба, зубов и десен

      Следите за развитием полости рта малыша с помощью симметричной соски, которая повторяет естественную форму его неба, зубов и десен.

      Один чехол для стерилизации и хранения

      Один чехол для стерилизации и хранения

      Дорожный футляр ultra air выполняет функцию стерилизатора — вам просто нужно добавить воды и положить его в микроволновую печь. Пустышка вновь будет чистой перед следующим использованием.

      Технические характеристики

      • В комплект входят:

        Пустышка ultra air
        2  шт.

      • Аксессуары в комплекте

        Футляр для стерилизации/хранения
        Да

      • Гигиеничность

        Можно стерилизовать
        Да
        Можно мыть в посудомоечной машине
        Да
        Легко чистится
        Да

      • Безопасность

        Без бисфенола-А
        Да
        Кольцо-держатель для безопасности
        Да

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          • Заряжайте пустышку ultra air night при дневном/домашнем освещении не менее часа
          • Согласно результатам тестов, проведенных в США в 2016–2017 гг., в среднем 98 % малышей легко принимают соску Philips Avent с текстурированной поверхностью, которая используется в пустышках серии ultra air и ultra soft для малышей возраста 0–6 месяцев и 6–18 месяцев.
          • В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.
          • Бренд № 1 среди мировых производителей пустышек