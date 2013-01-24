Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
Главная страница
$

Ключевые слова для поиска

1

Philips Avent

Контейнеры для хранения продуктов

SCF876
Avent
Поиск материалов поддержки для этого продукта
Общая оценка / 5
Avent
  • Удобное хранение для поддержания свежести блюд Удобное хранение для поддержания свежести блюд Удобное хранение для поддержания свежести блюд
    -{discount-value}

    Philips Avent Контейнеры для хранения продуктов

    SCF876
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Удобное хранение для поддержания свежести блюд

    Предназначено для использования с пароваркой-блендером Philips Avent SCF875/02 для приготовления детского питания "4 в 1". Готовьте питательные детские блюда, делите их на порции, храните, размораживайте или разогревайте. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Контейнеры для хранения продуктов

    Удобное хранение для поддержания свежести блюд

    Предназначено для использования с пароваркой-блендером Philips Avent SCF875/02 для приготовления детского питания "4 в 1". Готовьте питательные детские блюда, делите их на порции, храните, размораживайте или разогревайте. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все baby-food-makers

      Удобное хранение для поддержания свежести блюд

      • 2 многоразовых контейнера для хранения
      • Для пароварки-блендера Philips Avent
      Простая разморозка или подогрев приготовленных блюд

      Простая разморозка или подогрев приготовленных блюд

      Контейнеры совместимы с пароваркой-блендером Philips Avent SCF875/02 "4 в 1", с помощью удобных функции прибора разморозьте или разогрейте приготовленные ранее блюда.

      Храните блюда порциями оптимального для малыша объема

      Храните блюда порциями оптимального для малыша объема

      Храните блюда порциями оптимального для малыша объема.

      Герметичность

      Герметичность

      Герметичные крышки помогают сохранить аромат и свежесть блюд.

      Разработано для хранения в холодильнике и морозильной камере

      Разработано для хранения в холодильнике и морозильной камере

      Подходит для заморозки

      Удобное хранение

      Удобное хранение

      Изделия можно ставить одно в другое для удобного и компактного хранения.

      Практичность

      Практичность

      Контейнеры можно использовать с микроволновой печью и посудомоечной машиной.

      Технические характеристики

      • В комплект входят:

        Количество емкостей
        • 120 мл — 1 шт.
        • 240 мл — 1 шт.

      • Страна изготовления

        Китай
        Да

      • Этапы взросления

        Возраст
        • 1 год +
        • 6–12 месяцев
        • 6 месяцев +

      • Размеры

        Размеры (ШxВxГ)
        Ш: 119 мм x В: 103 мм x Г: 119 мм

      • Материал

        Полипропилен (PP)
        Да

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии