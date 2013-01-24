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ISIS

ручка для молокоотсоса с мотором

SCF932
Общая оценка / 5
  • Регулировка ритма сцеживания для молокоотсоса Регулировка ритма сцеживания для молокоотсоса Регулировка ритма сцеживания для молокоотсоса
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    ISIS ручка для молокоотсоса с мотором

    SCF932
    Общая оценка / 5

    Регулировка ритма сцеживания для молокоотсоса

    С помощью ручки можно отрегулировать ритм и скорость сцеживания молокоотсоса AVENT. Молокоотсос "запоминает" и затем поддерживает заданный ритм всего после двух сжатий. Ручка подходит только для одинарных электронных молокоотсосов. Узнать обо всех преимуществах

    ISIS ручка для молокоотсоса с мотором

    Регулировка ритма сцеживания для молокоотсоса

    С помощью ручки можно отрегулировать ритм и скорость сцеживания молокоотсоса AVENT. Молокоотсос "запоминает" и затем поддерживает заданный ритм всего после двух сжатий. Ручка подходит только для одинарных электронных молокоотсосов. Узнать обо всех преимуществах

    Регулировка ритма сцеживания для молокоотсоса

    С помощью ручки можно отрегулировать ритм и скорость сцеживания молокоотсоса AVENT. Молокоотсос "запоминает" и затем поддерживает заданный ритм всего после двух сжатий. Ручка подходит только для одинарных электронных молокоотсосов. Узнать обо всех преимуществах

    ISIS ручка для молокоотсоса с мотором

    Регулировка ритма сцеживания для молокоотсоса

    С помощью ручки можно отрегулировать ритм и скорость сцеживания молокоотсоса AVENT. Молокоотсос "запоминает" и затем поддерживает заданный ритм всего после двух сжатий. Ручка подходит только для одинарных электронных молокоотсосов. Узнать обо всех преимуществах

    Регулировка ритма сцеживания для молокоотсоса

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    • одинарный электронный молокоотсос

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для
      • SCF292/01
      • SCF292/13
      • SCF292/15
      • SCF292/31
      • SCF292/99
      • SCF302/01
      • SCF302/11
      • SCF302/13
      • SCF302/19
      • SCF302/60
      • SCF312/01
      • SCF312/13
      • SCF312/60
      Подходит для:
      • SCF312
      • SCF302
      • SCF292

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