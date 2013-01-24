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Удобное хранение для поддержания свежести блюд
Предназначено для использования с пароваркой-блендером Philips Avent SCF875/02 для приготовления детского питания "4 в 1". Готовьте питательные детские блюда, делите их на порции, храните, размораживайте или разогревайте. Узнать обо всех преимуществах
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Удобное хранение для поддержания свежести блюд
Предназначено для использования с пароваркой-блендером Philips Avent SCF875/02 для приготовления детского питания "4 в 1". Готовьте питательные детские блюда, делите их на порции, храните, размораживайте или разогревайте. Узнать обо всех преимуществах
Контейнеры совместимы с пароваркой-блендером Philips Avent SCF875/02 "4 в 1", с помощью удобных функции прибора разморозьте или разогрейте приготовленные ранее блюда.
Храните блюда порциями оптимального для малыша объема.
Герметичные крышки помогают сохранить аромат и свежесть блюд.
Подходит для заморозки
Изделия можно ставить одно в другое для удобного и компактного хранения.
Контейнеры можно использовать с микроволновой печью и посудомоечной машиной.
В комплект входят:
Страна изготовления
Этапы взросления
Размеры
Материал