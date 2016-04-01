Philips Avent Контейнеры для хранения продуктов
Удобное хранение для поддержания свежести блюд
Предназначено для использования с пароваркой-блендером Philips Avent SCF875/02 для приготовления детского питания "4 в 1". Готовьте питательные детские блюда, делите их на порции, храните, размораживайте или разогревайте.
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Philips Avent Контейнеры для хранения продуктов
Удобное хранение для поддержания свежести блюд 2 многоразовых контейнера для хранения Для пароварки-блендера Philips Avent Простая разморозка или подогрев приготовленных блюд
Предназначено для использования с прибором Philips Avent для приготовления детского питания "4 в 1". Простая разморозка или подогрев приготовленных блюд.
Храните блюда порциями оптимального для малыша объема
Храните блюда порциями оптимального для малыша объема.
Разработано для хранения в холодильнике и морозильной камере
Разработано для хранения в холодильнике и морозильной камере.
Можно использовать в микроволновой печи и посудомоечной машине
Можно использовать в микроволновой печи и посудомоечной машине.
Герметичные крышки помогают сохранить аромат и свежесть блюд
Герметичные крышки помогают сохранить аромат и свежесть блюд.
Изделия можно ставить одно в другое для удобного и компактного хранения
Изделия можно ставить одно в другое для удобного и компактного хранения.
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Размеры
Размеры (ШxВxГ)
Ш: 119 мм x В: 103 мм x Г: 119 мм
Страна изготовления
Китай
Да
Материал
Полипропилен (PP)
Да
В комплект входят:
Количество емкостей
120 мл — 1 шт.
240 мл — 1 шт.
Этапы взросления
Этап
1 год +
6–12 месяцев
6 месяцев +
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