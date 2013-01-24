Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
Главная страница
$

Ключевые слова для поиска

1

Philips Avent

Контейнеры для хранения продуктов

SCF876/02
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Удобное хранение для поддержания свежести блюд Удобное хранение для поддержания свежести блюд Удобное хранение для поддержания свежести блюд
    -{discount-value}

    Philips Avent Контейнеры для хранения продуктов

    SCF876/02
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Удобное хранение для поддержания свежести блюд

    Предназначено для использования с пароваркой-блендером Philips Avent SCF875/02 для приготовления детского питания "4 в 1". Готовьте питательные детские блюда, делите их на порции, храните, размораживайте или разогревайте. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Контейнеры для хранения продуктов

    Удобное хранение для поддержания свежести блюд

    Предназначено для использования с пароваркой-блендером Philips Avent SCF875/02 для приготовления детского питания "4 в 1". Готовьте питательные детские блюда, делите их на порции, храните, размораживайте или разогревайте. Узнать обо всех преимуществах

    Удобное хранение для поддержания свежести блюд

    Предназначено для использования с пароваркой-блендером Philips Avent SCF875/02 для приготовления детского питания "4 в 1". Готовьте питательные детские блюда, делите их на порции, храните, размораживайте или разогревайте. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Контейнеры для хранения продуктов

    Удобное хранение для поддержания свежести блюд

    Предназначено для использования с пароваркой-блендером Philips Avent SCF875/02 для приготовления детского питания "4 в 1". Готовьте питательные детские блюда, делите их на порции, храните, размораживайте или разогревайте. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все baby-food-makers

      Удобное хранение для поддержания свежести блюд

      • 2 многоразовых контейнера для хранения
      • Для пароварки-блендера Philips Avent
      Простая разморозка или подогрев приготовленных блюд

      Простая разморозка или подогрев приготовленных блюд

      Предназначено для использования с прибором Philips Avent для приготовления детского питания "4 в 1". Простая разморозка или подогрев приготовленных блюд.

      Храните блюда порциями оптимального для малыша объема

      Храните блюда порциями оптимального для малыша объема

      Храните блюда порциями оптимального для малыша объема.

      Разработано для хранения в холодильнике и морозильной камере

      Разработано для хранения в холодильнике и морозильной камере

      Разработано для хранения в холодильнике и морозильной камере.

      Можно использовать в микроволновой печи и посудомоечной машине

      Можно использовать в микроволновой печи и посудомоечной машине

      Можно использовать в микроволновой печи и посудомоечной машине.

      Герметичные крышки помогают сохранить аромат и свежесть блюд

      Герметичные крышки помогают сохранить аромат и свежесть блюд.

      Изделия можно ставить одно в другое для удобного и компактного хранения

      Изделия можно ставить одно в другое для удобного и компактного хранения.

      Технические характеристики

      • Этапы взросления

        Этап
        • 1 год +
        • 6–12 месяцев
        • 6 месяцев +
        Китае
        Да

      • Материал

        Полипропилен (PP)
        Да

      • В комплект входят:

        Количество емкостей
        • 120 мл — 1 шт.
        • 240 мл — 1 шт.

      • Размеры

        Размеры (ШxВxГ)
        Ш: 119 мм x В: 103 мм x Г: 119 мм

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Награды

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии