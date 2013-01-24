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Удобное хранение для поддержания свежести блюд
Предназначено для использования с пароваркой-блендером Philips Avent SCF875/02 для приготовления детского питания "4 в 1". Готовьте питательные детские блюда, делите их на порции, храните, размораживайте или разогревайте. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удобное хранение для поддержания свежести блюд
Предназначено для использования с пароваркой-блендером Philips Avent SCF875/02 для приготовления детского питания "4 в 1". Готовьте питательные детские блюда, делите их на порции, храните, размораживайте или разогревайте. Узнать обо всех преимуществах
Удобное хранение для поддержания свежести блюд
Предназначено для использования с пароваркой-блендером Philips Avent SCF875/02 для приготовления детского питания "4 в 1". Готовьте питательные детские блюда, делите их на порции, храните, размораживайте или разогревайте. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удобное хранение для поддержания свежести блюд
Предназначено для использования с пароваркой-блендером Philips Avent SCF875/02 для приготовления детского питания "4 в 1". Готовьте питательные детские блюда, делите их на порции, храните, размораживайте или разогревайте. Узнать обо всех преимуществах
Предназначено для использования с прибором Philips Avent для приготовления детского питания "4 в 1". Простая разморозка или подогрев приготовленных блюд.
Храните блюда порциями оптимального для малыша объема.
Разработано для хранения в холодильнике и морозильной камере.
Можно использовать в микроволновой печи и посудомоечной машине.
Герметичные крышки помогают сохранить аромат и свежесть блюд.
Изделия можно ставить одно в другое для удобного и компактного хранения.
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