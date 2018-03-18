SM5570/10
Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу
Откройте для себя мир кофе с известными рецептами, такими как эспрессо и капучино, и более необычными вариациями, например американо и эспрессо макиатоУзнать обо всех преимуществах
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Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.
Технологии Saeco позволят вам наслаждаться ярким вкусом и ароматом любимого кофе (обжаренный, шоколадный, ореховый, фруктовый, цветочный, пряный)
Секрет безупречного кофе заключается в идеальной температуре. Легкий корпус высокоэффективного термоблока изготовлен из алюминия и нержавеющей стали — он быстро нагревается до оптимальной температуры.
Наше запатентованное решение — фильтр для воды AquaClean — улучшает качество кофе, очищая воду. Также он предотвращает скопление известкового налета в контуре подачи воды: регулярно меняйте фильтр, чтобы готовить до 5000 чашек* кофе без очистки кофемашины от накипи.
Технология LattePerfetto способствует появлению меньшего числа пузырьков в молочной пене; любители кофейных напитков с добавлением молока смогут насладиться густой и гладкой пеной. Точная геометрия системы взбивания молока обеспечивает идеальную температуру и превосходное соотношение пены и молока.
Съемная варочная группа гарантирует чистоту устройства. Вы также можете запускать программу автоматической очистки варочной группы в кофемашинах Saeco с нашим чистящим средством в таблетках.
Откройте для себя мир кофе с известными рецептами, такими как эспрессо и капучино, и более необычными вариациями, например американо и эспрессо макиато.
На удобном дисплее имеется 4 профиля для сохранения любимых настроек приготовления.
Для гигиеничности использования кофемашина располагает функцией Quick Milk Clean: после приготовления напитка носик подачи молока очищается горячей водой.
Доступ к 7 вариантам кофе одним касанием и пользовательские профили для удобства использования. Создайте идеальный кофе, настроив ряд параметров — крепость, объем, температуру, вкус и др.
Готовьте и наслаждайтесь одиночными или двойными порциями различных вариантов кофе одним касанием кнопки.
Индивидуальная настройка
Разнообразные функции
Другие функции
Аксессуары
Технические характеристики
Конструкция
Общие характеристики
Обработка
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