Ключевые слова для поиска
Регулировка ритма сцеживания для молокоотсоса
С помощью ручки можно отрегулировать ритм и скорость сцеживания молокоотсоса AVENT. Молокоотсос "запоминает" и затем поддерживает заданный ритм всего после двух сжатий. Ручка подходит только для одинарных электронных молокоотсосов. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Регулировка ритма сцеживания для молокоотсоса
С помощью ручки можно отрегулировать ритм и скорость сцеживания молокоотсоса AVENT. Молокоотсос "запоминает" и затем поддерживает заданный ритм всего после двух сжатий. Ручка подходит только для одинарных электронных молокоотсосов. Узнать обо всех преимуществах
Регулировка ритма сцеживания для молокоотсоса
С помощью ручки можно отрегулировать ритм и скорость сцеживания молокоотсоса AVENT. Молокоотсос "запоминает" и затем поддерживает заданный ритм всего после двух сжатий. Ручка подходит только для одинарных электронных молокоотсосов. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Регулировка ритма сцеживания для молокоотсоса
С помощью ручки можно отрегулировать ритм и скорость сцеживания молокоотсоса AVENT. Молокоотсос "запоминает" и затем поддерживает заданный ритм всего после двух сжатий. Ручка подходит только для одинарных электронных молокоотсосов. Узнать обо всех преимуществах
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь