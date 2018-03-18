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  • Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу
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    Saeco PicoBaristo Deluxe Автоматическая кофемашина

    SM5570/10

    Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу

    Откройте для себя мир кофе с известными рецептами, такими как эспрессо и капучино, и более необычными вариациями, например американо и эспрессо макиато

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    Saeco PicoBaristo Deluxe Автоматическая кофемашина

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    Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу

    • 13 видов кофе
    • Встроенный премиальный кувшин
    • Глянцевая черная передняя панель
    • Регулируемая кофемолка, 12 степеней
    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

    Символ CSA: Saeco извлекает превосходный вкус кофейных зерен до последней капли

    Символ CSA: Saeco извлекает превосходный вкус кофейных зерен до последней капли

    Технологии Saeco позволят вам наслаждаться ярким вкусом и ароматом любимого кофе (обжаренный, шоколадный, ореховый, фруктовый, цветочный, пряный)

    Быстрое приготовление с бойлером высокой производительности

    Быстрое приготовление с бойлером высокой производительности

    Секрет безупречного кофе заключается в идеальной температуре. Легкий корпус высокоэффективного термоблока изготовлен из алюминия и нержавеющей стали — он быстро нагревается до оптимальной температуры.

    Фильтр AquaClean, позволяющий приготовить до 5000 чашек*, не выполняя очистку от накипи

    Фильтр AquaClean, позволяющий приготовить до 5000 чашек*, не выполняя очистку от накипи

    Наше запатентованное решение — фильтр для воды AquaClean — улучшает качество кофе, очищая воду. Также он предотвращает скопление известкового налета в контуре подачи воды: регулярно меняйте фильтр, чтобы готовить до 5000 чашек* кофе без очистки кофемашины от накипи.

    LattePerfetto для густой и пышной молочной пены

    LattePerfetto для густой и пышной молочной пены

    Технология LattePerfetto способствует появлению меньшего числа пузырьков в молочной пене; любители кофейных напитков с добавлением молока смогут насладиться густой и гладкой пеной. Точная геометрия системы взбивания молока обеспечивает идеальную температуру и превосходное соотношение пены и молока.

    Съемная варочная группа гарантирует чистоту устройства

    Съемная варочная группа гарантирует чистоту устройства

    Съемная варочная группа гарантирует чистоту устройства. Вы также можете запускать программу автоматической очистки варочной группы в кофемашинах Saeco с нашим чистящим средством в таблетках.

    12 самых известных рецептов кофе в мире касанием кнопки

    12 самых известных рецептов кофе в мире касанием кнопки

    Откройте для себя мир кофе с известными рецептами, такими как эспрессо и капучино, и более необычными вариациями, например американо и эспрессо макиато.

    4 профиля: легко сохраняйте предпочитаемые настройки приготовления

    4 профиля: легко сохраняйте предпочитаемые настройки приготовления

    На удобном дисплее имеется 4 профиля для сохранения любимых настроек приготовления.

    Функция Quick Milk Clean очищает носик подачи молока горячей водой

    Функция Quick Milk Clean очищает носик подачи молока горячей водой

    Для гигиеничности использования кофемашина располагает функцией Quick Milk Clean: после приготовления напитка носик подачи молока очищается горячей водой.

    Современный сенсорный дисплей со значками для быстрого выбора напитка

    Доступ к 7 вариантам кофе одним касанием и пользовательские профили для удобства использования. Создайте идеальный кофе, настроив ряд параметров — крепость, объем, температуру, вкус и др.

    CaféDuo: готовьте и наслаждайтесь двойными порциями любого кофе

    Готовьте и наслаждайтесь одиночными или двойными порциями различных вариантов кофе одним касанием кнопки.

    • Индивидуальная настройка

      Настройки уровня крепости
      5
      Степени помола
      12
      Объем кофе и молока
      Регулируется
      Регулировка крепости перед приготовлением
      Да
      Профили пользователя
      4
      Настройки температуры
      3

    • Разнообразные функции

      Кофе и другие напитки
      • Эспрессо
      • Кофе
      • Американо
      • Двойной эспрессо
      • Ристретто
      • Кофе Crema
      • Горячая вода
      • Эспрессо лунго
      • Капучино
      • Латте макиато
      • Молочная пена
      • Кофе с молоком
      • Эспрессо макиато
      • Меланж
      Приготовление молотого кофе
      Да
      Двойная порция
      Да
      Двойная порция молочного напитка
      Нет

    • Другие функции

      Gusto perfetto
      Да
      Съемная варочная группа
      Да
      Автопромывка и удаление накипи
      Да
      Основной переключатель питания
      Да
      Быстрый нагрев бойлера
      Да

    • Аксессуары

      В комплекте
      • Мерная ложка
      • Тестовая полоска для проверки жесткости воды
      • Щеточка для чистки
      • Смазка для варочной группы
      • Фильтр AquaClean

    • Технические характеристики

      Напряжение
      230  V
      Длина шнура
      > 100  cm
      Страна изготовления
      Румыния
      Частота
      50  Hz
      Емкость кувшина для молока
      0,5  L
      Емкость контейнера для отходов
      15  servings
      Вместительный резервуар для воды
      1,8  L
      Емкость отсека для зерен
      250  g
      Вес изделия
      8.7  kg
      Контейнер для отходов
      Доступ с передней панели
      Резервуар для воды
      Доступ с верхней панели
      Макс. высота чашки
      152  mm
      Совместимость с фильтром
      AquaClean
      Габариты изделия
      221 x 340 x 430  mm

    • Конструкция

      Цвет
      • Черный
      • Piano Black

    • Общие характеристики

      Система подачи молока
      • Встроенный кувшин для молока
      • Быстрая очистка от остатков молока
      Простая очистка и обслуживание
      Совместимость с фильтром AquaClean
      Настраиваемые характеристики для каждого вида кофе
      • Регулировка уровня крепости кофе
      • Регулировка объема кофе
      • Регулировка температуры
      Удобное и простое использование
      Съемный носик
      Особые функции
      Приготовление молотого кофе
      Тип кувшина
      Премиальный молочный кувшин
      Тип дисплея
      ЖК

    • Обработка

      Материал основного корпуса
      Пластик ABS

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Социальная ответственность

      Маркировка энергоэффективности
      Класс A
      Энергопотребление в режиме ожидания
      < 0,5  W

    Badge-D2C

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    • Точное количество чашек зависит от выбранного вида кофе, циклов промывки и очистки

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