Наушники
Чистые и мощные басы
Эти наушники в стиле DJ отличаются мощным звуком и глубокими басами. Благодаря поворачивающимся чашкам с мягкими амбушюрами вы получите невероятные ощущения от прослушивания музыки в дороге.
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистые и мощные басы С управлением, как у DJ-наушников 32-мм излучатели, закрытая конструкция Накладные 32-мм излучатели для мощного и динамичного звучания
Высокомощные 32-мм излучатели обеспечивают кристально чистое, детальное и естественное звучание.
Закрытое акустическое оформление гарантирует надежную звукоизоляцию
Закрытое акустическое оформление гарантирует надежную звукоизоляцию, отсекая окружающие шумы
Мягкие дышащие амбушюры для комфорта при длительном прослушивании
Регулируемые чашки наушников и оголовье для идеальной посадки
Свобода передвижений благодаря кабелю 1,2 м Компактная плоская складная конструкция для удобства переноски
Для обеспечения максимального комфорта при использовании в дороге эти наушники в стиле DJ легко складываются, гарантируя удобство переноски.
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Звук
Акустическая система
Закрытая Диапазон частот
10—22 000
Гц Диаметр излучателя
32 мм Диафрагма
ПЭТ Сопротивление
24 Oм Тип магнита
Неодимовый Тип
Динамический Максимальная входная мощность
1000 мВт Чувствительность
106 дБ
Подключения
Длина кабеля
1,2 м Подключение кабеля
двустороннее Разъем
3.5
миллиметра
Внешняя упаковка
Длина
29.7
см Количество потребительских упаковок
6 Длина
11.7
(дюймы) ширина
21
см Вес брутто
1.56
кг Высота
25.5
см GTIN
1 69 23410 73239 6 ширина
8.3
(дюймы) Высота
10.0
(дюймы) Вес нетто
0.75
кг Вес брутто
3.439
фунта Вес нетто
1.653
фунта Вес упаковки
0.81
кг Вес упаковки
1.786
фунта
Размеры упаковки
Высота
22.2
см Тип упаковки
Блистер Тип размещения на полке
Оба ширина
19.5
см Глубина
4.5
см Высота
8.7
(дюймы) Количество изделий в упаковке
1 EAN
69 23410 73239 9 ширина
7.7
(дюймы) Вес брутто
0.227
кг Глубина
1.8
(дюймы) Вес нетто
0.125
кг Вес брутто
0.500
фунта Вес нетто
0.276
фунта Вес упаковки
0.102
кг Вес упаковки
0.225
фунта
Дизайн
Цвет
Черный
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