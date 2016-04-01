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  • Удобное хранение для поддержания свежести блюд Удобное хранение для поддержания свежести блюд Удобное хранение для поддержания свежести блюд

    Philips Avent Контейнеры для хранения продуктов

    SCF876/02

    Удобное хранение для поддержания свежести блюд

    Предназначено для использования с пароваркой-блендером Philips Avent SCF875/02 для приготовления детского питания "4 в 1". Готовьте питательные детские блюда, делите их на порции, храните, размораживайте или разогревайте.

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    Philips Avent Контейнеры для хранения продуктов

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    Удобное хранение для поддержания свежести блюд

    • 2 многоразовых контейнера для хранения
    • Для пароварки-блендера Philips Avent
    Простая разморозка или подогрев приготовленных блюд

    Простая разморозка или подогрев приготовленных блюд

    Предназначено для использования с прибором Philips Avent для приготовления детского питания "4 в 1". Простая разморозка или подогрев приготовленных блюд.

    Храните блюда порциями оптимального для малыша объема

    Храните блюда порциями оптимального для малыша объема

    Храните блюда порциями оптимального для малыша объема.

    Разработано для хранения в холодильнике и морозильной камере

    Разработано для хранения в холодильнике и морозильной камере

    Разработано для хранения в холодильнике и морозильной камере.

    Можно использовать в микроволновой печи и посудомоечной машине

    Можно использовать в микроволновой печи и посудомоечной машине

    Можно использовать в микроволновой печи и посудомоечной машине.

    Герметичные крышки помогают сохранить аромат и свежесть блюд

    Герметичные крышки помогают сохранить аромат и свежесть блюд.

    Изделия можно ставить одно в другое для удобного и компактного хранения

    Изделия можно ставить одно в другое для удобного и компактного хранения.

    • Размеры

      Размеры (ШxВxГ)
      Ш: 119 мм x В: 103 мм x Г: 119 мм

    • Страна изготовления

      Китай
      Да

    • Материал

      Полипропилен (PP)
      Да

    • В комплект входят:

      Количество емкостей
      • 120 мл — 1 шт.
      • 240 мл — 1 шт.

    • Этапы взросления

      Этап
      • 1 год +
      • 6–12 месяцев
      • 6 месяцев +

    Badge-D2C

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