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ISIS

Массажная насадка для молокоотсоса

SCF937
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Общая оценка / 5
  • Стимулирует выделение молока Стимулирует выделение молока Стимулирует выделение молока
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    ISIS Массажная насадка для молокоотсоса

    SCF937
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Стимулирует выделение молока

    Мягкая массажная насадка с пятью лепестковыми секциями вставляется в молокоотсос и массирует грудь, стимулируя выделение молока.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    ISIS Массажная насадка для молокоотсоса

    Стимулирует выделение молока

    Мягкая массажная насадка с пятью лепестковыми секциями вставляется в молокоотсос и массирует грудь, стимулируя выделение молока.

    Стимулирует выделение молока

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    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для
      • SCF290/20
      • SCF290/12
      • SCF290/13
      • SCF300/20
      • SCF300/12
      • SCF300/13
      • SCF300/08
      • SCF300/60
      • SCF310/20
      • SCF310/12
      • SCF310/13
      • SCF310/08
      • SCF310/60
      • SCF292/01
      • SCF292/13
      • SCF302/01
      • SCF302/13
      • SCF312/01
      • SCF312/13
      • SCF294/02
      • SCF304/02
      • SCF314/02

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