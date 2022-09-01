Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наклонная доска StyleBoard обеспечивает устойчивость во время отпаривания. Просто прижмите ткань подошвой отпаривателя к доске для отличного отпаривания без складок по всей длине.
Вертикальный отпариватель готов к работе в самый нужный момент — менее чем через 60 секунд. Идеальный результат, даже если вы выбрали, в чем пойти, в последнюю минуту.
Наша инновационная ароматическая капсула MyEssence придаст вашей одежде любимый аромат.
Выберите нужный режим подачи пара для оптимального результата при обработке конкретного вида ткани: устанавливайте менее интенсивную подачу пара для тонких тканей и более мощную — для плотных тканей.
Непревзойденное качество: инновационная металлическая головка отпаривателя имеет большую подошву и особую форму передней части, упрощающие доступ к таким труднодоступным участкам, как воротники и участки между пуговицами.
Кроме разглаживания складок отпариватель серии 3000 освежает одежду (а также мягкую мебель, шторы, игрушки) и устраняет запахи, уничтожая до 99,9% бактерий*.
Справляется с большими объемами: съемный и прозрачный 2-литровый резервуар для воды позволяет справляться даже с большими объемами одежды.
Наш отпариватель подходит для всех видов одежды из любых тканей, допускающих глажение. Сопло нашего отпаривателя можно без опасений прижимать к любой ткани без риска ее прожечь. Отличное решение для деликатных тканей, например шелка.
Компактный: благодаря своей «умной» конструкции вертикальный отпариватель не занимает много места и прост в хранении.
Покрытие доски
Очистка от накипи
Опора для глажения
Аксессуары
Конструкция
Удобство использования
Гарантия
Быстрое и мощное разглаживание складок
Экологичность
Очистка от накипи
Размеры и вес
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