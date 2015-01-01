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  • Чистые и мощные басы Чистые и мощные басы Чистые и мощные басы

    Наушники

    SHL3060BK/00

    Чистые и мощные басы

    Эти наушники в стиле DJ отличаются мощным звуком и глубокими басами. Благодаря поворачивающимся чашкам с мягкими амбушюрами вы получите невероятные ощущения от прослушивания музыки в дороге.

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    Наушники

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    Чистые и мощные басы

    С управлением, как у DJ-наушников

    • 32-мм излучатели, закрытая конструкция
    • Накладные
    32-мм излучатели для мощного и динамичного звучания

    32-мм излучатели для мощного и динамичного звучания

    Высокомощные 32-мм излучатели обеспечивают кристально чистое, детальное и естественное звучание.

    Закрытое акустическое оформление гарантирует надежную звукоизоляцию

    Закрытое акустическое оформление гарантирует надежную звукоизоляцию

    Закрытое акустическое оформление гарантирует надежную звукоизоляцию, отсекая окружающие шумы

    Мягкие дышащие амбушюры для комфорта при длительном прослушивании

    Мягкие дышащие амбушюры для комфорта при длительном прослушивании

    Регулируемые чашки наушников и оголовье для идеальной посадки

    Регулируемые чашки наушников и оголовье для идеальной посадки

    Свобода передвижений благодаря кабелю 1,2 м

    Свобода передвижений благодаря кабелю 1,2 м

    Компактная плоская складная конструкция для удобства переноски

    Для обеспечения максимального комфорта при использовании в дороге эти наушники в стиле DJ легко складываются, гарантируя удобство переноски.

    • Звук

      Акустическая система
      Закрытая
      Диапазон частот
      10—22 000  Гц
      Диаметр излучателя
      32 мм
      Диафрагма
      ПЭТ
      Сопротивление
      24 Oм
      Тип магнита
      Неодимовый
      Тип
      Динамический
      Максимальная входная мощность
      1000 мВт
      Чувствительность
      106 дБ

    • Подключения

      Длина кабеля
      1,2 м
      Подключение кабеля
      двустороннее
      Разъем
      3.5  миллиметра

    • Внешняя упаковка

      Длина
      29.7  см
      Количество потребительских упаковок
      6
      Длина
      11.7  (дюймы)
      ширина
      21  см
      Вес брутто
      1.56  кг
      Высота
      25.5  см
      GTIN
      1 69 23410 73239 6
      ширина
      8.3  (дюймы)
      Высота
      10.0  (дюймы)
      Вес нетто
      0.75  кг
      Вес брутто
      3.439  фунта
      Вес нетто
      1.653  фунта
      Вес упаковки
      0.81  кг
      Вес упаковки
      1.786  фунта

    • Размеры упаковки

      Высота
      22.2  см
      Тип упаковки
      Блистер
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      19.5  см
      Глубина
      4.5  см
      Высота
      8.7  (дюймы)
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      69 23410 73239 9
      ширина
      7.7  (дюймы)
      Вес брутто
      0.227  кг
      Глубина
      1.8  (дюймы)
      Вес нетто
      0.125  кг
      Вес брутто
      0.500  фунта
      Вес нетто
      0.276  фунта
      Вес упаковки
      0.102  кг
      Вес упаковки
      0.225  фунта

    • Дизайн

      Цвет
      Черный

    Badge-D2C

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